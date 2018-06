24-ODDSER: Twister Bi (utvendig) vant her fjorårets Oslo Grand Prix foran norske Lionel, som dessverre var veldig sliten etter Elitloppet og som står over OGP. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Oslo Grand Prix-tips: Fjorårets overraskelse vinner igjen

Anders Olsbu

Publisert: 09.06.18 17:04

SPORT 2018-06-09T15:04:10Z

* LES KUSKEKOMMENTARER PÅ ALLE V75-HESTENE

Twister Bi blir stor favoritt i Oslo Grand Prix som har 1,5 millioner kroner i førstepremie.

VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer Twister Bi som et bankeralternativ, men velger å gardere ham med Urlo Dei Venti og Cyber Lane.

– Jerry Riordan-traveren Twister Bi som overrasket stort med OGP-seier i fjor, skal regnes med en god sjanse igjen. Først og fremst Urlo Dei Venti i mot. Sistnevnte er ubeseiret i år og jakter sin femte strake seier. Cyber Lane skal heller ikke avskrives. Han vant enkelt Copenhagen Cup fra tet sist, men har fått bakspor nå. De norske håpene Cokstile og Evil Enok M.E. må være glad for en premie. Lionel var sliten etter Elitloppet og måtte dessverre stå over, sier Olsbu.

Han bankertipper i stedet Giveitgasandgo og Madelen L.T.C.

– Giveitgasandgo vant lett etter relativt tidlig tetkjenning i 4-årseliten på Solvalla sist og ble toer bak Elitloppsvinneren Ringostarr Treb i Olympiatravet tredje sist. Kommer han seg tidlig foran, skal det en meget god hest til å slå ham i dette 4-åringseliteløpet, mener Olsbu.



Madelen L.T.C. er en mer sjanseartet alenestrek.

– Høitomt-traveren er i sitt livs form, er lynrask fra start og kan lede hele veien. Men hun møter garvede hopper nå og er intet sikkert bankerkort. Men jeg tror hun kan holde unna, sier traveksperten.

Han gleder seg også til Alm Svartens æresløp, hvor han setter finske Polara foran tre norske i form av Odd Herakles, Lome Brage og Lannem Silje.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker

Giveitgasandgo (V75/V5) har vært knallgod i Hamre-regi og skal regnes med en solid sjanse igjen.

Be Mine de Houelle (V4) satte verdensrekord i monté på Solvalla sist og skal ha en god sjanse i dette travrittet. Ulka des Champs i mot.

Dagens luring

Grant Boko var meget bra som 3-åring, men skuffet stort i fjor. Har svært mye inne og kommer nå ut i regi av dyktige Markku Nieminen. En stor outsider.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no søndag.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no .

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 240 kr

Stort V75-forslag (over streken): 1980 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 168 kr

Stort V5-forslag (over streken): 1152 kr

Lite V4-forslag (store bokstaver): 96 kr

Stort V4-forslag (over streken): 1280 kr

DD-1: 4 DD-2: 4 = 1 rekke



V75-1 (3140mv)

Summer Meeting - stayerløp

9 JUGADOR

5 TUXEDO BI

3 ARCTIC LOVE F.I.

6 SOMETHING FISHY

8 CANTONA AMERICA

15 PINGUS VANG

13 Quite Pepper

4 Por Nie Rock

10 One Memphis

1 King Zeus

12 Urakas Gilbak

——————————–

2 Yankee Frecel

7 Desire S.E.

11 King Of Friday

V75-1

1 King Zeus

Mikael J. Andersson: - Møter tøft lag, men pleier å være best da. Distansen trives han med. Håper på en fin reise og premie mot gode hester. Skoløs sist. Sko nå.

2 Yankee Frecel

Tom Erik Solberg: - Har gjort mange gode løp og vil sikkert gjøre det igjen, men jeg ser ham ikke som noen vinnerkandidat.

3 Arctic Lover

Martti Ala-Seppälä: – Er en toppstammet type som var god som 3-åring. Fikk det ikke til å stemme i fjor. Var god i siste tre starter. Jeg tror han kan en 1.14-tid på distansen.

4 Por Nie Rock

Martti Ala-Seppälä: – Er i flott form. Han er entaktet og litt treg å få i gang første 300. Går bra til slutt i løpene. Rangerer ham som den dårligste av de tre finske i løpet.

5 Tuxedo Bi

Jeroen W Engwerda: - Vant lett i sin første start etter kneoperasjon. Distansen takler han, men han er veldig lat, så jeg frykter savn av pisk. Vil sette på noe for øynene. Går uten sko. Det er en veldig god hest i klassen.

6 Something Fishy

Morten Juul: - Holder toppform og har fått et perfekt spor i volten. Er en fornuftig type, som kan løse raskt. Regnes som en av dem som kan vinne. Strekes.

7 Desire

Louise V. Trudvang: - Er behandlet etter siste start. Går alle distanser. Møter veldig gode hester. Ingen ambisjoner utover en mindre premie.

8 Cantona America

Johan Untersteiner: - Holder kanonform. Har gått i mål uten å ha dratt verken proppene eller draskylappene tre ganger på rad. Står sjanseartet til, men takler fint distansen.

9 Jugador

Martti Ala-Seppälä: - Er i hysterisk form. Ble overfløyet og satt fast med mye krefter sist. Med riktig reise kan han trave 1.12 den siste runden. Han må regnes i toppen.

10 One Memphis

Jan-Ivar Jonsson: - Er i veldig bra form. Han er best når det blir jevnt, hardt tempo siden han er entaktet. Håper han kommer inn i løpet og får en fin premie. Trolig sko bak nå.

11 King Of Friday

Cato Antonsen: - Liker den lange distansen, men skal hente tillegg på mange gode strekhester. Det kan bli tøft. En fin premie er bra.

12 Urakas Gilbak

Pål Buer: - Var god som toer sist etter litt pause og kan ventes forbedret. Distansen er den rette, men det skal klaffe mye fra en slik utgangsposisjon. Er vi inne blant de fem første, er det bra.

13 Quite Pepper

Hans Chr. Holm: - Gikk et veldig fint løp første gang ut etter lang pause sist. Ville vært nærmere vinneren uten trafikktrøbbelet mot siste sving. Lang distanse er ikke ideelt, men han går den med rygger underveis. Mye skal klaffe om han skal vinne, men jeg får ikke sjokk om han gjør det.

14 Deuxieme Picsous

Starter ikke.

15 Pingus Vang

Sigbjørn Kolnes: - Leverte nok en sterkt innsats sist. Han har veldig god styrke og liker seg på lange løp. Tillegget er langt, men jeg synes ikke at han er uten sjanser.

Trav direkte på trav.vg.no Alle dager:5+ Mandager: Lunsjtrav fra kl. 11.00 Onsdager: #V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager:Lunsjtrav fra kl. 13.00 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger

V75-2 (1609ma)

Bronsedivisjonen

7 TODDLER

3 NO LIMIT L.A.

5 JOE HOO LEE

9 GHANDI B.R.

1 Aisha Simoni

6 Peder Mykla

——————————–

2 Longcat Hanover

12 Farzad Boko

10 Forecast

11 Stormbringer G.R.

4 Lightman O.

8 Flirtin Beach

V75-2

1 Asha Simoni

Martti Ala-Seppälä: - Var god i vinter. Fikk en gjennomkjøring etter pause sist. Gikk med sko da. Uten sko nå, noe som er en klar fordel. Håper på tøft tempo. Hun tåler dødens.

2 Longcat Hanover

Jomar Blekkan: - Er i bra form. Han er brukbar ut og får seg en fin posisjon. Jeg kjenner ikke motstanden, men har litt ambisjoner.

3 No Limit L.A.

Per Oleg Midtfjeld: - Er i flott form. Han har et bra spor og er god fra start. Trives i tet, men han går like bra fra rygg. Det er noen gode imot, men jeg tror han vil hevde seg bra.

4 Lightman O.

Jan Dahlgaard: - Holder fin form og har fått et bedre spor enn på lenge. Men han kan ikke kjøres for hardt fra start. Det får han svi for til slutt. Må ha ryggløp i det lengste, for å spare kreftene til oppløpet. En fin premie er målet. Maks klaff er det samme som en liten trippelsjanse.

5 Joe Hoo Lee

Geir Kihle: - Holder toppform og har fått et greit spor. Er rask fra start, men kan ikke ta teten med noen veldig raske innenfor seg. Klart trippelaktuell fra et fint spor. Ikke helt sjanseløs på seieren med maks klaff.

6 Peder Mykla

Johan Danielsson: - Var meget bra fra tet på Åby sist. Han er veldig kjapp ut. Best fra tet eller dødens, så det blir å kjøre til. Tøft imot, men han er i knallform.

7 Toddler

Marc Elias: - Var veldig bra på Solvalla til seier på ny rekord sist. Sporet er ikke til vår fordel, men han åpnet uhyre raskt nest sist på Jägersro. Derfor ladder jeg fremover direkte. Vi kjører med draskylapper igjen.

8 Flirtin Beach

Eirik Høitomt: - Er i fin form, men herfra er det en bra premie som gjelder.

9 Gandhi Boko

Marcus Lindgren: - Kjentes riktig så bra ut sist, men ble for hissig da bilen rykket til 60-70 meter før start og galopperte. Kjørte bak feltet i fin stil etterpå og føles som han er moden for V75. Holder han seg unna galoppen, mener jeg han er en av dem som kan vinne.

10 Forecast

Roger Walmann: - Kommer ut etter pause, men har fått trent skikkelig bra, så jeg tror formen er på plass. Nå ble sporet kjelkete. Jeg er fornøyd om han gjør en bra prestasjon.

11 Stormbringer G.R.

Trond Anderssen: - Var veldig god som toer på Bjerke sist. Avslutter alltid bra om det løser seg underveis fra fine rygger. Mye skal klaffe mot disse hestene bakfra, men han kan være en luring.

12 Farzad Boko

Roger Malmqvist: - Har vært strøket fra et løp og er blitt behandlet i etterkant. Er ikke så hardt trent før dette løpet, men det blir uten sko på alle fire. Setter også på en variant av stengt hodelag for første gang, siden vi ikke kan kjøre med pisk.

V75-3 (1609ma)

Summer Meeting - hopper

2 MADELEN L.T.C.

——————————–

5 Waffle Cone

1 I Love Paris

4 Indoor Voices

6 Firewire

9 Unrestricted

3 N.Y. Diamond In The Sky

7 April Love D.

8 Masaya

V75-3

1 I Love Paris

Anton Sverre/Stall Goop: - Galopperte da hun kjørte opp i hesten foran sist. Har på følelsen av at det kan bli vanskelig å ta teten og at fjorårsformen er ennå ikke riktig på plass. Derfor er hun mer en outsider, som kan vinne med maks klaff.

2 Madelen L.T.C.

Eirik Høitomt: - Har imponert. Hun er rask, så jeg kjører til. Det blir skoløs nå mot sko sist. Kan nok gå en 1.10-tid. Jeg synes hun skal regnes selv om det er tøffere imot.

3 N.Y. Diamond In The Sky

Frode Hamre: - Galopperte umotivert sist. Formen er bra, men det er noen som er for gode her, så topp fem vil være bra.

4 Indoor Voices

Roger Walmann: - Har vært minst like bra i år som i fjor, men det har ganske enkelt ikke klaffet. Stemmer det på veien, er hun god nok til å dukke opp i seierstriden. Vi gjør ingen endringer.

5 Waffle Cone

Frode Hamre: - Var veldig fin sist. Kommer ikke forbi Madelen LTC, men går bra bakfra. Setter på draskylapper. Skoløs igjen. Skal regnes med sjanse.

6 Firewire

Rigmor Jacobsson: - Gjorde et veldig bra løp som firer på ny rekord på Solvalla sist. Hun skal gå med samme balanse og utrustning nå, så får se om kusken drar skylappene i starten, eller om han venter.

7 April Love D.

Martti Ala-Seppälä: - Er i fin form, men denne gang står hun meget vanskelig til mot tøffe konkurrenter. Premie er bra for henne.

8 Masaya

Jo Svenstad: - Raste ut i galopp bak bilen, første gang ut etter lang pause sist. Løser feilfritt om vi tar forholdsregler, men møter tøff motstand fra et iskaldt spor. Fornøyd om hun gjør et fint løp og kanskje henter seg en premie.

9 Unrestricted

Johan Untersteiner: - Gikk bra til ny rekord i den svenske hoppe-eliten sist. Sto over noen uker før det løpet, med tanke på det skal hun være minst like bra nå. Sporet er ikke optimalt, men hun duger godt i klassen.

V75-4 (2100ma)

Europamatch

8 GENERAAL BIANCO

4 PHANTASM SOA

3 GRANT BOKO

5 SIR Q.C.

2 MONI VIKING

——————————–

6 Allaway G.T.

7 Douloureuse

1 Esmondo

V75-4

1 Esmondo

Gerard Forni: - Er bedre enn Douloureuse. Med perfekt ryggløp, kan han være blant de tre, og kanskje kjempe helt fremme også. Formen er bra.

2 Moni Viking

Jan Lyng: - Var jeg utrolig godt fornøyd med i comeback-løpet på Bjerke sist. Han skjøt voldsom fart da lukene kom på oppløpet og gikk fortest av alle over mål. Har tatt det løpet på bra vis. Alt ser fint ut. Kan ikke kjøre om teten, men kan kjøre rett fram i annetsporet. Møter mange bra, men jeg har trippelambisjoner.

3 Grant Boko

Martti Ala-Seppälä: - Var en av Nordens beste 3-åringer, men var dårlig i fjor. Har byttet trener i vinter og har vært veldig fin i trening. Prøver nok mot tet fra et fint spor. Han skal passes.

4 Phantasm Soa

Karoline Krogh-Hanssen: - Travet 1.12,5 siste 1000 i en baneøkt på Bjerke sist torsdag. Hesten ser pigg ut og er klar. Helstengt hodelag, amerikanervogn og kanskje skoløs.

5 Sir Q.C.

Stefan Melander: - Er i utvikling hele tiden, men har ikke like mye rutine i slike sammenhenger, som flere av de han møter har. Vil definitivt gjøre et bra løp, men jeg tror det skal klaffe en del for at han skal kunne kjempe om seieren. Men helt sjanseløs er han ikke.

6 Allaway G.T.

Anders L. Wolden: - Er i flott form. Formen på de hardeste er usikker, og dermed tror jeg ikke han er uten sjanser på en toppdag.

7 Douloureuse

Gerard Forni: - Er veldig startrask, men velger nok ryggløp. Jeg tror det er en bra premie som gjelder.

8 General Bianco

Peter Untersteiner: - Var ikke helt bra i halsen sist, men har trent så fint i etterkant at jeg tror formen skal være god. Spor ytterst bak bilvingen, er kanskje bra da jeg ikke kan ladde alt fra start. Så kan vi heller ta dem til slutt.

V75-5/V5-1 (1609ma)

Alm Svartens æresløp

2 POLARA

3 ODD HERAKLES

9 LOME BRAGE

10 LANNEM SILJE

——————————–

1 Kleppe Slauren

4 Vitter

8 Ulsrud Tea

6 Ingbest

5 Pydin

7 Smedheim Solan

V75-5

1 Kleppe Slauren

Kjetil Djøseland: - Var overtent på Solvalla. Tror han hadde vært på foto uten den siste galoppen. Sporet kan bli en felle, men forhåpentligvis blir det mer tempo nå, slik at det løser seg. Da er han med der fremme.

2 Polara

Martti Ala-Seppälä: - Er i kjempeform. Vant sportrekningen. Det ble perfekt. Han har en god tetsjanse. Derfra er han ikke lett å passere. Finlands beste sjanse i helgen.

3 Odd Herakles

Adrian S. Akselsen: - Fikk aldri opp farten fra førstesporet bak bilen på Solvalla sist. Kjentes helt fin ut etterpå og hadde krefter igjen over mål. Med Lome Brage i bakspor, er tetsjansen bedre nå, selv om jeg er litt usikker på Polara på innsiden. Vi kjører uansett til for tet. Derfra selger han seg dyrt. Vinnersjanse.

4 Vitter

Martti Ala-Seppälä: - Har levert to gode løp etter pause. Trenger kanskje noen til før han er seiersaktuell. Kan åpne veldig raskt. Skal ikke glemmes helt, men Polara er nok bedre nå.

5 Pydin

Niclas Torstemo: - Gikk et veldig bra løp til premie på ny rekord i Elitkampen på Solvalla, tross terrengtap på startgalopp. Han er ikke av de mest stabile, så galoppen kan komme igjen. Men skulle han løse feilfritt til en fin posisjon, samtidig som det blir kjørt, jevnt og hardt foran, er han god nok til å kjempe om seieren.

6 Ingbest

Frode Hamre: - Skuffet sist etter å ha vært veldig god nest sist. Det gjør meg usikker. Sjanseartet spor også. Vanskelig å tro på seier. Topp fem er bra. Skoløs og amerikanervogn igjen.

7 Smedheim Solan

Jan Olov Persson: - Har nok en gang fått spor langt ute bak bilvingen. På Solvalla sist ble det feil for ham underveis. Han avsluttet likevel siste 1000 etter 1.18.5. Kommer han seg bare ned i en fin posisjon, tror jeg han er med der fremme.

8 Ulsrud Tea

Svein Ove Wassberg: - Satt bom fast med alt igjen som treer i Elitkampen på Solvalla sist. Kunne utfordret om seieren med luke i tide. Står sjanseartet til spormessig, men vi får kjøre til fra start og søke oss ned i en fin rygg. Posisjonsklaff er det samme som at vi kjemper om seieren.

9 Lome Brage

Jan-Olov Persson: - Skal det bli spennende å se bakfra, selv om han viste sist at spor i første rekke og tet, er en bra oppskrift. Han har trent på som vanlig hjemme uten endringer i opplegget.

10 Lannem Silje

Ola M. Skrugstad: - Var dehydrert på Solvalla. Nå virker alt normalt i trening. Kjennes pigg ut. Sporet er sjanseartet, men hun har en bra rygg.

V75-6/V5-2 (1609ma)

4-åringseliten

4 GIVEITGASANDGO

——————————–

6 King On The Hill

5 Elite du Ruel

3 Lexus Dream

1 Southwind Hydro

7 Hooters USA

9 Promo Kemp

2 Robin G.T.

8 Ghazi B.R.

V75-6

1 Southwind Hydro

Roger Walmann: - Blir bedre og bedre løp for løp. Sist var det amerikanervogn og «can’t see back». Nå blir amerikanervogn og helstengt. Han vil gjøre et bra løp, men det er noen tøffe imot.

2 Robin G.T.

Anders L Wolden: - Var bra sist, men han møter knallgode hester. Ny rekord til premie er målet denne gangen.

3 Lexus Dream

Martti Ala-Seppälä: - Var god på Solvalla sist. Han er lynrask fra start. Tar trolig teten og slipper til Giveitgasandgo. Skal ha en god sjanse på annenplassen da.

4 Giveitgasandgo

Frode Hamre: - Ser fortsatt like fin ut. Han går akkurat som på Solvalla sist. Jeg tror han får overta teten, og da leder han hele veien. Jeg forstår de som bankerspiller ham.

5 Elite Du Ruel

Gerard Forni: - Er den nest beste 4-årshoppa i Frankrike. Går 1.10 alle dager på sprint, men jeg tror ikke hun slår Giveitgasandgo. Kusken er offensiv og vil ganske sikkert kjøre for tet.

6 King In The Hill

Hans G. Eriksson: - Hadde hvilepuls etter løpet sist, der han ble toer på ny rekord. Så formen er på topp. Han er ikke noe lyn fra start, så vår mulighet ligger i at det blir hardt tempo i løpet, selv om jeg frykter at det ikke blir det. Håper uansett å kunne ta så mange som mulig til slutt.

7 Hooters USA

Arnold Mollema:- Gikk et veldig bra løp som toer sist og er på vei mot toppformen. Men fra dette sporet, med mange raske sprintere innenfor, ser det vanskelig ut. Det blir å ta opp og kjøre bakfra. Kan være fjerde-femte med klaff.

8 Ghazi B.R.

Tom Erik Solberg: - Er med for å herdes og for å få fart i beina. Derfor er det ikke så farlig med sporet. Er ingen vinnerkandidat nå.

9 Promo Kemp

Frode Hamre: - Hang med til god tid på Solvalla sist. Han skal passes i vanlige grunnlagsløp. Her blir det mer herding og kanskje premie.

V75-7/V5-3 (2100ma)

Oslo Grand Prix

4 TWISTER BI

5 URLO DEI VENTI

9 Cyber Lane

——————————–

1 Dreammoko

2 Cruzado dela Noche

3 Rajesh Face

8 Uza Josselyn

7 Takethem

6 Cokstile

10 Evil Enok M.E.

V75-7

1 Dreammoko

Gerard Forni: - Får et perfekt ryggløp herfra. Da er han fort blant de tre, om det løser seg. Er bedre utenfor Vincennes og gjorde to bra løp i Elitloppet.

2 Cruzado Dela Noche

Stefan Melander: - Er ikke i toppform, men veldig nære. Var god da han vant fra dødens på Bergsåker sist, og blir bedre og bedre. Sporet er perfekt. Han kan nok ikke være med i tetstriden, men går fra alle posisjoner. Har vunnet flere løp fra dødens, men jeg tror ikke han gjør det her. Jeg tror Twister Bi er vinneren, med Urlo Dei Venti som den store utfordreren. Vi får sikte oss på en trippelplass.

3 Rajesh Face

Lutfi Kolgjini: - Det er bare å glemme Elitloppskvalet. Der ble det en masse tull og tøys før starten endelig gikk. Jeg kjørte hurtig med ham før det løpet, og han kjentes veldig fin ut.

4 Twister Bi

Jerry Riordan: - Var veldig bra i Gävle sist og virker vel så bra nå. Han er like god som på samme tid i fjor. Han kjører neppe for tet direkte, kanskje tidlig i løpet. Dette styrer hesten og Christoffer. Jeg tror på en god sjanse til å vinne løpet.

5 Urlo Dei Venti

Gerhard Forni: - Er bedre enn Dreammoko, mener jeg. Han er utrolig spurtsterk og like god som Twister Bi i mine øyne. Får han det perfekte ryggløpet, kan han vinne. Han er en type som ikke skal starte mer enn hver måned.

6 Cokstile

Jan Kristian Waaler: - Ble det helt feil for på Solvalla sist. Det nytter ikke å hente noe når du sitter sist innvendig inn mot oppløpet. Har sett fin ut i trening etterpå. Har den fine formen intakt. Når det er sagt, ser det iskaldt ut fra denne utgangsposisjonen. Kommer vi inn i løpet, henter vi oss kanskje en premie.

7 Takethem

Steen Juul: - Var jeg veldig godt fornøyd med i kvalifiseringen til Elitloppet. Han var ikke like bra i finalen, noe som skuffet meg litt. Men det var første gang han gikk to heat samme dag, så det er kanskje ikke til hans fordel. Formen er uansett på topp, og hadde vi hatt ett av de innerste sporene her, ville jeg hatt seiersambisjoner. Fra dette sporet blir det vanskeligere. Uansett ikke helt sjanseløst fra en fin posisjon med hardkjør foran. Regnes som en liten outsider.

8 Uza Josselyn

Gerard Forni: - Gikk voldsomt til slutt på Solvalla, men klarte ikke finale. Gikk med sko da. Det var en tabbe. Kommer ut skoløs nå. Treneren var sint på sporet, men med tempo fremme, er hun blant de tre.

9 Cyber Lane

Johan Untersteiner: - Var bra uten å være på topp i København sist. Jeg er ikke misfornøyd med sporet. Han blåste konkurrentene sist han gikk bakfra. Men jeg frykter det kan bli langt frem her.

10 Evil Enok M.E.

Noralf P Brækken: - Har gått med full fart i mål hver gang i det siste. Vi håper på tøft tempo og en fin posisjon. Han har en flott speed til slutt. Kan være fra topp tre til syv.

V5-4 (2100ma)

Klass I

7 UNAR BI

6 GRAVITY FALLS

3 HOCHTHEREITIS SOX

1 LE VICOMTE

4 GIANLUCA BOKO

5 BALOTELLI D.K.

9 CLINT CLASSIC

11 Spicy Challenger

2 Cantab Genius

10 Hez So Perfect

12 Trust Boom Bay

8 Cash Converter

——————————–

V5-5 (2100ma)

4-åringsløp

1 HUGO LOBELL

9 NORTON COMMANDER

4 OLYMPIC BLUE CHIP

7 FIGHTING GEHÖR

2 HECTOR DI QUATTRO

5 SILVER WING

8 Rocket Man

3 Magic Tile

——————————–

11 Maracanzo

6 Cool Canadian

12 Enjoyable

10 C. Brillianto

V4-TIPS - Innleveringsfrist kl. 12.45

V4-1 (2100ma)

Support Justice æresløp - DNTs auksjonsløp

8 ROYAL MUSCLE

4 N.Y. LOVEMELIKEYOUDO

7 REBELLA MATTERS

10 AICHA RAVINA

6 Nonesuch Genius

12 L.A.'s Magic Moment

1 Ero'Kamano

2 Broad Vision

3 Offdahook Genius

11 Lucky Kentucky

——————————–

5 Prince Muscle L.L.

9 Vico Regio H.

V4-2 (1609ma)

Bjerke Cup - kval 1

6 COQUIN BEBE

4 DUPREE

8 TRINITY LUX

2 PHOTO LAVEC

9 REPAY MERCI

3 PATRICIA HASTRUP

7 King City

1 Valokaja Hindø

——————————–

5 Queasy

V4-3 (1609ma)

Bjerke Cup - kval 2

5 DONATOMITE

2 QUICK FIX

6 Crazy Horse

1 Deep Sea Dream

7 Magiccarpetride

9 Dragster

4 French Laundry

3 Rekord Rune

——————————–

8 Mymanyyouare

V4-4 (1609ma)

Summer Meeting - montéfinale

1 BE MINE DE HOUELLE

——————————–

6 Ulka des Champs

3 Radieux

7 Brixton U.S.

4 Flashing Boko

5 Etna B.R.

8 Global Oracle

2 Rainbow Bonanza

9 Welcome S.E.

10 Jefferson Dotcom

FINALE BJERKE CUP

Øvrige løp:

7. løp: (1609ma) Finale - Bjerke Cup. Her starter de fire fremste fra V4-2 og V4-3.