Idrettstoppers milliongasjer: Lønnsfesten håner grasrota

På hvilken planet kan samme lønn som en stortingsrepresentant – nærmere én million kroner i året – være for lite for en som skal lede en frivillig organisasjon?

Delegater på et idrettsting er der fordi de forvalter en tillit, og følgelig må man kunne forvente en gjennomtenkt holdning til hvordan oppgaven utføres.

Men hvordan står det egentlig til med bevisstheten rundt dette?

Problemstillingen settes på spissen av debatten, eller snarere mangel på sådan, rundt det nylig avgåtte styrets plan om å innføre et lønnstak i toppen.

Tanken var å avvikle dagens ordning med at at en kompensasjonskomité setter presidentlønnen, og deretter vedta et tak på nivå med en stortingsrepresentant.

71 representanter i salen valgte å stemmer å bli kvitt kompensasjonskomiteen.

Men hvor mange av disse delegatene fant grunn til å bidra i ordskiftet?

Hvor mange ville øke sannsynligheten for at forslaget gikk gjennom, ved å bringe gode argumenter til torgs?

Svar: Ingen andre enn Jorodd Asphjell, som hadde ansvaret for å fronte saken på vegne av styret som foreslo begrensningen.

Utfallet ble at forslaget falt med sifrene 86–71, og følgelig var grunnlaget for å følge opp med vedta et tak borte.

De eneste særforbundene som valgte å ta ordet, var forbund som selv har syvsifrede lederlønninger i toppen.

De ønsket ingen forandring i systemet, der tre personer suverent avgjør avlønningen, tilsynelatende uten planer om noen reduksjoner.

Det er selvsagt ikke mulig å si noe kategorisk over hva som fikk ski og håndball på barrikadene, med fotball blant meningsfellene, men et signal om kutt i NIF-ledelsen kunne jo fort fått smitteeffekt.

Bakteppet er at presidentlønnen i NIF i perioden 2012 til 2016 økte med 173 prosent, og den avgåtte presidenten hadde 1,6 millioner kroner i året.

Her er det viktig å minne om at vi befinner oss i frivillig sektor. Idrettsforbundet er ikke et konsern i næringslivet, selv om det er aldri så mangefasettert og komplisert.

Selvsagt er lønn et lokkemiddel for å få flinke folk i rette posisjoner, og det er da heller ingen som har tatt til orde for sultelønn.

I en pinlig seanse var kanskje det aller flaueste hvor tynne argumenter som ble trukket frem for at tinget bare skal overlate spørsmålet til tre personers forgodtbefinnende.

Mangel på forutsigbarhet var noe som ble nevnt dersom forslaget hadde gått gjennom.

Ærlig talt.

Finnes det noe særlig mer forutsigbart enn å knytte et lønnstak opp til hva en stortingsrepresentant tjener?

Faren for å miste kandidater var en annen variant.

Det holder heller ikke vann.

At tilsvarende gasje som en stortingsrepresentant skal være for lite i frivillig sektor, er simpelthen ikke til å forstå. Det kan være grunn til å stille spørsmål ved om motivasjonen er rett hos eventuelle kandidater som ikke ville tatt vervet til en lønn nær millionen årlig.

På toppen av dette ble det mumlet noe om refusjon av utgifter, som om det har noe med saken å gjøre. Bevisst eller ubevisst er dette en ren avsporing – og helt irrelevant ut fra hva forslaget innebar.

Da landet vi altså på at idrettstinget, som er øverste myndighet, ikke vil ha noen mening om lønnsnivå, og at det man kan fortsette med å skyve et utvalg foran seg neste gang spørsmål stilles.

Dette skjedde for øvrig kort tid etter at forsamlingen hadde funnet ut at det var viktigere å bli ferdige i god tid til middag, enn å drøfte et prinsipielt viktig spørsmål om organisasjonens forhold til IOC.

Det er simpelthen ikke godt nok.

Mandatet denne forsamlingen har, på vegne av alle som brenner for idrett, er rett og slett for viktig til at det burde være mulig å opptre så smakløst, tonedøvt og uakseptabelt.

