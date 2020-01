DONERER PENGER: Casper Ruud er blant mange tennisspillere som ønsker å bidra til å gjenoppbyggingen av Australia etter skogbrannene som har herjet landet. Foto: TONY ASHBY / AFP

Ruud server for skogbrannofrene: – Tragisk det som skjer

MELBOURNE (VG) Casper Ruud (21) donerer rundt 1200 kroner til skogbrannofrene for hvert serveess han leverer mens han er i Australia.

Skogbrannene som herjer i Australia satte sitt preg på Australian Open allerede før turneringen var ordentlig i gang. Tett og giftig røyk lå under deler av kvalifiseringen tett over Melbourne Park.

– Vi merket det på luften og lukten da vi kom, sa trener og pappa Christian Ruud til VG før helgen. Sammen med Casper Ruud er han på plass i Melbourne til årets første Grand Slam-turnering i tennis.

Lavere temperaturer og regn de siste dagene har bedret luftkvaliteten betraktelig i storbyen.

Ifølge myndighetene i delstaten Victoria har luftkvaliteten i Melbourne de siste dagene vært god, men forrige uke var den til tider «veldig dårlig». Luftkvaliteten måles i fem kategorier, der «god» er den beste og «farlig» er den verste. «Veldig dårlig» er nivået før «farlig».

De verste forholdene har Ruud sluppet unna. Det gjorde riktignok ikke Dalila Jakupović:

Flere stjerner ønsket å utsette eller flytte turneringen inn dersom forholdene ikke bedret seg, slik de nå har gjort. Likevel kan røyken fra brannene komme tilbake til storbyen ettersom det fortsatt brenner i og rundt delstaten.

Server for brannofre

– Det er tragisk det som skjer. Vi har fulgt med på nyhetene, og det er jo trist. De fleste spillerne er med å bidrar med noen kroner hver gang de har et serveess, så Casper har bidratt litt på den måten, sier Christian Ruud.

Det var Nick Kyrgios som tok initiativet til å donere rundt 1200 kroner for hvert serveess han fikk i Australia. Svært mange spillere har tatt utfordringer og gjør det samme.

DONERER: Casper Ruud donerer rundt 1200 kroner for hvert serveess han leverer mens han er i Australia. Foto: Trevor Collens / AP

– Casper er ikke spilleren med flest serveess, men han er med å bidra. Han kan heller ikke donere mange hundre tusen som Roger Federer og Rafael Nadal, sier pappa Ruud.

De to superstjernene har til sammen donert rundt halvannen million kroner til gjenoppbyggingen etter skogbrannene. Novak Djokovic og Serena Williams har også bidratt med betydelige summer.

– Forhåpentlig kan dette være med på å inspirere andre til å støtte de som er rammet av denne forferdelige tragedien, og hjelpe dem å komme tilbake til slik ting var, sier Nadal i en kommentar.

– Dette man trener for

Ruud skal i aksjon i årets første Grand Slam-turnering tirsdag morgen norsk tid. Da venter Egor Gerasimov, nummer 98 på verdensrankingen.

– Vi har fått tilpasset oss banen og trent godt. Casper er klar, og gleder seg, sier Christian Ruud, da VG møtte ham blant tusenvis av tennisfans like før himmelen åpnet seg og regnet bøttet ned i Melbourne Park.

Til tross for at Ruud er ranket som nummer 46 i verden og på papiret er favoritt, tar ikke pappa og treneren lett på tirsdagens kamp.

– Å spille Grand Slam-turneringer er det man trener og spiller for. Vi vet Gerasimov er en god spiller, og har slått topp-ti-spillere tidligere. Han har et høyt toppnivå, men spiller nok mer på risiko enn Casper. Han kan spille veldig godt i ett eller to sett, men er neppe på topp i en kamp over fem sett. Da gjelder det ikke å bli frustrert om Casper får en dårlig start.

Han mener det er mye som spiller inn i en kamp som dette, og nevner blant annet nerver og dagsform.

– Det er sånn det er i tennis, det er mange spillere som er nesten like gode at har man en middels dag mot en som har en toppdag, blir det tøft.

– Er femsettskamper en fordel for Casper?

– Casper har bygget seg litt erfaring fra Grand Slam-turneringer, hvor det spilles fem sett. Det er helt klart verdifullt. Det er disse turneringene som rager høyest. Fem sett er en manndomsprøve. Han er fysisk rustet til å spille fem sett, så jeg tror det er positivt for ham.

– Hvordan påvirkes han av det sirkuset som det er her, med mange tusen mennesker og medier fra hele verden?

– Han liker å vise seg frem, han blir kanskje litt ekstra skjerpet og vil gjøre det lille ekstra i disse settingene. Jeg tror han trives med det.

SPENT: Trener og pappa Christian Ruud er spent før 1. runde i Australian Open. Foto: KNUT ARNE HANSEN

Likevel tar ikke treneren det som noen selvfølge at sønnen tar seg videre til andre runde.

– Gjør du ditt beste og taper. Hva kan man gjøre? Samtidig vil det være skuffende. Casper vil markere seg. Det er som sagt små marginer som skiller, men vi håper han vinner noen kamper, og kan møte noen av de store gutta på en av de store banene.

Gerasimov beskrives som en god servespiller, med et høyt toppnivå, men som også har et ganske lavt bunnivå. Ruud har hatt en god start på året, og i ATP Cup tidligere denne måneden slo han en topp-20-spiller for første gang. Først slo han Fabio Fognini og deretter fulgte han opp med å slå John Isner. De to er henholdsvis nummer 12 og 20 på verdensrankingen. Han leverte også en god kamp mot verdensfirer Daniil Medvedev, tross tap 0–2 i sett.

Ruuds første seier i en Grand Slam-kamp kom for øvrig i Australian Open for to år siden.

PS! Australian Open sendes på Eurosport Norge og Dplay.

Publisert: 20.01.20 kl. 20:00

