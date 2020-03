Treningsforbud etter sølv-drama

HAMAR (VG) Sverre Lunde Pedersen (27) er ilagt tre uker treningsforbud etter hundredelsdramaet og sin fjerde sølvmedalje i allround-VM.

– Ja, den er ferdig utredet, svarer han på spørsmål fra VG om hjernerystelsen han pådro seg i et sykkeluhell for fem måneder siden.

Han forteller at det ikke er noe alvorlig, men at han fortsatt trenger tid for å finne tilbake til formen han var i før det inntraff under en treningsleir i Inzell i september i fjor. For bare et par uker siden ble han tvunget til å ta en hviledag på sofaen fordi han ikke følte seg i form til å gjennomføre den planlagte treningen.

– Nå har jeg fått tre uker treningsnekt etter denne helgen. Så får jeg håpe jeg er rastløs og klar til å trene igjen etter det, sier han i pressesonen etter sprekken som medførte at han var 65 hundredeler fra å ende med bronsemedalje.

– Symptomene er borte. Jeg klarer å stå tre løp, men på 10.000 meter kommer jeg til kort. Det var rart. Jeg følte meg bra de fem første rundene. Men så var det som om en bryter ble slått av, svarer Sverre Lunde Pedersen på spørsmål om når det begynte å koke.

– Jeg kjente at det var tidlig tomt på tanken. Det var en kamp fra 15 runder og inn, tilføyer han.

Det vil si 10 runder, eller 4000 meter før mål.

Nordmannen måtte slå Patrick Roest i siste par på 10.000-meteren med elleve sekunder for å bli første nordmann siden Johann Olav Koss (51) i 1994 til å vinne sammenlagtmesterskapet i allround.

Sverre Lunde Pedersen tok VM-sølv i allround i 2016, 2018, 2019. Nederlenderen Patrick Roest sto med VM-gull fra 2018 og 2019 foran mesterskapet i Vikingskipet. Med sin overlegne seier på Hamar tok han sitt tredje sammenlagtmesterskap på rad, etter å ha slått Sverre Lunde Pedersen på 1500-meteren og mil-løpet søndag - med meget god margin.

– Jeg tror alle så at det var en lang, lang reise. Det var tøft. Men jeg er glad for at jeg klarte sølvet, sier Sverre Lunde Pedersen i pressesonen.

Nordmannen ble fullstendig distansert i finaleløpet og måtte inn til litt over 13.19 for ikke å tapte 2. plassen til japanske Seitaro Ichinohe (24) - som gikk på 13.07,88. Japaneren satte personlig rekord med 19,57 sekunder.

Han gikk inn til 7. plass på distansen med 13.19,22. Roest vant på 13.02,45, fem sekunder foran japaneren.

Totalt var Patrick Roest 27,94 sekunder foran Sverre Lunde Pedersen, 28,60 sekunder foran Seitaro Ichinohe.

Sverre Lunde Pedersen tok 5. plass på 500 meter, 2. plass bak Roest på 5000 meter, 2. plass bak Roest på 1500 meter og 7. plass på 10.000 meter. Roest ble nummer syv på 500 meter, men vant altså de tre neste distansene - mens Ichinohe vant 500-meteren, ble nummer åtte på 5000 meter, nummer tre på 1500 meter - og avsluttet forrykende med 2. plass på 10.000 meter.

PS! Det er femte sammenlagtmedalje til Sverre Lunde Pedersen. Fana-løperen gikk også inn til VM-bronse i Calgary i 2015.

