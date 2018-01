I HARDT VÆR: Idrettspresident Tom Tvedt møter på informasjonsmøte hos sine egne idrettsledere 24. januar. Han er nå omdiskutert også i egne rekker. Foto: Mikalsen, Helge

Professor om VG-undersøkelse: – Katastrofetall for Tom Tvedt

Publisert: 12.01.18 13:29

Tilliten til Tom Tvedt stuper blant norske idrettsledere: I en fersk undersøkelse uttrykker 43 prosent av dem som har svart mistillit til idrettspresidenten.

Det viser resultatet av en spørreundersøkelse VG har sendt ut til styremedlemmer i landets særforbund og idrettskretser.

Av de 231 personene som svarte, sier drøyt 43 prosent at de ikke har tillit til Tom Tvedt som idrettspresident. Motsatt sier 30 prosent at de har tillit til landets øverste idrettsleder. Hver fjerde leder vet ikke om de har tillit til Tvedt eller ikke.

Samtidig svarer bare 6 av 241 idrettsledere – tilsvarende 2,5 prosent – at de synes Tvedt i stor grad har løst rollen som idrettspresident på en tilfredsstillende måte.

– Dette er katastrofetall for Tom Tvedt. Med disse tallene er det ikke mulig å stikke hodet i sanden og si at «det er tross alt en del som har tillit til meg», sier professor i organisasjonspsykologi ved handelshøyskolen BI, Stig Berge Matthiesen.

Tom Tvedt ble i går konfrontert med de nedslående tallene:

– Dette er tall idrettsstyret og jeg ser alvorlig på. Dessverre er jeg ikke overrasket over at tallene ser slik ut. Den siste tiden har vært preget av kjedelige og unødvendige saker helt tilbake til 2012, sier han i en uttalelse til VG.

Han understreker at styret hans jobber hardt for å endre tallene og oppfatningen som ligger bak dem. Ting som skjedde vil ikke skje igjen. Nå må tilliten og omdømmet må forbedres, innrømmer Tvedt.

– En rekke nye retningslinjer og rutiner er innført, og vi har ansatt en ny generalsekretær som har en ny ledergruppe på plass før påske. Derfor er jeg trygg på at idrettsstyret over tid vil gjenskape bedre tillit til ledelsen av norsk idrett, sier NIF-toppen, som har vært en del av styret siden 2011.

Flere idrettskretser ønsker seg et ekstraordinært ting med det mål å kaste dagens idrettsstyre. Som svar har NIF-ledelsen nå kalt inn til et informasjonsmøte på Gardermoen 24. januar. Der vil bare lederne av idrettskretsene og 54 særforbund få svar på spørsmålene de måtte ha.

Møtedeltakerne representerer alle dem som nå har besvart den ferske VG-undersøkelsen.

Tvedts tillit blant sine egne har stupt de siste par årene. For mens bare 30 prosent av idrettslederne har tillit til ham i dag, var tilsvarende tall 75 prosent i en undersøkelse utført i april 2016. Siden den gang har Norges Idrettsforbund blitt drevet fra skanse til skanse i den såkalte åpenhetssaken.

Stig Berge Matthiesen trekker frem en kjent studie med navn «Bad is stronger than good». Den viser hvordan det koster fire ganger så mye anstrengelse å bygge opp tillit, som å rive den ned.

– Terje Søviknes befant seg i en tillitskrise, men reiste seg igjen. Det tok imidlertid 20 år som eksellent kommunepolitiker. Tom Tvedt må vise til en lang serie gode beslutninger, men det vil uansett ta lang tid, sier Matthiesen.

Tilliten til det sittende idrettsstyret som sådan er noe høyere enn hva Tom Tvedt opplever: 35 prosent av de som svarte har tillit til styret, mens snaut 32 prosent ikke har tillit.

Kristian Fæste er en av dem som er skeptisk til toppen av norsk idrett. Han er styremedlem i Norges seilforbund og bruker ord som «pampevelde» om de øverste valgte idrettslederne i NIF.

– Det VG har gravd frem, og måten styret i NIF har svart på, er grunn god nok til å si at jeg ikke har tillit til Tom Tvedt. Det verste er hvordan man forsøkte å holde bilag skjult på gjennom formaliteter. Slikt bygger ikke tillit. Mange sitter på toppen for egen dels skyld, og ikke for medlemmene, sier Fæste.

Ikke alle er enige med ham. For blant de 71 personene som svarte at de har tillit til Tvedt, og samtidig aksepterte at VG tok kontakt, er Vidar Bøe fra Akershus idrettskrets.

Han ble kåret til «årets ildsjel» på Idrettsgallaen i 2010.

– Jeg har samarbeidet med Tom om prosjekter knyttet til ungdom og flyktninger. Han har alltid stilt opp og vært en foregangsmann. Vi har fått støtte i form av både penger og personlig engasjement. Jeg hadde ikke satset tid og krefter på arbeidet mitt om jeg ikke trodde at Tom sto bak meg og støttet det, sier Bøe til VG.

– Hvordan reagerer du på det som har blitt kjent om pengebruk i NIF?

– Jeg har ikke lyst til å blande kortene, for det blir bare en lapskaus. Grasrota og frivilligheten jobber uavhengig av det som har kommet frem. Det ligger i ryggmargen vår. Og så lurer jeg på hvem som har skylden? Er det slik at Tom Tvedt må svare for ting som ligger mange år bakover tid? spør Vidar Bøe.

Slik svarer norske idrettsledere om tilliten til toppen av NIF:

VG har kontaktet styremedlemmer i norske særforbund og idrettskretser i januar 2018 ved hjelp av programmet SurveyXact. 486 styremedlemmer ble kontaktet og inntil 267 har besvart spørsmålene, noe som gir en svarprosent på 54,9. Antall svar varierer fra spørsmål til spørsmål.

Har du tillit til Tom Tvedt som idrettspresident?

Ja 30,7%

Nei 43,3%

Vet ikke 26,0%

I alt 231 respondenter.

I hvilken grad har Tom Tvedt løst rollen som idrettspresident på en tilfredsstillende måte?

1=I liten grad, 5=I stor grad

1: 22,0%

2: 27,8%

3: 34,4%

4: 13,3%

5: 2,5%

I alt 241 respondenter.

Har du tillit til det sittende idrettsstyret som sådan?

Ja: 34,6%

Nei: 31,6%

Vet ikke: 33,8%

I alt 231 respondenter.