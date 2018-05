SKUFFET GJENG: Trondheims-delegasjonen på plass i Costa Navarino den 17. mai. Fra venstre: Siri Darell (kretsleder Sør-Trøndelag), Rita Ottervik (ordfører), Morten Wolden (rådmann), Stein Opsal (generalsekretær Norges Skiforbund) og Erik Røste (skipresident). Foto: Claes-Tommy Herland / NTB scanpix

Adressa-kommentator feller knallhard dom over norsk VM-ledelse

Publisert: 17.05.18 21:11 Oppdatert: 17.05.18 21:46

Det ble et knusende nederlag for Trondheims søknad for VM i 2023. Adressa-kommentator Birger Løfaldli mener ledelsen som jobbet med søknaden ikke har behersket spillet.

Ni stemmer til Planica og Slovenia. Seks stemmer til Trondheim og Norge. Tallenes tale var klar da stemmene ble offentliggjort under FIS -kongressen i Hellas rundt klokken 18.30 på 17. mai.

VM i nordiske grener i 2023 går ikke til Trondheim denne gangen heller. I 2016 tapte de også kampen om å arrangere mesterskapet i 2021 .

Behersker ikke spillet

Etter at slaget var tapt, må personene som har jobbet tettest på søknaden tåle kritikk.

– Det jeg synes er mest skremmende, er at Trondheim fikk færre stemmer enn de forventet. Det å tape er greit nok. Det var ikke overraskende. Men det er måten man taper på. Hvis man vet hva det er, og hvorfor du tapte, så er det enklere å svelge. Men Trondheim forventet minst syv stemmer. Det må være en ekkel følelse å sitte med, sier Adressas kommentator, Birger Løfaldli, til VG.

– Det betyr at du ikke behersker spillet som foregår. Det er noe jeg tror er veldig frustrerende, sier han.

Rett folk?

Han har fulgt prosessen ved å få ski-VM i 2023 til Trondheim i lang tid. Løfaldli er også på plass i Costa Navarino, hvor det har pågått intens lobbyvirksomhet og påvirkning av FIS-styremedlemmene de siste dagene.

Trondheim søkte også om VM i 2021 og tapte avstemningen mot tyske Oberstford da FIS-kongressen var i Cancun for to år siden. Han mener VM-tapet denne gangen er mye vondere.

– De har ikke vært dyktige nok, mener Løfaldli.

– De har ikke behersket dette og det gjorde de heller ikke for to år siden. Det er grunn til å stille spørsmål rundt hvordan det har blitt jobbet og hvem som har jobbet med det – rett og slett om det er riktige folk som leder prosjektet, sier Løfaldli – og tenker da på Trondheim 2023-leder Guri Hetland, Trondheimsordfører Rita Ottervik, rådmann i Trondheim Morten Wolden, samt skipresident Erik Røste.

Tar evalueringen hjemme

Røste ønsker først og fremst å gratulere Planica for å ha vunnet VM-kampen. Han sier at de som har jobbet med å få ski-VM til Norge visste at det kom til å bli tett og jevnt, og at situasjonen nå gjør at det er lov å være skuffet.

Når det gjelder kritikken fra Løfaldli, mener Røste at det er for tidlig å ta de dype analysene av hvorfor Trondheim ble stemt ned til slutt.

– Vi skal evaluere dette når vi får det på avstand. Vi får sette oss ned og gjøre det. Men det var vanskelig å vite hvordan dette skulle bli. Det er riktig som Birger sier, at vi trodde vi skulle ha minimum syv stemmer. Så vi fikk vi seks. Men den evalueringen tar vi når vi kommer hjem, sier han til VG.

– Han setter også spørsmålstegn ved sammensetningen av dem som har frontet ski-VM til Trondheim, blant annet deg. Er det riktige folk?

– Jeg opplever at det teamet fra Trondheim har gjort en god jobb. Vi får som sagt masse skryt for presentasjonen som ble vist. Marit Bjørgen var her og gjorde en flott jobb. Det samme med ambassadørene, godt ledet av Guri Hetland, og kommunen som har stilt opp. Jeg vil si det er grunn til å være fornøyd med den jobben som er gjort. Så får vi ta evalueringen når vi kommer hjem, sier Røste.

Gurit Hetland har også fått fremlagt kritikken. Hun sier at de skal evaluere og analysere, men erkjenner at hun nå til å begynne med trenger litt avstand til det hele. Hun legger til at hun er meget godt fornøyd med jobben som laget fra Trondheim har gjort og at de er skuffet over å ikke få VM i 2023.

Kan skyve på alpin-VM

Hvorvidt Trondheim kommer til å søke om ski-VM i 2025 er foreløpig et åpent spørsmål. Det skal først behandles politisk i Trondheim kommune. Det som er sikkert er at det kommer til å bli langt større diskusjoner om det er rett avgjørelse ved neste korsvei, mener Løfaldli.

Adressa-kommentatoren håper på en grundig prosess, men at den også ender med at det blir en ny søknad. Han tror likevel det blir tungt å begynne helt fra start igjen og beholde engasjementet rundt en VM-søknad.

For skipresident Røste er det ingen tvil om at Norges Skiforbund ønsker et mesterskap velkommen om syv år. Trondheim er fortsatt deres kandidat.

Samtidig har både Hafjell og Narvik sendt sine søknader til Norges Skiforbund om å få arrangere alpin-VM i Norge i 2025. Dersom det blir en ny ski-VM søknad i 2025, blir et verdensmesterskap i alpint her til lands skjøvet på frem i tid.