101 UTE: Ikke lett å slå Magnus Carlsen i langsjakk. Mandag spilte han sitt 101. parti uten å tape. Det har ingen tidligere gjort mot høyt rangerte motstandere. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Magnus Carlsen satte verdensrekord: 101 partier uten tap

Magnus Carlsen nærmer seg uslåelig i langsjakk. Mandag satte han verdensrekord med 101 partier uten tap. Den siste kampen på Isle of Man endte med remis.

Jostein Overvik

NTB

Oppdatert nå nettopp







Verdensmesteren har ikke tapt et parti langsjakk siden nederlaget for Shakhriyar Mamedyarov 31. juli i fjor. Magnus Carlsen gjorde en klar tabbe og tapte for aserbajdsjaneren i Tyskland.

Levon Aronian var på offensiven mot Carlsen i mandagens oppgjør, men nordmannen spilte til slutt inn en grei remis. Dermed satte 28-åringen en ny rekord med 101 kamper uten tap mot høyt rangerte motstandere.

les også Magnus Carlsen med 100 partier uten tap: – På vei mot å bli historiens fremste sjakkspiller

Armenske Aronian valgte en meget offensiv åpning med hvite brikker i mandagens parti, og det gjorde at Carlsen brukte en del tid i starten. Men nordmannen forsvarte seg godt, og stillingen var så å si helt jevn etter tolv trekk, ifølge datamaskinen som analyserte partiet.

Etter det begynte Aronian å bruke mer tid på trekkene. Armeneren hadde spilt svært hurtig i åpningen. Det jevnet seg ut på tiden etter nordmannens 16. trekk. Ifølge dataanalysene hadde svart også en liten fordel i stillingen.

Etter 34 trekk ble spillerne likevel enige om remis.

Magnus Carlsen tangerte søndag rekorden til kinesiske Ding Liren med 100 partier uten tap. Med hvite brikker slo han russeren Maksim Matlakov

Til tross for seier og tangert rekord var Carlsen irritert over eget spill søndag.

– Det var mange årsaker til ikke å være fornøyd med partiet. Jeg gjorde feil etter feil, sa han til Chess24.

Et halvt poeng var riktignok ikke nok til å sikre turneringsseier. Carlsen endte på 7,5 poeng. Fabiano Caruana endte på 8.

– Det er fantastisk å vinne en turnering som denne med Magnus på plass og alt, sier Caruana til arrangøren.

Neste oppgave for Carlsen blir tidenes første offisielle VM i Fischer-sjakk. Semifinalene starter kommende søndag, og VM spilles på Henie Onstad-senteret på Høvik utenfor Oslo.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 21.10.19 kl. 17:20 Oppdatert: 21.10.19 kl. 17:37







Mer om