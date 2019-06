PÅ SAMLING: Johannes Høsflot Klæbo er på Sognefjellet på treningssamling. Det er fortsatt lenge til en ny konkurransesesong, det er nesten et halvt år til verdenscupstart. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Klæbo på husjakt blir samboer: – Jeg ser lyst på det

SOGNEFJELLET (VG) Johannes Høsflot Klæbo (22) mener det er på tide å bli voksen og flytte hjemmefra, nå er han og kjæresten Pernille Døsvik på husjakt. Han har flere hus i kikkerten.

Langrennsløperen forteller på sin egen videoblogg at han og kjæresten er på jakt etter felles bosted. VM- og OL-vinneren bor fortsatt på gutterommet hos mamma og pappa Klæbo.

Han har bestemt seg for en ting. Han skal bo på Byåsen i Trondheim.

– Jeg er på husjakt. Jeg har tittet mye og har vært på noen visninger og kikket. Mamma og Pernille har vært med. Om jeg finner noe, så kan det skje når som helst, sier Klæbo til VG.

Han har noen krav. Men 22-åringen med tre VM-gull og tre OL-gull mener mye er dyrt. Ifølge ligningstallene for 2017 sto Klæbo oppført med én million i inntekt og 2,4 millioner kroner i formue. Etter det har karrieren eksplodert.

Han synes boligprisene i Trondheim er stive.

– Problemet er at det er dyrt. Det kommer til å koste mye, sier Klæbo i videoen.

I fjor mottok han nesten 1,4 millioner kroner i rene premiepenger.

– Beliggenheten skal være der, og helst skal prisen være der. Det er mange faktorer som spiller inn. Det kan ikke være for nærme mamma og pappa, men ikke for langt unna heller, sier 22-åringen.

– Hva tenker du om alt som følger et hus. Husvask og klesvask?

– Det har mamma sagt, det kommer til å ta mer energi. Men samtidig så er det sånn at jeg kan ikke bo hjemme hele livet heller. Det kommer sikkert til å bli et sjokk, svarer Klæbo og legger til:

– Men det kan nok hende jeg kommer hjem på middag et par ganger i uken.

– Hva tenker du om å bli samboer?

– Vi får se. Jeg har ikke tenkt så mye på det. Først må vi finne en plass. Jeg ser lyst på det, svarer Klæbo.

UFYSELIG VÆR: Johannes Høsflot Klæbo var ute og trente i regn og kraftig vind onsdag formiddag. I bakgrunnen er Sognefjellshytta hvor utøverne bor. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Klæbo var i forrige uke på landslagssamling på Sognefjellet. For noen dager siden publiserte han en «vlogg», hvor han sammen med kjæresten svarte på spørsmål som var sendt inn fra følgere. Også hun svarer på husjakten.

– Ja, vi har funnet noe vi liker, sier Pernille i videoen.

Tre VM-gull

Klæbo slo gjennom med VM-bronse på sprinten i Lahti i 2017, så fulgte han opp med tre OL-gull i Pyeongchang. Det kopierte han i VM tidligere i år.

Klæbo tror han kan hente litt ny motivasjon i å få seg et eget sted å bo.

– Jeg tror det er en greie som gjør at jeg har tatt et nytt steg. Som gjør at jeg får en litt annen gnist, sier Klæbo til VG.

Trønder-paret avslører også på videobloggen at de ble kjærester før OL i Sør-Korea.

VM-helten avslører hvordan de møttes. Det startet med at han så Pernille på Instagram. Hun la ham til på Snapchat.

– Vi var sammen før OL. Vi brukte litt tid på å finne ut av ting. Du var kanskje minst giret på å få det offentlig. Det er forståelig, sier Klæbo i videoen.

Studerer økonomi

Det er mye som skjer i livet til 22-åringen. Under landslagssamlingen tok han også eksamen.

Han studerer også økonomi på NTNU i Trondheim. Han tok et fag i fjor. Målet er bachelor, om ganske mange år. Han har hverken vært på forelesning eller studentfest.

Klæbo syns det er fint med litt studier ved siden av langrennslivet.

– Det er greit å la hodet koble av og gjøre noe annet, sier Klæbo.

Foran kommende sesong har Klæbo byttet lag fra sprintlaget til allroundlaget. Foran OL-sesongen ble han plassert på sprintlandslaget mot sin vilje, men nå valgte han å bytte.

På Sognefjellet er allround-, sprint -og damelandslaget på samling sammen. Samlingen avsluttes lørdag.

Publisert: 14.06.19 kl. 10:44