HAR HERJET: Christian Sørum og Anders Mol er verdens beste sandvolleyballduo. Foto: Alejandro Gutiérrez Mora, FIVB

Volleyballstjernen Mol testet positivt for corona: − En helt tragisk situasjon

Anders Mol (23) er svært overrasket over å ha testet positiv for corona. 23-åringen er uten symptomer, men prøveresultatet kan koste Norge en OL-plass i Tokyo.

Av Joachim Baardsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er en helt tragisk situasjon, sier pappa og landslagstrener Kåre Mol til VG på telefon fra Spania.

Han ble oppringt tirsdag morgen under treningsoppholdet i Tenerife. Sønnen danner til vanlig verdens beste sandvolleyballduo sammen med Christian Sørum (25) og er stor gullfavoritt under sommerens OL i Japan.

– Vi skulle trene før avreise til Madrid. Så ringte Anders og sa: «Jeg har fått positiv test. Jeg forstår ingenting!». Det virker som det er et lotteri, dette her. Anders har ikke peiling på hvor han har fått det. På verdiskalaen av virusmengden skal han være ganske lav. Det er mulig han er nylig smittet.

STOR PROFIL: Anders Mol er en attraksjon i sandvolleyballsirkuset. Foto: Maud Lervik, VG

Fire i isolasjon

Anders Mol deler leilighet med makker Sørum, samt Norges nest beste sandvolleyball-lag som består av storebror Hendrik Mol (27) og Mathias Berntsen (25). Mens 23 år gamle Mol har testet positivt, har de tre andre fått tilbake negative prøvesvar. Samtlige er likevel i isolasjon, som følge av spansk lov om nærkontakter.

– Vi reiser til sykehuset igjen i morgen. Da skal alle testes igjen. Vi har et håp om at det er en falsk-positiv test på Anders, men vi må forholde oss til at han har fått det påvist, forteller pappa og trener Kåre.

– Det gjør at ingen av dem får spille runde to i OL-kvalifiseringen som begynner i Madrid på fredag. Det kan bety at vi mister en plass for Norge 2 i Tokyo, sier han.

Sørum og Mol er allerede kvalifisert.

– Et lotteri

Landslagsledelsen har nå kalt inn Norge 3 og Norge 4, som vil gjøre seg klar til å representere Norge og forsøke å sikre nasjonen en plass utover duoen Mol/Sørum i Japan til sommeren.

Norge 3 blir dannet av nok en Mol i form av 18 år gamle Markus, som spiller med Nils Ringøen (20) fra Kristiansand. Norge 4 vil bestå av Erlend Henriksveen og Vegard Løkken.

I Madrid vil åtte lag ta del i OL-kvaliken. Fem av dem vil gå videre til runde tre, som spilles i Nederland neste måned.

– For Norge 2 er dette en veldig viktig helg. Det er noen ungfoler som nå får en stor oppgave. To av dem er allerede her på Tenerife. De har sagt at de skal gi alt for Norge. De er sykt motiverte til å gjøre en god jobb. Så vi får ta med oss det positive vi kan, sier Sørum.

Han opplyser at sønnen ikke ønsker å bli kontaktet av media etter den positive testen.