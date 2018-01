Foto: Vincent Thian / TT / NTB Scanpix

Wozniacki mot sin første Grand Slam-tittel: – Ikke lett å komme tilbake

Publisert: 26.01.18 11:56

Skriveriene om Caroline Wozniacki (27) har for det meste handlet om et avlyst bryllup og mange skader den seneste tiden. Lørdag morgen har tennisyndlingen muligheten til å komme i søkelyset for noe ganske annet.

Dansken er i finalen i Australian Open og kan ta sin første Grand Slam-tittel.

På tribunen er hennes nye kjæreste, David Lee (34), som er tidligere NBA-spiller.

Etter triumfen over Elise Mertens i semifinalen, snakket hun om både han og pappa Piotr i et sjarmerende intervju foran tilskuerne:

– Først og fremst må jeg si unnskyld. Da jeg begynte å spille, hadde min far mørkt hår, nå er det grått. David har fortsatt litt brunt hår, men jeg sier unnskyld for de enkelte grå hår du fikk i dag, sa Wozniacki, som er en av Danmarks største idrettsstjerner.

– De to betyr så mye for meg. Deres støtte betyr alt. Spesielt i de øyeblikkene der jeg føler meg under press. De hjelper å titte opp og vite at de er der for meg, fortsatte hun.

Caroline Wozniacki var rangert som verdens beste kvinnelige tennisspiller i 2010 og 2011 - og alle piler pekte tilsynelatende rett til himmels.

Under en oppvisningskamp i Bratislava i 2011 showet Wozniacki og hennes motstander Dominika Cibulkova for publikum på noe spesielt vis:

Slik har det ikke blitt, hverken på banen eller i privatlivet.

Nå smiler endelig lykken til den danske kvinnen - på begge arenaer.

Wozniacki skulle i sin tid gifte seg med en av verdens beste golfspillere, Rory McIlroy, men han valgte å avlyse bryllupet etter at invitasjonene var sendt ut.

Den hendelsen har selvfølgelig satt sitt preg på Caroline Wozniacki. Det samme har alle skadene hun har vært utsatt for. Hun hadde et særlig tungt 2016 og endte året med den dårligste rankingen siden 2007: Hun var nummer 19.

2017 var et gledens år. På selveste Valentinsdagen ble forholdet til David Lee offisielt, mot slutten av året meddelte Wozniaki at de er forlovet, og på banen ble det seier i WTA-sluttspillet.

– Jeg er glad i henne om hun spiller tennis eller ikke, men er fornøyd hvis jeg kan være med på å gi henne balanse i livet, sa kjæresten etter triumfen i WTA-sluttspillet. Den var også verdt 14 millioner kroner.

Det var ingen selvfølge at Caroline Wozniacki skulle komme tilbake på toppen. Det innrømmer også faren Piotr, som har vært mannen bak tennisunderet.

– Det er ikke lett å komme tilbake. Det var et sjokk for meg at hun klarte å komme inn på topp 20 allerede i fjor, sa faren før jul.

I august 2016 var datteren helt nede på 74. plass på verdensrankingen. Nå har hun bare Simona Halep foran seg. Nettopp hun er motstander i finalen, som går lørdag morgen norsk tid. Halep slo ut Angelique Kerber i sin semifinale.

Da Wozniacki lå øverst i 2010 og 2011, var hun på 1. plass i 67 uker. Bare åtte spillere har ligget lengre på toppen. Tyske Steffi Graf toppet i 377 uker, mens Serena Williams var 319 uker nummer én.

