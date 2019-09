STERK START: Suzann Pettersen tilbake i golfsirkuset med seier i Solheim Cup sammen med Anne Van Dam. Foto: Ian Rutherford / PA Wire

Suzann Pettersen og Van Dam førte Europa opp i ledelsen

Suzann Pettersen (38) gjorde et sterkt comeback i Solheim Cup. Sammen med Anne Van Dam førte Oslo-kvinnen Europa opp i ledelsen mot USA på Gleneagles i Skottland.

Pettersen, som har slitt med hås stemme og sår hals, sto over formiddagsrunden. Men på ettermiddagen var hun på plass sammen med nederlandske Van Dam. Allerede på det 16. hullet var kampen slutt.

Europas to jenter hadde vunnet fire hull mot to for USAs Danielle Kang og Lizette Salas - og kunne dermed ikke tas igjen på de to siste hullene.

«Tutta» er hentet inn av Solheim Cup-kapteinen Catriona Matthew på et såkalt wildcard.

Europa leder leder nå 4,0 - 3,0 mot USA i turneringen som avsluttes søndag.

Pettersen roste partneren etter seieren i «fourball» - der den beste av ballen fra hvert lag blir tellende på hvert hull.

– Jeg har den beste partneren i verden i dag, sier Pettersen i et intervju vist på Eurosport.

Suzann Pettersen startet runden med et slag i bunkeren og fortsatte med et slag i vannet på hull nummer to. Men hevet seg mesterlig og senket på hull tre en rundt ti meter lang birdieput. Pettersen slo hånden i lufta og mottok enorm jubel etter kjempeslaget.

Hun utfylte Anne Van Dam godt og de to holdt full kontroll på motstanderne fra USA. Det er ennå ikke klart om Pettersen får ny tillit i lørdagens to runder. Søndag avsluttes Solheim Cup med en individuell kamp for alle spillere. Suzann Pettersen kom i sommer tilbake på LPGA-turen i sommer etter å ha vært borte siden november 2017. Hun ble mor for første gang sist sommer.

«Tutta» kom tilbake i en lagkonkurranse der hun spilte sammen med nettopp årets Solheim-cup-kaptein Catriona Matthew. Uttaket av Pettersen, som for øyeblikket er ranket som nummer 665 i verden, er blitt regnet som kontroversielt.

– Golf-spillet mitt er i godt gjenge, forsikret hun under pressekonferansen i Skottland torsdag.

– Å være her gjør at jeg føler at jeg aldri har vært borte fra spillet, sa hun ifølge The Guardian.

Suzann Pettersen har en lang historie med Solheim Cup. For to år siden måtte hun trekke seg fra turneringen på grunn av ryggsmerter. Europa har ikke vunnet Solheim Cup på hjemmebane siden 2011. den gangen var Pettersen svært viktig for seieren.

