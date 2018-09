Williams anklaget dommeren for sexisme – tallene viser at menn straffes oftere

SPORT 2018-09-17T02:45:55Z

I etterkant av US Open-finalen i tennis anklaget Serena Williams (36) dommeren for sexisme, og hevdet at menn ikke hadde blitt straffet for lignende utbrudd. Men en ny studie fra New York Times viser at kvinner slett ikke straffes oftere enn menn.

Publisert: 17.09.18 04:45

Det var under og i etterkant av finalen mot japanske Naomi Osaka at Williams uttalte at hun følte seg urettferdig behandlet av dommer Carlos Ramos, på grunn av sitt kjønn.

– Jeg er ikke en juksemaker! Hvordan våger du å insinuere at jeg jukset? Du stjal ett poeng fra meg. Du er en tyv, sa en rasende Williams til dommeren etter å ha fått poengstraff og advarsel for å ha smadret racketen.

Hun krevde så å få snakke med turneringsdommeren Brian Earley etter å ha blitt idømt game-straff av dommer Ramos, uten å få omgjort avgjørelsen.

– Det er menn som gjør mye verre ting enn meg, men fordi jeg er kvinne så skal du ta dette fra meg? Det er ikke rett, sa hun til Earley.

Etter kampen forklarte tennisstjernen hva hun mente med uttalelsene:

– Jeg har sett menn kalle dommere flere ting. Jeg kjemper for kvinners rettigheter og for likestilling. Jeg kalte ham en tyv for å ta fra meg et game og det føltes som sexisme. Han har aldri tatt et game fra en mann fordi de har kalt ham en tyv, sa Williams ifølge Washington Post .

New York Times har derimot sett på bøter de siste 20 årene i Grand Slam-turneringer og konkludert med at menn straffes betydelig mer enn kvinner på nesten alle områder foruten to: Pressenekt og coaching under kamp

På coaching har avisen registrert 152 bøter til kvinner, mens mennene kun har fått 87 fra år 1998 frem til i dag.

Ser man derimot på verbale angrep er tallene 344–140 , favør mennene.

Regelboken definerer verbale angrep som uttalelser som «impliserer uærlighet eller som er støtende eller krenkende».

Trenden er soleklar for resten av botsårsakene. Knusing av racket: 646–99 favør mannfolkene. Usportslig oppførsel: 287–67 favør herrene.

Roger Federer røk ut i fjerde runde mot John Millman, men rakk likevel å levere denne frekkisen:

I regnestykket er bøter fra alt fra feil ballbehandling, til å komme for sent til kamp tatt med.

Totalsummen ifølge avisen er 1517 bøter til herrespillere og 535 til kvinnespillere.

Tallene er fra alle Grand Slam-turneringer, inkludert kvalifisering, hovedrunder og doubleturneringer.

Williams snakket søndag til australsk TV om hendelsen og underbygde kommentarene fra etter kampen.

– Jeg skjønner bare ikke ... Hvis du er en kvinne burde du ha muligheten til og i det minste gjøre halvparten av en mann kan gjøre, sa hun ifølge NZ Herald .

Mixed double-vinneren i US Open Jamie Murray, storebror til Andy, uttalte til BBC at han syns Williams’ anklager om sexisme var «litt fjernt».

– Jeg mener dommeren handlet innenfor det han skal, uttalte han.

Likevel hadde han forståelse for at advarselen Williams mottok for coaching underveis i kampen muligens var litt streng.

– Coaching er vanlig, mange driver med det og mange blir ikke straffet for det. Å få en advarsel for det i en Grand Slam-finale var kanskje litt på kanten, men jeg mener reaksjonen hennes var ganske drøy, uttalte Murray.

Tidligere tennisspillere Andy Roddick og James Blake uttalte seg begge kritiske til dømmingen fra Ramos på Twitter, selv om førstnevnte modererte seg noe i etterkant.

Blake sa også at han har sagt verre ting uten å bli straffet.

Det internasjonale tennisforbundet har i ettertid gått ut og forsvart Ramos, og sier at han «handlet med profesjonalitet og integritet». Kvinnetennisens organisasjon WTA har på sin side støttet Williams og uttalt at dommeren utviste forskjellig toleranse fordi Williams var kvinne.

Under kan du se Novak Djokovic vinne herrefinalen mot Juan Martin del Potro.