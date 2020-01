SER FREM TIL SØNDAG: Marcus Kleveland (20) har fått testet kneet han knuste for ett år siden i Aspen i Colorado foran comebacket i X Games natt til mandag norsk tid. Foto: Daniel Tengs, Brettforbundet

Kleveland X Games-klar etter skrekkskade: – Det var helt jævlig

Norges største snowboardstjerne Marcus Kleveland (20) er klar for comeback i X Games i Aspen ett år etter at han knuste kneskålen mot en «rails» (rekkverk) i Colorado.

– Det var helt jævlig. Det var det. Jeg prøver å komme over frykten, og føler at jeg har det når det gjelder rails. Men jeg må tørre å gutse litt mer på hopp, sier Marcus Kleveland over telefon – på vei opp i heisen for å starte en ny treningsdag i Aspen i Colorado torsdag.

Han har to gull i slopestyle fra X Games her, i 2017 og 2018 (pluss to sølv i Big Air samme år). Onsdag besluttet Marcus Kleveland å droppe favorittgrenen.

– Jeg vil vente med slopestyle til jeg er hundre prosent klar, forklarer han.

NYOPERERT: Marcus Kleveland i sykehussengen i Vail i Colorado for ett år siden. Foto: Process Films/Brettforbundet

Natt til mandag norsk tid (02.30) er han imidlertid klar for fjorårets nyvinning «Knuckle Huck», som da kom på X Games-programmet nærmest til ære for ham – vel å merke før han smadret høyre kne i Breckenridge i Colorado.

For noen uker siden la han ut bilder på Instagram tatt i forbindelse med inngrepet og operasjonen ved juletider 2018, med en advarsel om sterke bilder til sine nesten 400.000 følgere på billeddeling-plattformen.

SLIK SÅ DET UT: Marcus Klevelands kne etter inngrepet og operasjonen for litt over ett år siden. Foto: Privat

– Jeg fikk høre at det ville ta sinnssykt lang tid å komme tilbake med tanke på bevegelse og muskler. Jeg måtte lære å gjøre ting på nytt, svarer han på spørsmål om hva legene sa med hensyn til fremtiden etter operasjonen.

Han understreker på den annen side at han aldri tenkte tanken «fader, jeg kan aldri kjøre skikkelig igjen». Han har hele tiden under rehabiliteringen satt seg kortsiktige og små mål, som han har klart å innfri. Det har gitt ham «en ekstra boost», han har aldri opplevd tunge tider.

Aspens prestisjefylte X Games har vært et comeback-mål. Men han har aldri trodd at han ville være i stand til å kjøre «litt» slopestyle – som han faktisk har gjort – allerede nå.

KNUST: Røntgenbilde av Marcus Klevelands kne etter uhellet i Breckenridge i fjor. Foto: Privat

– Det er moro. Det går over all forventning. Alt har gått på skinner, sier han.

– Du har ikke opplevd noen tilbakeslag?

– Det eneste var da jeg måtte gjennom den andre operasjonen. Men det var lite. Jeg var tilbake på snowboard to uker senere, svarer Marcus Kleveland.

Etter X Games reiser han til Norge for å være hjemme på Dombås et par uker, før X Games i Kina 21. til 23. februar og på hjemmebane i Hafjell 7. og 8. mars står på planen.

PS! «Knuckle Huck» innebærer triks utført over en kul i bakken. Ifølge Marcus Kleveland er det om å gjøre å få det mest mulig kreative ut av det, på alle slags mulige måter. Fridtjof Sæther Tischendorf er tittelforsvarer etter at han vant første gang «Knuckle Huck» sto på programmet i Aspen for ett år siden.

