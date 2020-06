HODET OVER VANNET: Niklas Dyrhaug (t.v.) og Martin Johnsrud Sundby hoppet i vannet ved Skistua i Trondheim, etter en hardøkt i det varmet været torsdag formiddag. Nå satser de sammen mot VM i Oberstdorf neste år. Foto: Ole Martin Wold

Sundby og Dyrhaug: Får seks millioner til privat satsing mot VM og OL

TRONDHEIM (VG) Investor Benn Eidissen gir Martin Johnsrud Sundby (35) og Niklas Dyrhaug (32) 1,5 millioner kroner i året for å satse mot VM og OL. Til sammen gir fem sponsorer 3 millioner kroner i året.

Sundby og Dyrhaug presenterte sitt nye lag i Trondheim torsdag formiddag: Team Eidissen/BN Bank. De tidligere landslagskollegene dro på med en hardøkt under skyfri himmel. På det siste draget kastet de trøya.

– Vi er veldig stolte av det vi har fått til, og det vi har klart i den perioden vi står i, sier Sundby til VG.

Midt i mars lammet coronapandemien det meste. En måned senere fikk Sundby beskjed fra skiforbundet at han var ferdig på landslaget. Siden begge var ferdig på landslaget i vår, så slo de seg sammen. Mens skiforbundet måtte kutte i antall plasser på landslaget på grunn av den økonomiske situasjonen coronapandemien skapte, skaffet Sundby og Dyrhaug millionene de trengte.

– Vi har store ambisjoner, og da tenker jeg lenger enn akkurat den første sesongen vi står i, sier Sundby.

– Det har gitt en form for ny gnist. I går kveld trykket vi merker. Det var masse armer og ben og masse ting å gjøre, man skulle tro at det var bare pes, men jeg er steinmotivert og gleder meg til å ta fatt på dette, sier Sundby.

ØKONOMISK STØTTE: Administrerende direktør i BN BANK, Svein Tore Samdal (t.v.) og investor Benn Edissen (t.h.) var hjertelig til stede i Trondheim da Martin Johnsrud Sundby og Niklas Dyrhaug presenterte sin private langrennssatsing torsdag. Foto: CAMILLA VESTENG/VG

De to har underskrevet en toårskontrakt med sine sponsorer. Til sammen er kontrakten verdt seks millioner kroner. 35-åringen fra Oslo er en mye mer merittert løper enn Dyrhaug. Likevel velger Sundby at de deler potten likt.

– Det var aldri noe tema, det var klokkeklart fra min side at gjør vi dette sammen, så går vi all-in begge to. Forutsetningen for at begge føler at vi gjør det er at vi deler likt. At vi deler likt er grunnlaget for at vi skal få til dette bra, sier Sundby.

Pengene skal også dekke utgifter til trener og lillebror Sondre Sundby, samt smører.

Friplass i VM

Benn Eidissen har kjent løperne en stund, og han var ikke sen med å åpne lommeboken da duoen tok kontakt. Han går inn med 3 millioner kroner over to år. Resten av sponsorene betaler den andre halvparten. Eidissen roser Sundby for å dele likt.

– Det sier alt om Martin. Det var aldri noe tema at det skulle være noen forskjell, sier Eidissen til VG og fortsetter:

– Niklas og Martin er noen fantastiske mennesker. Jeg har enormt tro på dem med den erfaringen og motivasjonen de har.

HARDØKT: Martin Johnsrud Sundby og Niklas Dyrhaug (foran) er supermotiverte foran en ny langrennssesong. Her fra treningen torsdag. Foto: Ole Martin Wold

Sundby har friplass på 15-kilometeren i VM i Oberstdorf neste år, siden han er tittelforsvarer. Dyrhaug har også store ambisjoner.

– Det har vært mye jobb, men det har vært en artig jobb. Vi får et kjempebra opplegg økonomisk og sportslig, sier Dyrhaug til VG, som mener det ikke vil stå tilbake for landslagets opplegg.

De tok VM-gull sammen på stafett i Lahti i 2017. Under det mesterskapet sto de også sammen på pallen da Sundby tok VM-sølv på 15-kilometeren, Dyrhaug ble nummer tre. Finske Iivo Niskanen vant på hjemmebane.

– De tøyer strikken

Sundby bor i Oslo. Dyrhaug i Trondheim. Men det blir noen felles økter.

– Vi kommer til å møtes en del, og det blir noen turer til Oslo, sier Dyrhaug, som har kjæreste boende i hovedstaden.

Svein Tore Samdal, for mange best kjent som tidligere suksesstrener for Marit Bjørgen, er administrerende direktør i BN Bank. Han går også inn som en sparringpartner. Han tror en av hovedoppgavene blir å bremse to ivrige menn i treningen.

– De er ekstremt giret, så det er der den store risikoen er. De er kjent for å være to av dem som trener mest i Norge, så det er om å gjøre og holde dem igjen, for de tøyer strikken, sier Samdal.

