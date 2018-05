PÅ FEST: Cecilia Brækhus og Vladimir Klitsjko kom sammen til det høytidelige arrangementet i New York. Klitsjko er dobbelt verdensmester i tungvektsboksing, men la opp i fjor. Foto: THOMAS NILSSON, VG

Klitsjko hyller historisk Brækhus: – Hun har verden for sine føtter

Publisert: 12.05.18 06:20

NEW YORK (VG) Boksehelten Vladimir Klitsjko (41) er svært stolt over sin nære venninne Cecilia Brækhus (36) etter at hun natt til lørdag norsk tid ble historisk i New York.

– Hun ble den første kvinnelige bokseren som ble vist på hovedkanalen til HBO, og hun gjorde det veldig bra . Og nå er hun også den første som fikk denne prisen. Det er så fortjent. Jeg er veldig stolt av henne, sier den ukrainske bokselegenden Vladimir Klitsjko til VG.

I 92 år har amerikanske boksejournalister som er organisert i BWWA (Boxing Writers Association of America) delt ut prisen til «Årets mannlige fighter». Natt til lørdag gjorde de det til en kvinne også, til enorm applaus i den fullsatte salen.

VG satt sammen med Klitsjko under det høytidelige arrangementet hvor han selv fikk to priser: Som årets «Good Guy» og for å ha vært med på fjorårets beste boksekamp, tungvektsdramaet i London, da han tapte i 11. runde for Anthony Joshua.

Fakta Historisk pris # Cecilia Brækhus har VM-beltene i weltervekt i alle de store forbundene. Hun har 33 seirer på 33 proffkamper. # Fikk i natt historiens første pris oppkalt etter den amerikanske bokseren Christy Martin som totalt bokset 59 kamper i perioden 1989 til 2012. 49-åringen er regnet for å være en av pionerene i kvinneboksing, og ble promotert av Don King. # Da andre nominerte til prisen var Jessica Chavez, Naoko Fujioka, Mariana Juarez, Amanda Serrano, Claressa Shields og Katie Taylor.

I løpet av kvelden kommer «alle» bort for å snakke eller ta bilde med Vladimir Klitsjko som nå har lagt opp. Han er like vennlig mot alle.

Klitskjo og Brækhus kom til den berømte nattklubben Copacabana like ved Times Square sammen. Det norske bokseesset kom i en lang, hvit kjole.

Tidligere på dagen spiste de to lunsj sammen i New York.

– Vi tilbringer mye tid sammen. Vi trener sammen også. Jeg beundrer og respekterer henne, hun er i fantastisk form. En nydelig kvinne, både innvendig og utvendig, sier Klitsjko til VG med et smil.

– Han er et forbilde og en mentor for meg, sier Brækhus til VG.

Klitsjko er opptatt av at debuten på HBO sist lørdag, som ble sett av en drøy million på det meste, kan endre karrieren hennes.

– Hun åpnet døren, hun har allerede gått gjennom den, og nå har hun verden for sine føtter, sier Klitsjko.

Brækhus forklarer at det var «en svært hyggelig vennelunsj» og at det var «godt å se Klitskjo igjen».

– Vi har jobbet sammen lenge, og vi er blitt venner. Han er et stort forbilde for alle boksere. For meg er han en stor inspirasjon. Han brukte karrieren sin til å planlegge for det som skulle skje etterpå også. Det er noe jeg kan lære av, sier hun.

Hun var glad og litt utladet etter å ha blitt hedret med «Christy Martin Award» av nettopp Christy Martin, en pioner innen kvinneboksing, slik som henne selv.

– Mitt håp var at en virkelig stor fighter skulle få prisen med mitt navn på. Og det er Cecilia Brækhus , sier Christy Martin.

– Det er jo historie. Det må synke inn. Mitt håp er at jeg om 10–20 år kan se at det blir delt ut masse priser til kvinnelige boksere og at jeg kan sitte og se masse kvinnekamper på HBO. Da er alt sammen verdt det, sier Brækhus.

Det kommer stadig bort kvinner og vil takke henne for alt hun gjør for sporten.

Bergenseren forteller om hektiske dager siden poengtriumfen mot amerikanske Kali Reis i Las Vegas sist lørdag.

– Det har tatt helt av. Det er helt enormt. Den kampen ble alt jeg kunne drømme, sier Brækhus, som røper at de har vært i samtaler med mange den siste uken.

– Dette har gitt meg og teamet masse muligheter, sier Brækhus.

