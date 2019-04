FOR EN TRIUMF! Tiger Woods feirer sammen med familien etter den utrolige seieren på Augusta. Foto: TANNEN MAURY / EPA

Ikonet Tiger Woods vant Masters - Hovland ble beste amatør

AUGUSTA NATIONAL, GEORGIA/OSLO (VG) Ikke siden 1961 har en amatør spilt så bra golf i Masters som Viktor Hovland (21). Men alle snakker om legendariske Tiger Woods (43) som tok sin første Major-seier på elleve år.

Oppdatert nå nettopp







Golfuttrykk Green: Området på banen hvor hullet og flagget er.

Par: Antall slag man har satt for å nå greenen pluss to putter.

Birdie: Et resultat ett slag bedre enn (under) hullets par.

Eagle: To slag bedre enn hullets par.

Bogey: Et resultat ett slag dårligere enn (over) hullets par.

Dobbel-bogey: To slag dårligere enn hullets par. Vis mer vg-expand-down

Viktor Hovland ble den beste amatøren av de seks som spilte årets Masters med sine tre under par totalt.

Han deltok på en ærverdig seremoni sammen med seierherren Tiger Woods.

Hovland, i sin oransje trøye fra collegelaget Oklahoma State, satt ved siden av Woods i berømte «Butlers Cabin» som fikk sin grønne jakke som bevis på at han er Masters-vinner for femte gang.

les også Norsk golfbragd av Hovland: - Jeg mistet en del hår i dag

Golfens største helt, forfulgt av skader og utenomsportslige problemer, tok sin første Major-triumf på elleve år.

Det er et comeback for evigheten, et av de største i idrettshistorien.

– Det er uvirkelig, for å være ærlig, sier Tiger Woods da han ankommer pressekonferansen.

– Velkommen tilbake. Eller: Velkommen hjem, sier intervjueren.

Tiger Woods spøker og ler, men får en klump i halsen når han snakker om sin egen familie og alle de smertefulle skadene.

Han kjemper mot tårene fra det gigantiske podiet

Han trodde selv at han måtte legge opp. I stedet er han på toppen - enda en gang. Legenden er tilbake.

Han snakker om sin far Earl, som var her på Augusta da han vant Masters for første gang i 1997.

– Han hadde hjerteproblemer, men fløy inn likevel. Han hadde en puttingleksjon med meg kvelden før turneringen. Resten er historie. Nå er ikke min far her lengre. Men min mor var her. Både Sam og Charlie (barna) var her. For dem å se hvordan det er for pappa å vinne en Major, er noe jeg håper de aldri kommer til å glemme, sier 43-åringen.

TIGERBRØLET TILBAKE: Tiger Woods slipper jubelen løs. Foto: LUCY NICHOLSON / REUTERS

Han har gitt konkurrentene noe å tenke på.

– Yeah, yeah! ropte Woods, mens han svingte Nike-capsen etter den korte putten som sikret ham seieren med ett slag.

Rett utenfor greenen på hull 18 ble han først møtt av sønnen Charlie. Så kom datteren Sam. Klemmen ble lang og inderlig. Aldri har Tiger Woods sett mer glad ut enn akkurat da.

– Å ha barna mine her fullfører sirkelen. Pappa var der jeg da jeg vant for første gang i 1997. Nå er barna mine her for å se meg vinne, sier Tiger Woods.

Det var første gang de var på Augusta National.

– Jeg håper de stolte av pappaen sin. Jeg kan ikke si hvor mye deres kjærlighet og støtte har betydd for meg i de vanskelige stundene, sier Woods.

Det var en vanvittig atmosfære på under finalerunden.

Folk gikk av hengslene hver gang Woods slo til den hvite ballen. Tusenvis fulgte ham langs de mørkegrønne, plettfrie fairwayene på verdens kanskje mest myteomspunne golfbane.

Det var aldri meningen at det skulle bli noe mer.

Woods er blitt operert minst åtte ganger. Bare siden 2014 har han hatt fire operasjoner i ryggen. De voldsomme smertene har også gitt en pilleavhengighet som han nå skal ha kontroll på.

– Dette er blant de vanskeligste turneringene jeg har vunnet, med tanke på hvor vanskelig de siste par årene har vært, sier Woods.

Han bekrefter at han gikk med tanker om å legge opp. Han forteller at barna har sett hvor store smerter han hadde da han slo golfballer.

– Jeg kunne ikke gå, jeg kunne sitte ned, jeg kunne ikke gjøre noe som helst. Jeg hadde en operasjon som ga meg en sjanse til å ha et normalt liv, sier Tiger Woods.

Han har sett mer veltrent ut enn på mange år. Og smilet sitter også løsere enn i gamle dager. Han spøker og ler med både spillere og pressefolk.

Medspillerne snakker om at det er en «ny» Tiger Woods, en mer omgjengelig, triveligere person enn før.

I SLAGET: Tiger Woods slår utslaget på hull 12 under siste runden av Masters. Foto: JUSTIN LANE / EPA

Det ble Woods sin 15. Major-tittel - tre bak Jack Nicklaus.

Midt oppe i dette sirkuset finner vi Viktor Hovland, som leverte en ny runde under par og skrev seg inn i norsk golfhistorie.

I «Butlers Cabin» sier Hovland følgende:

– Jeg kunne ikke vært lykkeligere enn jeg er akkurat nå.

Hovland kom til pressesonen noen timer tidligere, etter en ny runde under par, med et litt skjevt smil, siden han på ny måtte bruke tre putter på den siste greenen.

Det ødela litt av den gode følelsen.

– Jeg føler at jeg må spille litt bedre for at jeg hamle opp med de som er helt i teten. Men jeg føler at nivået er der hvis jeg spiller bra. Og så handler det om å få det ut. Jeg synes det er kult at jeg presterer gjennomsnittlig golf og at jeg likevel er i en bra posisjon, sier Viktor Hovland til VG.

Ikke siden Charles Coe gikk syv under banens par i Masters for 58 år siden har en amatør hatt bedre sluttscore enn norske Viktor Hovland.

les også Amerikansk TV-profil om Hovland: - Han slår den milevis

les også Historiske Hovland imponerte på legendarisk bane – var centimetere unna hole-in-one

Hovland fortsatte sitt fryktløse spill på den ærverdige Augusta-banen.

Han spilte bortimot perfekt golf på de første ni hullene og var på et tidspunkt hele fem under par. Så slet han mer med jernkøllene på de siste ni hullene. Totalt brukte han putteren 33 ganger, noe som er for mye til å få en kanonscore.

VG PÅ AUGUSTA: VGs USA-korrespondent er på Augusta National denne uka.

Han sier til VG at han ikke er helt fornøyd med spillet sitt.

Han hadde fem birdies (se faktaboks) og fire bogeys under søndagens runde. Det ga en under par. Totalt endte han tre under par.

Han er den andre norske herregolferen som har klart cuten i en Major-turnering.

Ikke én av Hovlands fire runder var over par - noe som er oppsiktsvekkende som debutant på en krevende golfbane.

– Ja, det er kult. Jeg føler at jeg ikke har kommet hit med mitt beste. Med en gang jeg har en bra dag, så blir det en lav score. Det er mye positivt å ta ut fra den uka her, sier Hovland rolig.

les også Hovland etter sterk Masters-åpning: - Er det noe galt med meg?

Rundt ham står verdensstjernene. Hovland føler seg hjemme her. Trolig blir han proff etter US Open på Pebble Beach i juni, selv om han har ett år igjen på college.

– Jeg har ikke bestemt meg ennå. Det må være riktig. Jeg går i tenkeboksen i neste uke. Men det er ikke tid for det akkurat nå, sier Hovland, som ønsket å følge den nervepirrende avslutningen i Masters fra klubbhuset.

Han endte på en delt 32. plass.

– Det er så rått. Det er så rått, kommenterte tidligere PGA-golfer Henrik Bjørnstad for Eurosport.

Marius Thorp, den forrige norske herregolfer som klarte cuten i en Major, og som ble hedret som beste amatør sammen med vinneren Tiger Woods i 2006, har fulgt Hovland tett i Georgia denne uka.

– Det var på tide at det skjedde igjen. Men dette er en mye bedre prestasjon. Det er en mye større scene, mye bedre startfelt, mye vanskeligere bane og flere og bedre spillere, sier Thorp.

les også Spiller med historisk nordmann: Golfstjernen som «ingen» liker

Han beskriver Hovland som en golfer med «et massivt potensiale».

– Han virker veldig moden. Han har veldig god oversikt og kontroll på sitt eget spill. Så er han også perfeksjonist, mener Thorp.

Mamma Galina Hovland fulgte sønnens slag på den majestetiske golfbanen hele denne uka.

– Det er en kjempeopplevelse. Den kommer jeg til å ha resten av mitt liv. Jeg hadde aldri trodd at jeg kommer til å være her og se på Viktor spille, sier hun.

Galina Hovland husker godt første gangen at hun skjønte at sønnen virkelig var en god golfer. Hun fulgte sønnen da han spilte ti under par i en av rundene i NM på Tyrifjorden i 2014.

– Den runden var magisk. Og så skjønte jeg det da han ble US Amateur-mester i fjor, sier Galina Hovland om den vanvittige prestasjonen på Pebble Beach i august.

Hovland hull for hull: Vi fulgte Hovlands siste dag av The Masters her!

The Masters ser du på GOLFTV og Eurosport.

Publisert: 14.04.19 kl. 18:23 Oppdatert: 14.04.19 kl. 21:52