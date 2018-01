OL ALLIKEVEL? Ole Einar Bjørndalen avbildet i Hochfilzen 14. februar i fjor. Foto: Magnussen, Jostein

NRK: IOC vurderer å gi Bjørndalen OL-plass

Publisert: 16.01.18 19:51

Selv om Ole Einar Bjørndalen (43) ble vraket fra den norske OL-troppen, kan Den internasjonale olympiske komité (IOC) gi ham friplass.

Ifølge NRK skal IOC vurdere nettopp å gjøre nettopp dette.

Om IOC gir Bjørndalen en OL-plass i Pyeongchang, vil det blir skiskytterens syvende OL.

Skiskytterens bror, Dag Bjørndalen, nevnte muligheten for friplass fra IOC til VG allerede samme dag som vrakingen.

– Jeg synes OL-komiteen burde gitt plass til han som tidenes vinterolympier uten at det gikk utover den nasjonale kvoten. Så mye har han gitt skiskytingen og vinteridretten. De burde vært så rause, sa Dag Bjørndalen i går.

– Det hadde vært en fin gest. Han er regjerende mester på sprinten, så han kunne for eksempel fått en plass der, sier Norges landslagstrener Sigfried Mazet til NRK om muligheten.

Bjørndalen selv uttalte mandag at han var uenig i uttaket , og at han selv mener at han er kapabel til å komme seg i form før lekene i Sør-Korea.

Skiskytterlegenden Erik Kvalfoss mente Bjørndalen burde fått en reserveplass, mens Bjørge Stensbøl uttalte at et OL-uttak uten Bjørndalen burde sendes i retur og behandles på nytt.

Bjørndalen har åtte OL-gull, fire OL-sølv og en OL-bronse.