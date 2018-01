BRA HELG: Johannes Høsflot Klæbo, Aksel Lund Svindal og Daniel-André Tande var tre av mange nordmenn som gikk til topps i helgen. Nå spår flere tidenes norske OL. Foto: NTB SCANPIX

Spår tidenes gullfest i OL etter «jubelhelg»

Publisert: 22.01.18 08:21

De norske håpene viste storform i helgen tre uker før OL. Nå spår flere at gullrekorden fra Salt Lake i 2002 ryker.

Johannes Thingnes Bø, Maren Lundby, Tiril Eckhoff, Aksel Lund Svindal , Johannes Høsflot Klæbo, Jan Schmid, kombinertlaget, Henrik Kristoffersen, Daniel-André Tande, hopplaget, Tiril Sjåstad Christiansen, Sverre Lunde Pedersen og Håvard Holmefjord Lorentzen: Alle vant denne helgen og viser gryende form tre uker før OL i Sør-Korea starter.

Det gir grunn til å tro at Norges OL-rekord på 13 gull fra Salt Lake for 16 år siden ryker i Pyeongchang.

– 17 gull er realistisk og 20 gull er ikke urealistisk. Det er bare å gjøre seg klare til å feire. Og da overdriver jeg ikke, sier Johan Kaggestad, TV 2-ekspert.

Får Kaggestad rett, tar Norge også vinterrekorden fra Canada som vant 14 gull på hjemmebane i 2010.

– Norsk vinteridrett står sterkere enn noen gang. Det ser ut som rekorden fra Salt Lake kan ryke hvis vi har stang inn. Det virker veldig lovende. Det er også flere øvelser nå enn før, sier Kjetil Andre Aamodt, Eurosports OL-ekspert og fire ganger olympisk mester selv.

– Ser ekstremt bra ut

– Det ser ekstremt bra ut nå, og rekorden fra 2002 bør ryke, men det er jo også fordi det er flere øvelser på programmet nå, sier Øyvind Brenne, VGs sportssjef.

– Samtidig ser vi at en del utlendinger også timer formen inn mot OL, andre står over konkurransene denne helgen. Men slik det ser ut nå er det trolig at vi kan juble for medalje i alle de tradisjonelle norske øvelsene, og det kan fort bli minst ett gull i de fleste, legger Brenne til.

Totalt er Norge tidenes vinternasjon i OL-sammenheng med 118 gull, 111 sølv og 100 bronse fra 1924 til 2014. 22 gull mer enn USA.

– Fantastiske muligheter

– Mulighetene våre er fantastiske. Rekorden fra 2002 er absolutt truet. Jeg tipper «pluss-minus» 13 gull. Samtidig har vi også sett at det er forskjell på OL og verdenscup, sier Arne Scheie, NRKs tidligere hoppkommentator.

– Sjansene i hopp er veldig gode. Lundby er kanskje den største favoritten av alle og hopper fantastisk. Tande er en gullkandidat i alle øvelser. Norge er også favoritter på laghopp blant gutta, mener Scheie.

Aamodt deltok i fem OL (1992–2006), og vant både da Norge tok 13 gull i Salt Lake og kun to gull i Torino i 2006.

– Man blir inspirert når andre nordmenn gjør det bra og får ting med seg, men man lever veldig i sin egen boble samtidig, sier Aamodt.

– Jeg spår to gull, en sølv og en bronse fra alpinherrene. Samtidig som Ragnhild Mowinckel er en outsider, men det skal vi ta som en bonus, forteller Aamodt videre.

Tror Norge vinner disse

Kaggestad lister opp disse konkrete gullene han tror norske utøvere henter hjem:

Maren Lundby i hopp, hopp lagkonkurranse, Henrik Kristoffersen i slalåm, Svindal eller Kjetil Jansrud i enten super-G eller utfor, fire gull blant langrennskvinnene (tre mil, skiathlon, stafett og teamsprint), tre gull blant langrennsherrene (Klæbo i sprint, stafett og teamsprint), Jan Schmid i et kombinertrenn, kombinert lagkonkurranse, skiskytingstafett herrer og Johannes Thingnes Bø x2.

– I tillegg kan vi vinne flere gull i skiskyting, alpingutta kan ta flere gull, Tande kan vinne hopprenn individuelt og Lorentzen kan vinne gull. Også i langrenn kan det blir mer, sier Kaggestad og legger også til gullmuligheter i snowboard og ski-freestyle.

Søndag kveld vant freestylekjører Tiril Sjåstad Christiansen det siste verdenscuprennet i slopestyle før OL. Felix Stridsberg-Usterud ble nummer fire blant mennene.

For snowboarderne ble den siste OL-kvalifiseringskonkurransen avlyst fredag pga kraftig snøfall og vind. Silje Norendal og Marcus Kleveland er allerede uttatt, men det er ikke bestemt hvem som skal få de tre siste plassene for menn.

Statistikktjenesten Gracenote Sports spådde forøvrig 14 OL-gull til Norge tidligere i januar.

