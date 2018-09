ENSPANN: Øivind Mikkelsen i aksjon under et stevne i Sverige i jul. Foto: Anton Granhus, Norges Rytterforbund

Norsk rytter i piskesak for andre gang på to måneder

SPORT 2018-09-05T17:40:06Z

En ny norsk representasjonsrytter er kommet i søkelyset for bruk av pisk. Denne gang gjelder det eksverdensmester Øivind Mikkelsen. Han ble utestengt fra siste dag av enspann-VM i Nederland.

Publisert: 05.09.18 19:40 Oppdatert: 05.09.18 20:02

I sommer ble det stor oppmerksomhet rundt den norske sprangrytteren Cecilie Hatteland etter at hun pisket hesten Alex over et hinder under Nations Cup i svenske Falsterbo. Mellom to hinder ga 31-åringen hesten fire-fem kjappe rapp med pisken ovenfor høyre bakben.

Øivind Mikkelsen legger seg flat for avgjørelsen om å diske ham og hesten Cartoon Hedegård foran spesialøvelsen presisjonskjøring, der han var regjerende verdensmester, under sist helgs VM.

– Jeg angrer, men jeg har aldri brukt pisken for å stramme opp hesten. Jeg bruker den bare til å styre med, sier Mikkelsen til VG.

– Veterinæren fant et par merker på hesten, som gjorde at jeg ikke fikk starte siste dag av VM.

– Kom disse merkene fra din pisking?

– Ja, og årsaken var nok at vi klippet hesten rett før mesterskapet. Det gjorde at huden ble mer sensitiv, og det ble da et par merker på hesten. Veterinæren påpekte det og ga meg startnekt dagen etter.

– Hvorfor klippet du hesten rett før mesterskapet?

– Fordi den ikke liker varmen så godt og helst ikke vil være «behåret» i et stevne.

– Brukte du pisken for hardt?

– Nei, selv om jeg aksepterer avgjørelsen, så kan jeg si med hånden på hjertet at jeg ikke gjorde det. Men neste gang skal jeg ikke barbere hesten så tett opp mot en konkurranse.

Mikkelsen forteller at det står både en dommer og en funksjonær ved hvert hinder, og at ingen av disse hadde gitt ham noen advarsel for pisking underveis.

– Men regler er regler, så dette må jeg bare akseptere.

Sportssjef Nina Johnsen i Norges Rytterforbund mener at de to «piske-sakene» i det siste ikke kan sammenlignes. Hun avviser også at Norge har et «piske-problem»:

– Det er alltid veldig uheldig når slike saker dukker opp, men vi har stort fokus på hestevelferd, sier hun.

– Vi har ikke noe å gjøre i sporten hvis vi ikke oppfører oss. Vi driver jo med dette fordi vi elsker hestene våre.

– Har dere prøvd å feie disse to sakene under teppet?

– Absolutt ikke! Vi har tatt begge sakene veldig alvorlig. Vi har snakket nøye med de to involverte, og vi kommer også til å ha fokus på dette i samlingene våre fremover. Det er et viktig tema for oss. Vi kommer til å bruke disse to som caser på våre landslagssamlinger fremover, og også snakke om hvordan vi blir sett på utenfra.

– Hva kan du si om piskebruken i hestesporten?

– Det er alltid en diskusjon om bruk av «hjelpemidler», hvordan vi skal bruke de riktig og ikke misbruke dem. Det blir stadig endringer i reglementet. Vi ser også at for eksempel hindrene blir tilpasset slik at de blir mer hestevennlige. Det er stort fokus på dette, og vi har verdens øyne rettet mot oss.

– Er Norge verre enn andre nasjoner?

– Det er ikke verre i Norge enn andre steder. Men det er kanskje mer gjennomsiktig, fordi vi ikke er så mange som driver med hest, alle kjenner hverandre, og det er lettere å fange opp, og at vi kan ta tak i dette.

PS: Den positive nyheten fra VM i enspann var at Camilla Johnsrud med hesten Tasso Hedegaard (Jarlsberg og Melsom Rideklubb) tok sølv i presisjonskjøring, altså samme gren som Mikkelsen fikk startnekt i.