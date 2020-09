TYNGRE LETTVEKTERE: Kristoffer Brun (til venstre) og Are Strandli skal være forsiktigere med å tyne ned vektene foran Tokyo-OL neste sommer. Foto: Vidar Ruud

Nytt vektregime skal gi OL-suksess: – Vi får et mye bedre liv

SOGNSVANN (VG) De har pint vekten ned i lange perioder for å vinne både VM-gull og EM-gull. Men foran OL skal Are Strandli (32) og Kristoffer Brun (32) lide mindre og spise mer. De håper at et nytt vektregime gir suksess i Tokyo.

Planen er at gullhåpene i lettvekt bare skal ned på konkurransevekt – 70 kg – bare to eller tre ganger i løpet av sesongen. Det opplyser landslagssjef Johan Flodin til VG. Tidligere har duoen levd hele sesongen ned mot konkurransevekt.

– Vi får et mye bedre liv på alle måter. Det er ingen tvil om at det er både fysisk og mentalt krevende å tyne vekt over lang tid, sier Are Strandli som nå veier bortimot 80 kg. Torsdag ga han endelig beskjed om at han satser mot de utsatte lekene i Tokyo.

Vestlandsduoen tok bronse i Rio-OL og rodde sitt aller beste løp da de vant EM-gull i 2018. De var favoritter til VM-gullet samme sesong, men så ble Kristoffer Brun matforgiftet under mesterskapet i Bulgaria.

Fjoråret ble heller ingen suksess. Da var det Are Strandli som slet med magen i forkant av VM – som endte med en skuffende 4. plass for pallgrossistene de siste syv årene. Sykdomsproblemene kan ha sammenheng med det tøffe livet ned mot en totalvekt på 140 kg.

– Vi skulle prøve ut dette allerede i år. Jeg er helt sikker på at dette gjør oss mindre sårbare. Det er krevende å ligge langt nede i vekt over lang tid, sier Kristoffer Brun som sammen med makkeren har tatt ni medaljer i OL, VM og EM.

– Det tar på å tyne vekt over lang tid og det kan bikke oss over i sykdom. Spiser vi en råtten tomat, så klarer ikke magen å takle det, forklarer Strandli.

Medaljerekken VM 2013: Gull. EM 2013: Sølv. VM 2014: Sølv. EM 2014: Sølv. VM 2015: Bronse. EM 2015: Sølv. OL 2016: Bronse. EM 2016: Bronse. EM 2018: Gull. Vis mer

De neste 10 månedene skal duoen følges opp tett av ernæringsavdelingen til Olympiatoppen.

– Vi har god dialog med dem og får en hel pakke rundt kostholdet, sier Brun som satser på å ro singlesculler lettvekt både under helgens NM i Horten og EM i oktober. Han veier nå litt under 75 kg og må ned i 72,5.

– Det justerer jeg på væskeinntaket, sier han.

Are Strandli er klar på duoen kan alle triksene i forhold til å gå ned i vekt. Det skal ifølge ham ikke by på problemer foran OL.

– Den erfaringen har vi, sier han.

Are Strandli har kommet tilbake i trening igjen etter en ganske lang periode hvor han har prioritert jobben som journalist i Finansavisen. Derfor dropper han EM. Men under NM kommer Strandli til å konkurrere i flere båtklasser. Han er også påmeldt i singlesculler tungvekt der han søndag møter Kjetil Borch, Olaf Tufte, Oscar Helvig og Martin Helseth.

– Det blir veldig gøy å gjøre et aldri et lite comeback. Det blir tøft for en outsider som meg å stille i dette selskapet, sier Are Strandli.

Publisert: 18.09.20 kl. 23:59