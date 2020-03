KJEMPET OG TAPTE: Casper Ruud. Foto: CLAUDIO REYES / AFP

Casper Ruud slet i finalen: Tjener en halv million på tapet

(Thiago Seyboth Wild-Casper Ruud 7–5, 4–6, 6–3) Finalen i Chile Open ble en skuffelse med tap for tenåringen Thiago Seyboth Wild. Men Casper Ruud (21) får et plaster på såret etter det sure nederlaget: 530.000 kroner i premiepenger.

Den brasilianske 19-åringen får 101.000 dollar – nesten en million norske kroner – for sin første seier i en ATP 250-turnering. Alt ifølge perfect-tennis.com.

Det hjalp ikke at søramerikaneren ligger som nummer 182 på verdensrankingen og kom inn i Chile Open på et wild card. Ruud klarte ikke å følge opp finaleseieren i Argentina Open for to uker siden.

– Jeg kan ikke være for skuffet. Han har spilt godt hele uken og tok vare på sjansen han fikk ved wild cardet, sa Ruud til publikum på premieutdelingen.

Brasilianeren har siden han var 13 år vært under vingene til den tidligere verdenseneren, Gustavo Kuerten.

Seyboth Wild har den siste tiden steget som en rakett på tennishimmelen. Tidligere i uken tok han det første settet mot turneringsfavoritten Cristian Garin i kvartfinalen, før chileneren måtte trekke seg på grunn av en skade.

Casper Ruud slet fra start med å få inn de viktige førsteservene mot den rødkledde, offensive brasilianeren.

– Han server rett og slett for dårlig, kommenterte Sverre Krogh Sundbø på VG+.

Seyboth Wild imponerte med et kunstslag mellom bena, var best og tok det første settet i 950 meters høyde i Chile. Nordmannen hadde ikke kontroll på tenåringen i de raske ballvekslingene og tapte 7–5 til tross for at han brøt brassens serve to ganger.

Casper Ruud hadde det under skyggeluen i 29 graders varme, mens den Thiago Seyboth Wild hadde det langt bedre under sitt hvite pannebånd. Nordmannen måtte grave dypt for å holde seg inne i kampen på den røde grusen i Santiago.

STIGENDE STJERNE: 19-årige Thiago Seyboth Wild. Foto: CLAUDIO REYES / AFP

Han stabiliserte servene, slet med å gripe initiativet, men løftet seg fint da han var ille ute i eget servegame midtveis i det andre settet. I det neste gamet fikk Ruud endelig en breakball og spilte glimrende forsvarstennis. Dermed kunne Casper Ruud plutselig serve for settet.

– Han slår tilbake. Villdyret er i gang, mente kommentator Krogh Sundbø.

Men Casper Ruud klarte ikke å følge opp i det avgjørende settet. Thiago Seyboth Wild gikk raskt opp i 3–0 og dermed var veien vid åpen frem mot pokalen. Brassen falt ned på kne og jublet vilt for sin første store seier.

Tapet betyr likevel at Casper Ruud mandag vil stige fra 38. til 36. plass på verdensrankingen.

2020 er allerede blitt et innbringende år for den unge nordmannen. Han har spilt inn 2,7 millioner kroner siden nyttår. Totalt har han tjent mer enn 16 millioner siden han ble profesjonell for fem år siden.

Fredag blir Casper Ruud å se i Norge. Innendørs i Oslo Tennissenter skal han sammen med Viktor Durasovic spille Davies Cup mot Barbados.

