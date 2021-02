DUO: Johannes Dale og Sturla Holm Lægreid imponerer i verdenscupen: Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Lar seg imponere av unggutta: − De burde få barn sammen

POKLJUKA (VG) Sturla Holm Lægreid (23) og Johannes Dale (23) har bidratt stort til Norges dominans i verdenscupen denne sesongen. Nå hylles den unge duoens inntog i laget av eldstemann Tarjei Bø (32).

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Det er veldig motiverende å få inn litt yngre folk på laget. Hadde det kun vært oss gamlegutta igjen, hadde det vært litt kjedelig. Det å få litt ny energi og litt ungdommelig pågangsmot, det er egentlig veldig bra for meg og, sier Tarjei Bø til VG utenfor utøverhotellet i slovenske Pokljuka.

– De har sterke kvaliteter. De tilfører oss masse. Vi kan lære av hverandre, legger han til.

Bø snakker om Sturla Holm Lægreid og Johannes Dale. De to unggutta har kommet inn på laget de siste sesongene. Dale har vært med en stund allerede, men Lægreid er årets komet og har imponert voldsomt i sin første sesong i verdenscupen.

les også Den norske skiskytter-dominansen: – Helt spinnvilt

Sammen har de bidratt til at Norge dominerer verdenscupen denne sesongen. Johannes Thingnes Bø, Lægreid, Bø og Dale er de fire beste i sirkuset hittil. Norge har vunnet svimlende 11 av 15 mulige seire.

– Hva er det de tilfører?

– Vi kan ta Dale først, som vi har blitt godt kjent med. Han er et fysisk monster egentlig. Han er den siste du har lyst til å ha med på en sisterunde, forteller Bø og fortsetter om Lægreid:

– Sturla er en veldig komplett skiskytter, men det er på standplass han har sin styrke. Der er han den klare eneren på laget vårt hittil i sesongen.

– De utfyller hverandre. De burde få barn sammen, for da hadde det blitt en uslåelig skiskytter, legger Bø humoristisk til og ler.

I år tok Dale sin første verdenscupseier. Det ble følsomt for 23-åringen:

Lægreid har allerede rukket å få meg seg ett gull i årets VM da Norge vant mixed-stafetten onsdag. Fredag går også Bø og Dale sin første VM-distanse på sprinten.

Lægreid er smigret av rosen fra storebror Bø. Han har hatt et fantastisk år og debuterte i verdenscupen så sent som på tampen av fjorårssesongen. Han har til nå klart imponerende fire seire, to andreplasser og en tredjeplass på bare 25 renn.

– Det er jo kult å bare få lov til å trene med disse gutta - og vi har lært masse av Bø-brødrene og gjengen. Det er en kul gjeng å trene med, og nå har vi også fått vist oss frem. Så det er veldig kult at Tarjei mener en kombo av meg og Dale hadde vært en perfekt skiskytter, sier Lægreid.

– Er du enig, da?

– Vi har begge gode egenskaper, men det er jo også mange andre skiskyttere som vanskelig å komme utenom - som for eksempel Martin Fourcade og Bø-brødrene. Men Dale har ekstremt gode sisterunder, og det er kanskje den egenskaper jeg mangler litt. Sånn sett utfyller vi hverandre litt.

Også de kvinnelige løperne imponerer både i og utenfor løypa:

Tarjei Bø får støtte av lillebror og verdenscupleder Johannes Thingnes Bø i rosen av nykommerne.

– De har gjort at vi har tidenes sesong på gang. Vi satte rekorder før jul, og har slått de rekordene etter jul. At vi får opp utøvere som presterer helt i toppen er veldig, veldig bra. Det er positivt for laget og det er positivt for stafettene vi skal gå, sier han.

– Tarjei mener at om de hadde fått et barn, hadde det blitt en uslåelig skiskytter - er du enig?

– Ja, det tror jeg, svarer Thingnes Bø og ler.

Herrenes VM-sprint er fredag 14.30 og sendes på NRK.