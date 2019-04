I SLAGET: Viktor Hovland på den avsluttende dagen av The Masters. Foto: DAVID CANNON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hovland fortsatte storspillet – Tiger Woods i tetstriden

AUGUSTA NATIONAL, GEORGIE/OSLO (VG) Fem birdies, nok en runde under par og totalt tre slag under par. Det er den imponerende fasiten for Viktor Hovland (21) etter endt The Masters.

Golfuttrykk Green: Området på banen hvor hullet og flagget er.

Par: Antall slag man har satt for å nå greenen pluss to putter.

Birdie: Et resultat ett slag bedre enn (under) hullets par.

Eagle: To slag bedre enn hullets par.

Bogey: Et resultat ett slag dårligere enn (over) hullets par.

Dobbel-bogey: To slag dårligere enn hullets par. Vis mer vg-expand-down

På grunn av frykten for uvær ble den fjerde og siste runden av årets The Masters-turnering i golf, én av golfturneringens fire store, skjøvet frem.

Den norske golfkometen Viktor Hovland slo ut klokken 7.30 lokal tid, 13.30 norsk tid, men lot seg ikke affisere av akkurat det.

21-åringen fortsatte sitt fryktløse spill på den ærverdige Augusta-banen og leverte opp mot sitt beste.

Fem birdies (se faktaboks), fire bogeys og totalt én under par på søndagens runde, akkurat som på fredag og lørdag, gjør at Hovland, som er den andre norske herregolferen som noensinne har klart cutten i en Major-turnering, ender totalt tre under par.

I skrivende stund holder det til en delt 33. plass. Og det kan holde til å bli beste amatør i turneringen også.

– Det er så rått. Det er så rått, kommenterte tidligere PGA-golfer Henrik Bjørnstad for Eurosport.

Helt i toppen er det en utrolig spennende avslutning som venter. Det skiller bare ett slag mellom Francesco Molinari (13 under par) og Tiger Woods (12 under) etter at ni av dagens 18 hull er unnagjort.

43 år gamle Woods sin siste majorseier kom tilbake i 2008, men selv om han har levert på banen denne gang, er det ikke alt som har gått på skinner:

Publisert: 14.04.19 kl. 18:23