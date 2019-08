KRITISK: Kristian Blummenfelt, her med sportssjef Arild Tveten i Norges Triatlonforbund i forbindelse med en VG-reportasje i 2018. Foto: Bjørn S. Delebekk

OL-gullhåpet Kristian Blummenfelt ut mot eget forbund: – De er ganske arrogante

Triatlonutøveren Kristian Blummenfelt (25) ønsket seg en privat samarbeidsavtale med et lag fra kongedømmet Bahrain. Da satte forbundet foten ned - noe som har fått OL-håpet til å reagere.

– Forholdet til forbundet er ikke så bra. Jeg føler meg motarbeidet og at de er ganske arrogante og nedlatende. Det har blitt mer og mer avstand mellom forbundet og landslaget de siste årene, sa han til Bergensavisen onsdag.

I januar fattet styret i Norges Triatlonforbund et vedtak som forbød deres utøvere fra å representere landslaget og samtidig ha samarbeidsavtaler med et annet profesjonelt lag.

Blummenfelt er mildt sagt misfornøyd med utfallet. Bahrain Indurance 13 tilbød ifølge BA i desember 2018 en lukrativ avtale som kunne sikret ham totale inntekter på mer enn én million kroner i året.

Etter Triatlonforbundets vedtak fikk 25-åringen valget om å bli på landslaget eller forlate det helt, ikke en mellomting. Vedtaket kom i direkte sammenheng med Blummenfelts tilbud.

Kommer til å takke ja

Blummenfelt valgte å bli, men sier nå til Bergensavisen at han angrer. 25-åringen er vurdert som en het medaljekandidat til neste års sommer-OL, og triatlon-landslaget er i disse dager i Japan for å gjennomføre prøve-OL. Selv garanterte Blummenfelt OL-gull i 2020 og i 2024 sist høst.

– Hvis jeg får tilbudet igjen, så vil jeg vurdere det ganske nøye. Da tror jeg at jeg kommer til å si ja, sier Blummenfelt til BA.

VG har vært i kontakt med sportssjef Arild Tveiten i Triatlonforbundet, som sier at Blummenfelt ikke ønsker å kommentere utspillet ytterligere.

Forbundets svar

Kongedømmet Bahrain er av flere menneskerettighetsorganisasjoner anklaget for grove brudd på menneskerettighetene, og laget Bahrain Indurance 13 har tette bånd til kongefamilien.

Triatlonforbundet hadde møter med Amnesty International i forbindelse med saken, og høstet også ros fra nettopp Amnesty da de landet på å forby avtalen. President Arild Mjøs Andersen sier at vedtaket gjelder for alle land, men at de hentet inn råd fra Amnesty fordi det var en betydelig omdømmerisiko siden det gjaldt akkurat Bahrain.

– Det handler både om å skape et lag og en lagfølelse, med et sportslig tilbud som er så godt som mulig. I tillegg mener vi det er helt galt at norske landslagsutøvere skal promotere et annet land på en norsk landslagsdrakt. Derfor mente vi det var prinsipielt viktig å fatte dette vedtaket, forklarer Mjøs Andersen.

Landslagsutøverne har nemlig anledning til å ha private sponsorer på drakten sin. Andersen har forståelse for at Blummenfelt ønsket å inngå den nye avtalen, og at det er viktig at utøverne kan leve av idretten sin. I dette tilfellet sier han at en grense ble krysset og at Blummenfelt derfor måtte velge.

– Enten kunne han være en del av landslaget og ikke ha denne sponsoren, eller så kunne han gå ut av landslaget og stå på egne ben, forklarer Andersen, og legger til at forbundet er glade for at 25-åringen valgte å bli.

Publisert: 08.08.19 kl. 14:28

