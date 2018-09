NEKTET Å STÅ: Da Colin Kaepernick og lagkameratene i San Fransciso 49ers knelte under nasjonalsangen startet de en protestbølge som fortsatt preger NFL. Foto: Marcio Jose Sanchez / TT / NTB scanpix

Nike valgte kontroversielle Kaepernick til jubileumskampanje

SPORT 2018-09-03T23:43:05Z

I protest mot politidrap av mørkhudede amerikanere nektet NFL-stjernen Colin Kaepernick å stå da nasjonalsangen ble spilt før kamp. Nå kaster sportsgiganten Nike seg inn i den politiske debatten med monsterkampanje.

Publisert: 04.09.18 01:43

Mandag kveld postet nemlig San Francisco 49ers tidligere quarterback følgende bilde på Twitter:

Oppå bildet av ham selv står teksten: «Tro på noe, selv om det betyr at du ofrer alt». Og etter teksten under bildet står emneknaggen «#JustDoIt» – Nikes emblematiske slagord.

Den amerikanske sportsgiganten, som har hatt et lite profilert samarbeid med 30-åringen siden 2011, bekreftet senere at han er en av ansiktene utad i kampanjen som markerer Nike-slagordets 30-årsjubileum.

Knelte i protest

Kaepernicks historie passer som hånd i hanske for Nikes markedsførere. Etter seks år som NFL -spiller ble han verdenskjent for helt andre grunner enn selve idretten. Sammen med flere andre afroamerikanske spillere i klubben begynte han å sitte eller knele da den amerikanske nasjonalsangen ble spilt før kamp. Årsaken var misnøye med politiets behandling av afroamerikanere.

– Folk er ikke klar over hva som egentlig foregår i dette landet. Det er veldig mye som er urettferdig. Folk blir ikke stilt til ansvar for det. Og det er noe som må endres. Dette landet står for frihet og rettferdighet, og alle får ikke oppleve det nå, sa Colin Kaepernick den gang.

Protesten smittet over til andre spillere, klubber og idretter.

Se video: Her kneler de under nasjonalsangen

NFL-fansen ble splittet. Den republikanske fløyen var i harnisk. Og etter hvert kastet landets nye president Donald Trump seg inn i debatten. Tidligere i sommer skrev han følgende på Twitter:

Ved sesongslutt i 2016 fikk ikke Kaepernick fornyet tillit i San Francisco 49ers. Selv om prestasjonene hans var fallende etter de to første knallsesongene mener flere at han ble fryst ut på grunn av hans politiske engasjement.

To år senere, og bare dager før en ny NFL-sesong settes i gang, er han fortsatt klubbløs. Det samme gjelder tidligere lagkamerat Eric Reid. Begge er nå i forhandlinger om muligheten for søksmål mot NFL-eierne, som de mener holder dem ute av NFL på ulovlig vis.

Forrige uke ble NFLs ønske om at saken blir avvist forkastet. Så det er fortsatt ikke utelukket at saken til slutt ender opp i domstolene.

Hyllet under søsterduell

Nike, som også er offisiell leverandør av drakter til NFL, ser ikke ut til å være redde for å sky debatten:

– Vi mener Colin er en av de mest inspirerende sportsprofilene fra denne generasjonen. Han har brukt sporten til å flytte verden fremover, sa Nike-topp Gino Fisanotti til ESPN .

I kampanjen får Kapernick også selskap av verdensstjernen Serena Williams, som også til tider har valgt å gå motstrøms. Både i klesveien og i kampen for at kvinnelige tennisspillere skal bli behandlet som sine mannlige kollegaer.

Da hun i forrige uke slo ut søsteren Venus i US Open var nemlig Kaepernick på tribunen, og mottok en enorm hyllest av publikum da han dukket opp på storskjermen med knyttet neve.

Donald Trump har foreløpig ikke kommentert Nikes kampanje. Det har derimot hans iranske motpart ...