Mark Dempsey ferdig i Start: – En veldig trist dag

Publisert: 18.05.18 19:07 Oppdatert: 18.05.18 20:31

2018-05-18

Start bekrefter at Mark Dempsey (54) er ferdig som hovedtrener i klubben, etter bare én trepoenger på ti kamper.

Dempsey sier selv at han er skuffet og at trenere alltid blir målt på resultatene. «De har ikke vært gode nok», erkjenner han.

Fasit etter at en tredjedel av kampene i årets Eliteserie er ferdigspilt er brutal, sett med Start-øyne. Det er bare blitt én fattig seier, én uavgjort og åtte tap.

– Jeg forstår hvorfor det må bli slik. Det er ikke det jeg ønsket, men vi må gjøre det vi tror er best for klubben. Jeg er glad for at jeg har fått muligheten til å være trener for en så flott klubb, men lei meg for at vi ikke har klart å gi supporterne de resultatene de ønsket. Men jeg er sikker på at resultatene vil komme etter hvert, sier Mark Dempsey til klubbens hjemmeside .

Han sier også at byen fortjener et fotballag å være stolt av. «Det har vi ikke klart å gi dem. Jeg håper virkelig at de får det», melder 54-åringen.

Overtok ambisiøst Start

Engelskmannen er kjent for å ha hatt trenerroller i både Sverige og Eliteserien det siste snaue tiåret. Han startet som assistent for Ole Gunnar Solskjær i Molde (2010–2014). De to fulgte hverandre til Cardiff i både Premier League og Championship (2014), før Dempsey overtok Haugesund (2015).

Deretter har han vært hovedtrener for Djurgården (2016), før han sammen med sportssjef Tor-Kristian Karlsen og nye, offensive eiere skulle ta Start til nye høyder i klubbens retur til Eliteserien i år.

Slik har det ikke blitt. 0–4-tapet borte mot Sarpsborg 08 den 16. mai markerte altså lagets fjerde strake tap, og det åttende totalt denne sesongen.

– Flere skyldige

TV 2-ekspert Jesper Mathisen følger Start tett. Han trodde klubben og Dempsey var en god match, men slår fast at man ikke har klart å få det beste ut av spillergruppen.

– Men det er ikke bare hans skyld. Det er flere skyldige her, både i klubben ellers og på banen hvor spillerne har vært helt fryktelige i enkelte kamper, sier Mathisen til VG.

Han sier som sant er, at treneren stort sett alltid må gå når resultatene er for svake. Derfor mener Mathisen at han kunne se hvor dette bar når dagens situasjon er som den er.

– Spillermateriellet tilsier at de skal kunne ta mer poeng enn de har gjort. Jeg er sikker på at Tor-Kristian Karlsen allerede i kveld er på jakt etter en erstatter i inn- og utland. Det blir nå en veldig viktig kamp mot Bodø/Glimt hvor Start nesten må vinne. Det blir spennende å se om det blir norsk eller utenlandsk trener, sier Mathisen.

– Med tungt hjerte

Det ble før sesongen skrevet mye om et ambisiøst prosjekt på Sørlandet. Tor-Kristian Karlsen kom i fjor inn i klubben og gjorde endringer. Blant annet ble klubblegende Steinar Pedersen sparket før sesongslutt og opprykket ble sikret. Det ble bråk.

Start hentet Dempsey og en rekke nye spillere - uten at de har overbevist så langt i den norske toppdivisjonen.

– Etter lange, åpne og ærlige diskusjoner med Mark har vi kommer til enighet om å avslutte samarbeidet. Det er med tungt hjerte. Vi har hatt samtaler de siste dagene og konkluderte i dag med at vi går hver vår vei, sier Tor Kristian Karlsen, sportslig leder i Start.

Sportssjefen sier at det avgjørelsen kjennes tung for alle. Mye fordi de har jobbet nært i et halvt år. Han Karlsen forteller at Dempsey etterlater seg et uslettelig inntrykk og har gitt energi til by, supportere og Start-ansatte hver dag.

– Han har stått rakt gjennom den tøffe perioden vi er inne i. Det er en veldig trist dag, jeg ser på Mark som en venn. Jeg skulle så gjerne sett at dette fungerte, men sånn ble det dessverre ikke, sier Karlsen.

Hverken Mark Dempsey eller Tor-Kristian Karlsen har besvart VGs henvendelser fredag kveld.