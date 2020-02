PÅ TRENING: Johannes Høsflot Klæbo var i godt slag da han trente i Årefjellet onsdag. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Klæbo langt bak i sammendraget: – Jeg er ikke god nok

MERÅKER (VG) Landslagstrener Eirik Myhr Nossum mener det er bra om Johannes Høsflot Klæbo (23) blir sur.

Klæbo koste seg i Åre tirsdag. Han vant etter et monsterrykk. Blant publikum sto kjæresten, familien og vennegjengen. Og det spiller ingen rolle om sprinten er flat, kupert eller går opp en slalåmbakke – på sprint er han best uansett.

Men etter to svake distanserenn i starten av Ski Tour 2020, så er Klæbo nummer 15, ett minutt og 58 sekunder bak ledende Pål Golberg i sammendraget.

– Konklusjonen de to siste årene er at jeg kan gå bra på distanse i enkelte løp, men jevnt over har jeg ikke det nivået hvor jeg ønsker å være, sier Klæbo til VG.

Torsdag skal både damer og menn gå 34 kilometer med start og mål på Grova skistadion i Meråker. Opprinnelig skulle etappen gå fra Storlien til Meråker (38 kilometer), men på grunn av varsel om sterk vind over fjellet blir det en annen trasé.

VANT: Johannes Høsflot Klæbo fikk et kyss av kjæresten Pernille Døsvik etter seieren på sprinten i Åre tirsdag. Morfar Kåre Høsflot smiler fornøyd i bakgrunnen. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Og når det ikke funker blir han skuffet, lei seg og sur. Etter nedturen på distanse i Östersund dro han hjem til Trondheim. Der var det samling i bånn med de nærmeste.

– Jeg ønsker å gå fort i alle skirenn jeg stiller i. Men man må sette fingeren i jorda, si at det eneste jeg gjør når jeg trener om sommeren og høsten er for å bli god på distanse. Jeg trener hver eneste dag for å bli bedre, og når man ikke får det til, så blir jeg skuffet, sier Klæbo. Slik så det ut da han rykket fra alle tirsdag:

Og han er godt vant. I en alder av 23 år har han 35 verdenscupseirer, det tallet får hjelp av jaktstarter og avslutninger på tourer. 22 av seirene er på sprint. Onsdag trente han i solskinn i Årefjellet. 23-åringen var i strålende humør. Løperne bor i Åre frem til toget tøffer i retning Meråker torsdag morgen.

– Det tar tid

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum understreker at det tar tid å bli stabil i toppen på distanserenn – selv for Klæbo.

– Det er bra folk blir sure hvis de ikke vinner. Sånn skal det være. Johannes har en jobb å gjøre for å bli bedre på distanse, sier Nossum til VG og fortsetter:

– Han er ikke verdens beste distanseløper.

Aleksandr Bolsjunov er to måneder yngre enn Klæbo. Han er stabil i toppen på både distanse og sprint. Han tok bronse på OL-stafetten og sølv på OL-femmila i Pyeongchang. Han tok fire VM-sølv i Seefeld, blant annet på lagsprint og femmila. Tirsdag ble russeren felt av Simen Hegstad Krüger i semifinalen. Etterpå var han sint:

Bolsjunov er nummer to i sammendraget, 23 sekunder bak Golberg. Det er åtte nordmenn blant de ni beste. Klæbo nummer 16.

23-åringen fra Byåsen i Trondheim er storfavoritt foran sprinten på hjemmebane i Granåsen lørdag.

– På sprint er det mer taktisk. Det handler om å ha dagen, men det handler enda mer om å ha dagen på distanse. Sånn det er nå, så er jeg ikke jeg ikke god nok, sier Klæbo til VG og fortsetter:

– På gode dager er jeg oppi der, og det er dit jeg ønsker å komme. Men det tar nok litt tid, det er det jeg prøver å jobbe med.

Skviser sitronen

Som 21-åring tok Klæbo sin første verdenscupseier på distanse da han vant jaktstarten over 15 kilometer i Quebec i mars. Samme år (2017) vant han 15 km klassisk i verdenscupstarten i Finland i november. Noen uker senere vant han 30 kilometer fellesstart med skibytte i Lillehammer.

Nossum tror Klæbo må betale for at han er verdens beste sprinter når han skal gå distanserenn.

– Det som er greia er at han skviser sitronen, han går alle sprinter og kommer alltid til finalen. De han konkurrerer mot på distanse går ikke sprint. De hviler beina, sier Nossum.

Torsdag får Klæbo en ny sjanse på distanse.

Publisert: 19.02.20 kl. 21:52

