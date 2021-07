GJORT DET FØR: Magnus Norman (t.v.) har vunnet Swedish Open tidligere. Søndag klarte Casper Ruud det samme. Foto: BILDBYRÅN

Tennishelten Norman til VG: Trist at han ikke er svensk

BÅSTAD (VG) Tidligere verdenstoer og Grand Slam-finalist, Magnus Norman, mener Casper Ruud har det som skal til for å nå tennissportens største scene. Og skulle aller helst sett at han ikke var norsk.

Av Andreas Hellenes

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er trist for svensk tennis at han ikke er svensk, men samtidig er man fortsatt stolt over at han er fra Norden, erkjenner Norman overfor VG.

Norman er ingen hvem som helst i tennisverden: Han var på det beste rangert som nummer to i verden i år 2000 – samme år som han nådde finalen i Grand Slam-turneringen French Open og semifinalen i Australian Open.

Totalt vant han 12 titler på ATP-touren og bidro til svensk seier i Davis Cup i 1998. For øyeblikket er han sportssjef for turneringen i Båstad.

Dette er Magnus Norman: Alder: 45 år. Fødested: Filipstad, Sverige. Spillertype: Høyrehendt, to hånds backhand. Karrierebeste på verdensrankingen: 2.-plass Aktive år som profesjonell tennisspiller: 1995–2003 Største bragder som spiller: Finale i French Open i år 2000.

2.-plass på verdensrankingen. Etter karrieren har han vært tennistrener for store navn som Stan Wawrinka og Robin Söderling. Kilde: ATP-tourens hjemmeside. Vis mer

Etter noen hektiske dager med den tradisjonsrike ATP 250-turneringen Swedish Open her i Båstad, har han funnet tid til en prat i rolige omgivelser med VG – kort tid før Casper Ruud slo argentinske Federico Coria i turneringsfinalen.

Svensken er full av lovord om nordmannen, og sier til VG at han skulle ønske 22 år gamle Ruud var svensk.

TENNISHELT: Magnus Norman er blant tennis-Sveriges mest kjente profiler. Her sitter han i intervju med VG i hotellresepsjonen som ligger vegg i vegg med Centre Courten. Foto: VG

– Fremfor alt så synes jeg han virker som et veldig sympatisk menneske – og det er enda viktigere enn tennisen hans, sier 44-åringen.

– Casper Ruud er veldig fokusert på banen og har en utrolig bra mentalitet. Han har et moderne spill med en veldig bra forehand, samt en serve som bare blir bedre og bedre.

Gjennom åtte år som proff og senere en karriere som trener, kjenner Norman til de fleste kriker og kroker i tennishistorien de siste tiårene. Når han snakker om nordmannens fremste våpen – forehanden – sammenligner han nordmannen med en av tennisens største navn.

– Ruuds mentalitet minner meg om David Ferrer, mens hans forehand minner mer om Rafael Nadal – riktignok med motsatt hånd. Han slår meg som en slags blanding mellom de to.

David Ferrer var en fremtredende spansk tennisspiller mellom 2000 og 2019 med fem Grand Slam-semifinaler og en finale på CV-en. Han vant 27 ATP-turneringer, en av dem på høyeste nivå. Rafael Nadal er den ubestridte kongen av grustennis med 13 French Open-titler – samt seirer i Australian Open, Wimbledon (2) og US Open (4).

GJORT DET FØR: Magnus Norman vant Swedish Open i både i 1997 og 2000. Foto: Stefan Lindblom/TT / HBG-Bild

Skorter ikke på ferdighetene

Norman mener Ruud er kapabel til å kopiere hans egen bestenotering – Grand Slam-finalen i French Open:

– Jeg kan se for meg at han skal spille finale i Paris. Han er fortsatt såpass ung. Noen år til med mer erfaring, bedre fysikk og noe mer rutine så kan han nå en finale i Paris.

Det som derimot taler imot nordmannens finaledrømmer, er de mange tilfeldighetene som eksisterer på så høyt nivå:

– Det kommer an på motstandere, veien til finalen, og form. Mye handler om dagsform, skader og at man ikke brenner av for mye krutt tidlig i turneringene.

Grand Slam-turneringene er kjent for å teste spillernes fysikk til det ytterste. De varer i to uker og kampene spilles over fem sett – i motsetning til vanlige tre sett. Det gjør at enkelte kamper kan pågå i timesvis.

Gir pappa Ruud æren

Norges høyest rangerte tennisspiller på herresiden er Casper Ruud. Snarøya-gutten er nå nummer 16, men har en 14. plass som bestenotering.

For «söta bror» må man bla seg et godt stykke ned på lista for å finne en blågul tennisspiller. Per nå er Mikael Ymer, nummer 94 i verden, svenskenes bestemann.

– Hva tror du er grunnen til at Norge per nå er «bedre» enn tennisstorheten Sverige?

– Det er vel Christian Ruud og Casper Ruud som er årsaken til det, slår han fast.

Norman spilte mot pappa Ruud flere ganger i løpet av karrieren, og har sett ham i både spiller- og trenerrollen.

– Jeg tror det er mer familien Ruud enn noe annet. Man får vente og se noen år til om det vil komme opp flere nordmenn. Jeg er spent på om det finnes et system i norsk tennis som kan ta hånd om, og få opp, flere talenter som Casper.

– Jeg tror nok Casper først og fremst er et resultat av Christian, sier Norman og sikter til at ingen nordmenn har vært høyere enn Ruud-familien på verdensrankingen.

Med en 14.-plass som foreløpig karrierebeste er Casper Ruud tidenes høyest rangerte tennisspiller fra Norge. Nummer to på den listen er pappa Christian.

Han var nummer 39 på sitt beste.