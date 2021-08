SALT I MATEN: Stephen Curry (33) er en av basketligaen NBAs største stjerner. Nå får han igjen klekkelig betalt for statusen. Bildet er fra Currys Golden State Warriors kamp mot Cleveland Cavaliers i april. Foto: David Dermer / FR171035 AP

Ny superkontrakt for Curry: 1,9 milliarder over fire år

Stephen Curry (33) har alltid tjent Golden State Warriors. Nå blir han - igjen - belønnet for trofastheten. Basketstjernens nye fireårskontrakt vil gi ham 1,9 milliarder norske kroner.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det bekrefter basketballigaen på sin hjemmeside nba.com etter at sportskanalen ESPN var først ute med nyheten.

Stephen Curry har ett år igjen av sin nåværende kontrakt med Golden State Warriors, som han har spilt for siden han debutere i NBA for 12 år siden. Da var sesonglønnen hans snaut 18 millioner kroner.

Hans 13. sesong vil gi ham drøyt 404 millioner kroner etter dagens dollarkurs. Kontrakten han nå har undertegnet begynner å løpe fra sesongen 2022/23.

les også Få full oversikt: Dette er NBA-stjernene i Tokyo-OL

Lønnsutbetalingene til Stephen Curry varierer noe fra den til det neste og de påfølgende, med en desidert topp i hans fjerde og siste kontraktfestede NBA-sesong 2025/26. Den gir ham 527 millioner kroner. Totalt vil han da ha håvet inn 1,9 milliarder i henhold til fireårs kontrakten.

33 år gamle Stephen Currys nåværende kontrakt løper over fem år. Den er verd 201 millioner dollar totalt. Det vil si nesten 1,9 milliarder norske kroner. Den var ifølge NBA den dyreste inntil James Harden (nå Brooklyn Nets) den gang inngikk en kontrakt med Houston Rockets verd litt over to milliarder norske kroner etter dagens valutakurs.

les også NBA-stjernen Nikola Jokic drakk tre liter brus – hver dag

Curry uttalte i desember i fjor at han har planer om å spille i NBA til han er 40 år gammel. Ytterligere tre år etter at hans andre to milliarder kontrakt er avvirket.

Stephen Curry er engasjert også utenfor basketparketten:

Stephen Curry har ledet Golden State Warriors til fem NBA-finaler. Klubben vant den i 2015, 2017 og 2018. Stephen Curry ble kåret til finalesluttspillets mest verdifulle spiller (MVP) i 2015 og 2016. Han ble valgt inn på NBAs første «All Star»-lag for fjerde gang etter siste sesong.

les også Bam (24) vokste opp i i fattigdom med moren. Nå imponerer han for USA i OL i Tokyo.

Den var en av Currys beste. Han gjorde blant annet i snitt ligaledende 32 poeng per kamp (63 kamper), selv om han var plaget av en brist i halebenet.

Ifølge cnbc.com er eierne av Golden State Warriors i stand til å betjene Currys lønn - og de øvrige utbetalingene til spillerne - fordi San Francisco-klubben drar inn rekordhøye inntekter. Blant annet 180 millioner kroner årlig fra draktsponsorer og 25 millioner per hjemmekamp i billettsalg.

Golden State Warriors-eierne Joe Lacob og Peter Gruber skal ha kjøpt klubben for fire milliarder kroner i 2010. Nå skal den være verd 10 ganger så mye.