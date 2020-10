HULL TO: Det ble bogey for Kristoffer Ventura på kveldens andre hull, men han slo raskt tilbake med birdie på hull tre. Foto: Rogelio V. Solis / AP

Ventura innkasserte 1,9 mill. etter PGA-storspill

Kristoffer Ventura (25) vartet opp med en «putteoppvisning» på siste dag av PGA-turneringen Sanderson Farm Championship. Det holdt til karrierebeste – delt 6. plass – og en solid pengepremie.

Nå nettopp

Det er andre gang Ventura kjemper om seieren og til slutt ender blant de ti beste siden sesongstarten for snaut tre uker siden. Den delte sjetteplassen er ett hakk opp fra syvendeplassen i Safeway Open.

Mye av grunnen skyldes det gode nærspillet.

– Det er en putteoppvisning uten like han har vartet opp med innledningsvis, sa Eurosport-kommentator Per Haugsrud, før han gjentok budskapet da Ventura vartet opp med kveldens sjette birdie på hull 17:

– Se på den, se på den!

Ventura endte sisterunden på 71 slag – ett slag under par – etter seks birdies og fem bogeys. Dermed viste resultatlisten 14 slag under par etter fire runder, fem slag bak vinneren Sergio Garcia.

Topp ti 1. Sergio Garcia −19 2. Peter Manati −18 3. J.T. Poston −16 4. Henrik Norlander −15 4. Keegan Bradley −15 6. Scott Stallings −14 6. Tyler McCumber −14 6. Charles Hoffman −14 6. Denny McCarthy −14 6. Kristoffer Ventura −14 6. Cameron Davis −14 Vis mer

Totalt innkasserer Ventura snaut 1,9 millioner kroner på plasseringen. I tillegg kommer utbetalinger fra sponsorer.

Tidligere i år ble Viktor Hovland første nordmann som vant en PGA-turnering da han vant Puerto Rico Open.

Topplasseringen sikrer Ventura en meget god start i FedEx-cupen, hvor de 125 beste beholder «kortet» på PGA-touren. Ventura er for øyeblikket på en 12. plass etter tre turneringer og har en god mulighet til å slå seg inn blant de ti beste, noe som vil sikre ham et meget godt utgangspunkt for resten av sesongen.

Publisert: 05.10.20 kl. 01:24