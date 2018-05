17 SPILLERE: Alle disse har vært innom Rosenborg: Fra venstre: Svein Maalen (trener), Arne Cato Gellein, Øyvind Storflor, Aslak Witry, Jakob Tromsdal, Joachim Olufsen, Eirik Valla Dønnem, Daniel Kvande, Sivert Solli, Andreas Helmersen, Even Barli, Glenn Walker, Michael Karlsen, Erik Tønne, Ola Solbakken, Aleksander Foosnæs, Magnus Blakstad, Kim Ove Riksvold, Ståle Bratseth, Øyvind Alseth Foto: Herman Borgstrøm

Hele denne Ranheim-gjengen har vært i Rosenborg

Publisert: 05.05.18 12:35 Oppdatert: 05.05.18 13:13

– Kall dem «vrakgodset», roper en lattermild Kristoffer Løkberg. VG har nettopp samlet alle Ranheim-spillerne med en fortid i Rosenborg.

Klubben baserer sin spillertropp på semiprofesjonelle trøndere. En stor del av disse har vært i Rosenborg i løpet av årene, men har enten ikke vært gode nok, eller har valgt en annen vei for å nå toppen av norsk fotball.

«Vrakgods», som Løkberg fleipet med, er Ranhein langt ifra. Lørdag får det nyopprykkede laget virkelig kjenne at de har nådd toppen. Da er det duket for Derby-lørdag når de gjester storebror Rosenborg til et «Trondheim-derby» på Lerkendal.

– Det er mange som synes det blir spesielt, nesten alle her har jo vært i Rosenborg, men vi skal møte opp skjerpet i morgen, også skal vi gi dem god kamp, sier Ranheims Øyvind Storflor, den klart mest meritterte av dem som har en fortid i Rosenborg.

Alle er Rosenborg-supportere

Michael Karlsen scoret to mål i Ranheims debut i Eliteserien. Han ser med glede tilbake på tiden i Rosenborg, og innrømmer at det blir blandede følelser når Ranheim gjester Lerkendal.

– Jeg hadde en fin tid i Rosenborg, og klubben har vært en viktig del av utviklingen til mange her, så vi setter pris på dem. Alle på laget er ihuga Rosenborg-supportere, og vi håper de vinner serien, men i morgen må vi håpe at Ranheim tar det. Vi er nødt til det, sier Karlsen .

Fakta Disse Ranheim-spillerne har spilt i Rosenborg: Øyvind Storflor, Aslak Witry, Jakob Tromsdal, Joachim Olufsen, Eirik Valla Dønnem, Daniel Kvande, Sivert Solli, Andreas Helmersen, Even Barli, Glenn Walker, Michael Karlsen, Erik Tønne, Ola Solbakken, Aleksander Foosnæs, Magnus Blakstad, Kim Ove Riksvold, Øyvind Alseth

Kristoffer Løkberg valgte ikke å spille gutte- og juniorfotball i Rosenborg, og valgte i stedet Strindheim. Likevel er han svært glad i den hvit-svarte klubben. Løkberg omtales på sidelinjen som en av de største Rosenborg-supporterne i garderoben. Det bekrefter han gladelig at han er.

– Jeg har hatt sesongkort de siste sesongene, og senest i fjor, og et av mine høydepunkt var Ajax-kampen på Lerkendal, da var det helt kaos. Jeg er glad i å se på dem, og har vokst opp som supporter, sier Løkberg og kaller derbyet for definisjonen av et «friendly derby».

Vennlig rivalisering

For det er ingen hat eller bitterhet å spore i den blå trønderklubben. Det er en bred oppfatning av at Trondheim har plass til to klubber som har ulike ambisjoner. Ranheim vil holde seg i Eliteserien, mens Rosenborg vil kvalifisere seg til Europa. Ranheims trener Svein Maalen, også han med en fortid i Rosenborg, er glad for at to klubber kan ta vare på fotballtrønderne.

– Begge klubbene våre er et produkt av trøndersk fotball, og vi utfyller hverandre veldig godt. Vi er veldig stolt av å ha Rosenborg i Trøndelag. De er lokomotivet og skal vinne serien og representere Norge i Europa. Vi er en litt annen type klubb. Vi skal være av og for trøndere, og for de spillerne som ikke er gode nok til å spille for Rosenborg.

– Er du redd for å miste deres trøndere til Rosenborg?

– Nei overhodet ikke! For oss er det en kompliment hvis Norges beste klubb er interessert i spillerne våre.

Roses av Rosenborg

Den vennlige rivaliseringen til tross, så konkurrerer Rosenborg og Ranheim mot hverandre i Eliteserien og om de samme poengene. Trondheims storebror ønsker den lokale konkurransen hjertelig velkommen.

– Det er kjempeålreit med Ranheim, for det viser at det er flere veier til Eliteserien. Det kan gå via toppklubb, via utlån og det kan gå via å være i en Obos-klubb og rykke opp. De guttene fortjener virkelig å lykkes. De har trent mye og godt over lang tid, og fortjener å vise seg frem i Eliteserien, sier Kåre Ingebrigtsen.

Rosenborgs trønderske stjerneskudd, Pål André Helland, er glad for at trønderne som ikke har fått vist seg frem på det øverste nivået nå endelig får skinne.

– De tar sjansen nå når de får den, og mange av dem som har vært i Ranheim en stund nå, har vært gode nok til å spille i Eliteserien. Det er flere fotballspillere i Trøndelag som er mer enn gode nok til å spille i Eliteserien, så det varmer meg at de har fått sjansen i Ranheim nå, og at de har gjort det så bra, sier Helland.