Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Kommentar

Gallajuryen sitter i klemma: Nå kan de ikke vrake Carlsen

Magnus Carlsen gjør ikke noe ulovlig ved å bli et globalt sponsorobjekt for Unibet. Det vil være en hån mot det norske folk om avtalen fører til at han ikke nomineres til «Årets navn» på neste idrettsgalla.

Nå nettopp

Er norsk idrettsledelse i stand til å skille epler og pærer?

Respekteres forskjellen på egne politiske interesser og folkets rett til å gjøre seg opp sin egen oppfatning?

Det vil vi få et eksamensaktig svar på i neste kapittel av «soga om Magnus Carlsen og Idrettsgallaen».

Da blir vi klokere på om juryen holder løftet sitt, eller om Carlsen nå vil bli straffet fordi han har inngått et personlig samarbeid med etablissementets kryptonitt, også kjent som bettingbransjen.

Her er det viktig å holde tungen ekstremt rett i munnen, slik at vi ikke får enda en debatt der det røres rundt i fruktkurven med begge hender.

Bakteppet er bråket fra tidligere i vinter. Carlsen fantes ikke på menyen over kandidater til «Årets navn», etter et år med 107 strake partier uten tap i klassisk sjakk og to VM-titler på tampen av 2019.

Dette valgte gallajuryen, som ledes av toppidrettssjef Tore Øvrebø, å begrunne med tidsmessige årsaker.

Deadline var visst satt før verdensmesterskapene. Det ble attpåtil sendt ut en pressemelding fra Norges idrettsforbund, der det ble lovet at «Magnus Carlsens prestasjoner i romjulen vurderes til Idrettsgalla 2021».

I debatten som fulgte ble det hevdet at vrakingen egentlig skyldtes maktkampen rundt sjakksponsing, men den formelle forklaringen er fortsatt at det var rent praktiske grunner.

Dette skaper en usedvanlig interessant situasjon for neste kåring.

Det finnes nemlig ingen plausible grunner til å snyte folket for muligheten til å stemme på Carlsen om de ønsker det.

Hvor man står i norsk spillpolitikk, og at Carlsen har et avvikende syn fra det som råder i idrettsforbundet, skal nemlig være helt irrelevant for akkurat denne prisen.

For det første er det tydelig etablert at «Årets navn», i motsetning til resten av gallaen, omfavner et videre idrettsbegrep enn kun å gjelde Norges Idrettsforbund-paraplyen. Carlsen har attpåtil vunnet den før.

For det andre er det folket som skal ha siste ord rundt tildelingen, ikke idrettsforbundet, og da vil det være grovt urimelig om sponsorhensyn skal sette premisser for hvem som er valgbar.

Det betyr at juryen i praksis har to alternativer: Enten blir Magnus Carlsen nominert, uansett hvor lite populært Unibet-samarbeidet hans er hos NIF (Norges Idrettsforbund) og gallamedarrangør Norsk Tipping.

Eller så må faktisk juryen erkjenne at de lar politikk og egeninteresser spille inn, noe de i tilfelle vil ha store problemer med å forsvare i offentligheten.

«Årets navn» er ingen kåring av om du er en lojal sosialdemokrat eller en ivrig idrettspolitiker, det handler om hvem Ola Nordmann foretrekker, på premisser hver enkelt selv må få lov til å avgjøre.

Karsten Warholm, her med trener Leif Olav Alnes, ble kongen av Idrettsgallaen. På scenen takket han juryen for at han slapp konkurranse fra Magnus Carlsen om å bli «Årets navn». Foto: Bjørn S. Delebekk

En eventuell politisk sanksjon mot Carlsen vil være enda mer uakseptabel om vi ser på hva det faktisk ligger i avtalen han inngikk med Unibet torsdag.

Den går ut på å være et verdensomspennende ansikt utad for bettingselskapet, med en tydelig presisering at han ikke skal foreta markedsføring i strid med norsk lov. Så lenge dette overholdes kan man gjerne ha ulike oppfatninger om bettingbransjen, men i et fritt land finnes ikke noe grunnlag for å vrake Magnus Carlsen på grunn av hans syn på spilldebatten.

Norsk idrett må gjerne mene at de utenlandske spillselskapene stinker. Mens akkurat «Årets navn» handler ikke om lukt, smak eller andre sanser som råder i norsk idrettsledelse.

Publisert: 01.02.20 kl. 12:03

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser