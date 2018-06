Fantastisk snuoperasjon av Tromsø: - Vi hadde en tøff prat i pausen

(Sarpsborg 08 - Tromsø 2–3 ) Tromsø-trener Simo Valakari (45) tok en alvorsprat med spillerne i pausen etter en tung førsteomgang i Sarpsborg. Han fikk svar - og Robert Taylor (23) sto for kampens øyeblikk da han dro av tre mann og avgjorde for bortelaget fem minutter før slutt.

– En veldig fin seier, sa en blid Tromsø-trener Simo Valakari da han møtte Eurosports reporter etter kampen.

Han syntes ikke det var en «pen» seier, men en veldig kjærkommen triumf av sine gutter. Den finske sjefen fortalte om en garderobe i pausen, hvor samtlige var misfornøyde med egen prestasjon halvveis.

– Vi hadde en ganske tøff prat i pausen. Dette var vi på ingen måte fornøyd med.

Det var en kamp med to vidt forskjellige omganger. Sarpsborg var best i alt i den første, mens Tromsø spillemessig styrte den andre halvdelen.

– Spillerne mine viser vilje til å vinne. Det var godt å se. De viser karakter.

Med fem minutter igjen og spille tok finske Robert Taylor saken i egne hender og vant kampen for Tromsø.

23-åringen fra Kuopio satte fart og driblet av et helt Sarpsborg-forsvar før han sendte Tromsø-laget ut i vill jubel. «Gutan» tok det som bare er klubbens andre borteseier i Eliteserien denne sesongen.

– Han var veldig god i dag. Jeg så i pausen på alle spillerne at de ikke syntes dette var godt nok, fortsatte Valakari.

Sarpsborg åpnet best

Sarpsborg dominerte fullstendig i luftrommet fra start av. Tromsø kunne trengt fire av Simen Wangberg i boksen for å rydde unna, for her ble det mange sjanser.

1–0 kom i et ettertrykk etter av mange farlige dødballer fra vertene. En heading på tvers i feltet havnet hos Ole Jørgen Halvorsen som fomlet ballen videre til Mikkel Agger. Dansken satte kontant inn den første scoringen.

Tromsø kom ut som et helt annet lag etter pausen - og fikk uttelling. Lasse Nilsen satte fart ute til venstre, dro av Tveita, og hamret ballen inn i mål. Falch kunne avverget scoringen, men det tar ingenting bort fra Nilsens gode prestasjon.

Men det er flere grunner til at Tromsø kun har vunnet én bortekamp denne sesongen (Bodø/Glimt 16 mai). Igjen ble det tøft.

For kampens beste spiller, Joachim Thomassen, tok en av mange visitter opp rundt 16-meteren. Backen spilte vegg med innbytter Kristoffer Larsen, dro seg så fri og satte ballen i lengste hjørne. Nydelig scoring av kapteinen.

Så skulle Tromsø gjøre det på dødball. Morten Gamst Pedersen slo inn en av sine mange hjørnespark. Den falt ned foran nærmeste stolpe. Der bredsidet Jostein Gundersen inn utligningen.

Tromsø passerte dermed Sarpsborg på tabellen. «Gutan» ligger på en foreløpig femteplass med 23 poeng. Sarpsborg står med sine 22.