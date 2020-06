SÅRBAR BRANSJE: Det er estimert at hestesporten vil gå glipp av 200 millioner kroner ved innføring av tapsgrenser, dersom pengene ikke kompenseres på annen måte. Her er travtrener Øystein Tjomsland og «Tekno Odin» i 2012. Foto: Jon Anders Skau

Full strid om tapsgrenser på hest

Fremskrittspartiet fremmer forslag på Stortinget om å stanse arbeidet med en tapsgrense på hestespill i Norge. I Arbeiderpartiet er det delte meninger. Og Høyre-politiker Tage Pettersen åpner for en mellomløsning.

Samtidig er Lotteritilsynet klare i sitt syn på saken:

– Skal den norske spillmodellen overleve, må det innføres tapsgrenser, sier direktør Atle Hamar til VG.

Bakgrunnen er som følger: Spiller man hos Norsk Tipping kan man maksimalt tape 20.000 kroner i måneden. Men hos Norsk Rikstoto har mer enn 1100 spillere en tapsgrense på 1,5 millioner kroner i måneden.

Et lite antall spillere står for en høy del av selskapets omsetning. Dersom det innføres tapsgrenser på 20.000 kroner i måneden, estimeres det tap på 200 millioner kroner i året. Det kan få dramatiske konsekvenser for norsk hestesport.

Fremskrittspartiet fremmer nå forslag på Stortinget, der Regjeringen bes stanse arbeidet med å innføre tapsgrenser hos Rikstoto.

«Forslagsstillerne er sterkt bekymret for konsekvensene dette vil kunne ha for en bransje som bygger på lidenskap for hest og vilje til dugnad. Forslagsstillerne er også bekymret for hvordan redusert pengestrøm i hestebransjen kan påvirke faktorer som knytter seg til dyrevelferd» heter det i forslaget.

Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen sier det er ulike meninger i hennes parti og vil ikke kommentere forslaget før det er behandlet i partiet.

Landsbruksminister Olaug Bollestad (Krf) understreker at Rikstoto er pålagt å innføre tapsgrenser i den nåværende konsesjonen som utløper i 2021. Dette er utsatt flere ganger.

– Lotteritilsynet har nå fått Rikstotos oppdaterte vurdering av hvordan tapsgrensene kan innrettes. Lotteritilsynet vil gi sin vurdering av saken i løpet av kort tid, sier Bollestad til VG.

LOTTERITILSYNET: Atle Hamar vil ikke innføre 200 såkalte profflisenser for storspillere på hest. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

I forslaget som Norsk Rikstoto nylig utarbeidet, foreslås det å fortsette arbeidet med såkalte «individuelle tapsgrenser» som i dag. Men dersom det skal innføres tapsgrenser, så foreslås et tak på 20.000 kroner, med rullering i 90 dager – og der gevinster kommer på toppen av det igjen.

Det foreslås også innføring av 200 profflisenser, som går utenom denne ordningen. Dette er Lotteritilsynet imot:

– Du skal ikke kunne tape 1,5 millioner kroner på norske spill, sier direktør Atle Hamar.

Han påpeker hvordan Rikstoto nylig fikk fritak for statsavgift i 2020, som følge av coronakrisen. Det tilsvarer 100 millioner kroner.

– Det estimeres et tap på 200 millioner ved innføring av en tapsgrense. Om man dropper statsavgift i fremtiden, som et statlig spillselskap ikke bør belastes uansett, så har man dekket inn 100 millioner kroner allerede. I tillegg bør de utvikle noen av spillene sine, og gjøre dem mer attraktive. Deretter kan man se på pengespilloven, som er ute til høring. Det bør ikke være sånn at en liten gruppe mennesker står for 80 prosent av omsetningen, sier Hamar.

HØYREPOLITIKER OG ISHOCKEYPRESIDENT: Tage Pettersen vil ha en løsning næringen sier de kan leve med. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Høyre-politiker Tage Pettersen mener det er viktig å ikke gjøre noe overilt. Han påpeker hvordan hestenæringen har slitt over tid, og at en tapsgrense kan få dramatiske konsekvenser for hestehold i Norge.

– Ønsket mitt er at Regjeringen lander på en konklusjon som næringen sier at de kan leve med. Det kan være en justering fra i dag, men i samarbeid med næringen.

– Er hensynet til hestenæringen viktigere enn problemspillere?

– Jeg tror det viktigste er å verne hvermannsen i gata. De som spiller for mye penger på hest er nok mennesker som sitter godt i det og brenner for denne sporten. Jeg har selv vært på Bjerke og sett hvordan de spiller. Jeg møtte mennesker som bruker mange hundretusen kroner på spill i året. Men det er ikke folk som risikerer hus og hjem.

– Hvordan vet du det?

– Det er bare å se på ligningen deres. Alternativet er å finne en annen måte å finansiere hestehold og dyrevelferd på, sier Pettersen.

Publisert: 16.06.20 kl. 12:04

