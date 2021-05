FINALISTER: Magnus Carlsen og Wesley So. Oppe til høyre programleder på den offisielle sendingen, Kaja Snare. Foto: Play Magnus Group

Magnus Carlsen brøt So-forbannelsen og vant på armageddon: − Jeg følte meg mør

Etter tre tap klarte Magnus Carlsen (30) å bryte forbannelsen i finaler mot Wesley So (27). Vinneren ble kåret på armageddon - sjakkens svar på straffekonkurranse.

Av Ole Kristian Strøm

I en ekstremt dramatisk avslutning mandag kveld klarte Magnus Carlsen å snu oppgjøret i sin favør. Han måtte vinne det siste lynsjakkpartiet - og så armageddon-partiet. Det klarte han.

– Jeg er veldig glad nå, sier Carlsen på TV 2-sendingen.

– Det har vært så mye opp og ned, men utrolig tilfredsstillende å ta det til slutt. Nå er jeg bare utrolig glad for å ha vunnet.

– Jeg følte meg ganske mør, men jeg måtte spille. Jeg kan ikke si at jeg følte meg på topp noen gang, men han ble mer og mer nervøs. Derfor hadde jeg litt tro på det.

Lynsjakken startet dramatisk da Carlsen gjort en skikkelig tabbe og tapte med hvite brikker. Til det neste partiet byttet han fra hvit skjorte til blå t-skjorte og med svarte brikker klarte han å redde seg unna - og presse frem avgjørelse på armageddon. Carlsen skrek ut i triumf.

Etter som han var best i grunnspillet, kunn Wesley So velge farge i armageddon og valgte svart. I armageddon er remis nok for svart - men til gjengjeld har hvit lengre betenkningstid (fem mot fire minutter). Carlsen måtte altså vinne - og klarte det.

– Han virket ganske kokt. Det er en god sjanse for at jeg hadde valgt hvitt hvis det var jeg som hadde hatt valget, sier Magnus Carlsen.

Dette var Carlsens fjerde store finale mot So på halvannet år:

Amerikaneren var Carlsens banemann i finalen i fischersjakk-VM på Høvikodden høsten 2019.

På selveste 30-årsdagen 30. november 2020 tapte han for Wesley So i finalen i Skilling Open – den første av turneringene i den digitale «Meltwater Champions Chess Tour».

Så tapte han finalen mot Wesley So i Opera Euro Rapid i februar. Det var også en del av touren.

Denne gang handlet det om FTX Crypto Cup, igjen på den digitale touren. Etter 2–2 både søndag og mandag, ble det heller ingen avgjørelse i to partier lynsjakk. Dermed måtte armageddon til for å kåre vinneren.

Seieren er verdt mer enn én million kroner for Carlsen: 500.000 kroner + 2.18 bitcoin.

Magnus Carlsen har dermed vunnet to turneringer på rad i «Meltwater Champions Chess Tour».

Verdensmesteren fikk en kanonåpning mandag da han vant med hvite brikker i det første partiet.

Men Wesley So slo tilbake og hadde et soleklart tak på parti to, der amerikaneren hadde hvitt.

– Det finnes ikke en verre motstander for Magnus når Wesley må vinne, sier Maud Rødsmoen på TV 2-sendingen.

Magnus Carlsen gjorde et helhjertet forsøk på å vinne i sitt siste hvittparti, det tredje for dagen. Men So forsvarte seg nøyaktig og var aldri truet: Remis.

Da de fleste trodde at Wesley So skulle legge all energi i å slå Carlsen med hvitt i det fjerde partiet. Men nei, amerikaneren ville ha remis. Magnus Carlsen ristet på hodet og skjønte ikke hva som foregikk da So «turneringens remis-åpning», som TV 2-ekspert Jon Ludvig Hammer uttrykte det.

– Jeg er veldig overrasket, sier Hammer om at So ga bort sin hvitt-mulighet - for dermed var det klart for lynsjakk. Der nordmannen normalt sett er bedre enn amerikaneren.

– Det var veldig overraskende for meg, innrømmer også Carlsen.

– Det eneste fornuftig jeg kan se her, er at Wesley vil ha armageddon, fortsatte Hammer. Og armageddon ble det altså.

Magnus Carlsen har kommet til finalen i fire av seks mulige turneringer til nå i Champions Chess Tour.

Han vant i begynnelsen av mai sin første turnering på Touren, som arrangeres av den delvis Carlsen-eide Play Magnus-gruppen. Magnus Carlsen brøt endelig forbannelsen og vant sin første turnering som 30-åring.

So kom til finalen takket være seier over Carlsens VM-motstander Jan Nepomnjasjtsjij i semifinalen. Carlsen vant over Teimur Radjabov.

Vinneren av denne turneringen, som kalles FTX Crypto Cup, får 60.000 dollar (nesten 500.000 kroner), samt 2.18 bitcoin (i skrivende øyeblikk 668.000 kroner), altså godt over én million kroner.