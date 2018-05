COMEBACK: Modellene som tidligere har opptrådt i startområdet under fomel 1-løpene gjør comeback i Monaco Grand Prix kommende søndag. Bildet er fra Italias formel 1-løp på Monza i september i fjor. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Formel 1-stjernen om modellenes comeback: – Nydelig sak

Publisert: 24.05.18 18:38

Regjerende verdensmester Lewis Hamilton og Ferrari-fører Sebastian Vettel setter stor pris på comebacket til sportens omstridte «grid girls» – de kvinnelige modellene som svinser rundt omkring startområdet.

– En nydelig sak, mener briten om de kvinnelige formel 1-modellene og får støtte av sin konkurrent Sebastian Vettel.

Den tidligere tyske verdensmesteren sier at han er «enig med Lewis». Den britiske Mercedes-føreren leder årets utgave av formel 1 med et forsprang på 17 poeng etter seirer i Aserbajdsjan og Spania.

Eierselskapet bak formel 1 vedtok i januar å droppe de kvinnelige modellene som en slags markedsførere. Begrunnelsen var at de ikke var i samsvar med den sosiale normen i dagens moderne samfunn. I Monacos Grand Prix-løp kommende helg vil de imidlertid være tilbake, lettkledde og attraktive som alltid – slik den beste føreren i formel-1 ser dem.

– Monaco er et veldig elegant Grand Prix, og når vi trekker opp mot startplaten og det er nydelige kvinner der; det er Monaco Grand Prix, og det er en fantastisk sak, sier Lewis Hamilton ifølge BBC.

Det er klokkeprodusenten TAG Heuer som har lokket «startområdepikene» tilbake til formel 1-sirkuset. Sponsoren understreker at de ikke vil opptre som «vanlige» grid girls, og at det også vil være menn blant modellene. De vil «bare» være til stede for å bli tatt bilde av sammen med formel-førerne. Disse (bildene) vil bli publisert i sosiale medier.

– Jeg liker kvinner. Jeg synes de er nydelige. I bunn og grunn er det for mye oppstyr nå til dags. Alle kvinnene som opptrådte som en «grid girl» den siste tiden, gjorde det fordi de hadde lyst. Hvis du søndag spør en av kvinnene om de er glad for at de er der, vil svaret være ja, sier Sebastian Vettel.

– Jeg tror ingen tvinger dem til å gjøre det, tilføyer Vettel.

Beslutningen om å kutte de kvinnelige modellene fra formel 1 har vært omdiskutert blant førerne og tilhengerne av den populære bilsporten. Forrige måned ga arrangøren av Monaco Grand Prix og Russland Grand Prix i Sotsji 30. september uttrykk for at de ville gi blaffen i eierselskapet Liberty Medias modell-nei.

Haas-føreren Romain Grosjean gir ganske klart uttrykk for at han ikke er enig med Lewis Hamiltons syn på saken.

– Når de ble fjernet, syntes jeg det var bra med hensyn til 2000-tallets kvinner, sier sveitseren.