VENDER HJEM: Nora Mørk forlater Romania.

Bekreftet: Nora Mørk vender hjem til Norge

Håndballspiller Nora Mørk (29) forlater den rumenske toppklubben CSM Bucuresti etter bare ett år.

Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

Nora Mørk forteller at hun ønsker å reise hjem til Norge grunnet sykdom i nær familie. Det var TV 2 som omtalte saken først.

– På grunn av alvorlige helseproblemer i familien min, bestemte jeg meg for å flytte hjem til Norge i nærmeste fremtid. Dermed kan jeg være nær mine kjære i en veldig vanskelig periode. Både treneren min og ledelsen i CSM Bucuresti har vist stor forståelse for min situasjon. Jeg er dypt takknemlig for måten de har håndtert det på. Jeg ønsker alle på laget lykke til videre, forteller Mørk i en pressemelding.

Håndballspilleren gjorde nettopp comeback på landslaget da håndballjentene var samlet i Kristiansand. Hun røk korsbåndet i sin første kamp for den rumenske toppklubben og har vært gjennom 10 kneoperasjoner hittil i karrieren.

– Det kjennes veldig bra for sjela. Jeg er stolt, veldig glad og takknemlig for å være her, sa Mørk til VG om landslagscomebacket.

TV 2 erfarer at Vipers Kristiansand skal være neste stopp for Mørk.

Mørk har tatt ett VM-gull, tre EM-gull og OL-bronse med Norge. Hun har også vunnet Champions League. Før Mørk reiste til Romania i fjor, spilte hun for ungarske Györ og Larvik.

