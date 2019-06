IKKE KULT I GULT: Chris Froome blir ikke å se med den gule ledertrøyen i Tour de France denne sesongen Foto: YOAN VALAT / EPA

BBC: Chris Froome mister Tour de France med brukket ben

Team Ineos-rytteren får ikke muligheten til å jakte sin femte sammenlagtseier etter et velt i Critérium du Dauphiné-rittet.

Det skriver BBC, etter at Froome veltet og ble fraktet til sykehus onsdag formiddag. Sportsdirektør i Team Ineos (tidligere Team Sky), Dave Brailsford, uttaler til kanalen at Froome har fått en veldig seriøs skade som «åpenbart» gjør at han ikke kan stille til start i Tour de France.

– Han krasjet i en stor utforkjøring i høy fart, og traff en vegg. Ambulansen kom veldig fort, sier Brailsford til den britiske kringkasteren.

De skriver videre at skadeomfanget er et brukket ben. Nettstedet Cyclingnews.com skriver at det er snakk om et brudd i lårbenet.

Froome har vunnet Tour de France ved fire anledninger: i 2013, 2015, 2016 og 2017. I forrige utgave av det tradisjonsrike treukersrittet kom han på tredjeplass, da landsmann Geraint Thomas overraskende vant.

Ulykken som holder Froome ute, skjedde i Critérium du Daphiné-rettet, som går over åtte etapper i Frankrike og blir regnet som et viktig ritt i oppkjøringen til Tour de France, som begynner 6. juli.

Publisert: 12.06.19 kl. 15:27 Oppdatert: 12.06.19 kl. 15:40