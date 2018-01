KLAR FOR REVANSJ: Emil Iversen viste nok en gang at han har OL-formen inne da han tok seg til finalen på sprinten under prøve-VM i Seefeld lørdag. Selv om det ble tungt i finalen, som Johannes Høsflot Klæbo vant. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Klæbo vil ta revansj med Iversen på OL-lagsprinten

Publisert: 28.01.18 02:51

SEEFELD (VG) Johannes Høsflot Klæbo (21) vil ha med seg Emil Iversen (26) eller Finn Hågen Krogh (27) på lagsprinten i OL. Men mener at formen til Iversen taler til trønderens fordel.

– Emil og jeg trenger den revansjen. Blir det oss to, så tror jeg vi begge kommer til å være veldig sultne på å gå fort der, sier Klæbo til VG etter seieren på sprinten i Seefeld.

Emil Iversen falt som kjent på lagsprinten i VM i Lahti fjor. Fra førsteposisjon tok han med seg finnen i fallet . Russland gikk forbi og tok gullet foran Italia. Iversen og Klæbo ble nummer fire, etterpå ble han beskyldt for å «gråte som en unge» .

Krogh hjem med sykdom

For mens Iversen tok seg til finalen lørdag og bevist at han er i form to uker før OL starter, har Krogh slitt med sykdom. Han dro hjem fra Seefeld med en luftveisinfeksjon.

Lagsprinten er nest siste øvelse i OL. Klæbo tror Krogh må dokumentere god form underveis i OL om han skal danke ut Iversen.

– Jeg skal ikke ta ut det laget der. Men Finn må vise form i starten av mesterskapet for i det hele tatt å være med og kjempe om den plassen, sier Klæbo til VG.

– Emil er definitivt en mann

Martin Johnsrud Sundby stilte til start på prologen i Seefeld, i håp om å melde seg på i kampen om en plass på lagsprinten. Han ble nummer 33, og gikk ikke videre fra prologen. Han suste gjennom pressesonen og ville ikke snakke med pressen.

– Emil viser form i dag. Han er i en finale. Og han viste form forrige helg. Han er definitivt en mann. Finn vet vi jo kan gå veldig fort om han er i form og slag, det er vanskelig å si, men jeg håper og regner med det blir en av de to, sier Klæbo til VG.

21-åringen er selvfølgelig klar som ankermann på lagsprinten. Men han er ydmykheten selv etter at han krysset målstreken foran Lucas Chanavat (Frankrike) og Calle Halfvarsson (Sverige).

– Jeg må vise at jeg kan gå fort i starten av OL jeg og, for å vise at jeg kan få gå den lagsprinten, sier Klæbo.

Ingen svake sider

Iversen har fått beskjed om at han får gå sprinten i OL. Han forteller at han er i Seefeld bare for én ting: Å vise seg frem for en plass på lagsprinten.

– Det har egentlig vært litt slitsomme uker etter touren. Jeg har måttet mobilisere voldsomt. Jeg er litt sliten nå. Jeg tror jeg har gått ti-elleve skirenn på en måned. Formen er veldig bra, men hodet er litt slitent. Det var sånn det var etter semifinalen, hodet var litt utbrent. Nå skal jeg hjem og lade batteriene. Nå har jeg gjort det ganske bra jevnt og trutt gjennom vinteren, sier Iversen til VG etter at han endte sist i finalen.

Det var tilløp til sirkus Klæbo etter sprinten. Damene ville gjerne ha et bilde med langrennshelten. Iversen forstår det.

– Han er kjekk og snill. Den perfekte kjæresten. Han har ingen svake sider, sier Iversen og ler.

