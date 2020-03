VINNER: Johannes Høsflot Klæbo er vinner av sprintcupen sammenlagt. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Klæbo hardt ut mot at FIS avlyser først nå: – Pinlig

Verdenscupavslutningen i Canada er avlyst. Dermed er Johannes Høsflot Klæbo (23) vinner av sprintcupen. Men trønderen går hardt ut mot at FIS avblåser først nå.

Rennene som skulle gå i kanadiske Quebec 14. og 15. mars er avlyst, og kommer ikke til å bli flyttet. Det bekrefter det internasjonale skiforbundet i en pressemelding. Rennene avlyses grunnet utbruddet og spredningen av coronaviruset.

– Helsen og velferden til utøverne og alle andre deltakere, i likhet med publikum, er vår viktigste prioritet her, skriver FIS i pressemeldingen.

Johannes Høsflot Klæbo roser Norges Skiforbund for at de tidlig bestemte seg for å bli hjemme. Han er ikke like imponert over FIS (det internasjonale skiforbundet):

– Jeg må virkelig si at FIS har bommet stort på det som kanskje er verdens viktigste sak akkurat nå. At det tok så lang tid før de sa stopp med verdenscupen, er svært så pinlig. Dette er ikke verdens mektigste langrennsorganisasjon verdig. FIS-herrene bør være flaue over at det tok så lang tid før de skjønte alvoret. Heldigvis tok de fornuft – langt på overtid, skriver Klæbo i en melding til VG.

– Skiforbundet skjønte alvoret – og skal ha stor respekt for det. Dette var en beslutning vi var 100 prosent enige om. Ut i fra utviklingen de siste dagene, er jeg blitt enda mer trygg på vårt standpunkt i forhold til WC-konkurransene i USA og Canada. Jeg vil delta i samfunnsdugnaden som folk flest – og ikke ta unødvendig risiko i forhold til folkehelsen.

FIS har foreløpig ikke besvarts VGs henvendelser om Klæbo-kritikken.

Johannes Høsflot Klæbo er vinner av sprintcupen for fjerde gang. Pallen blir også helnorsk med Erik Valnes og Pål Golberg som nummer to og tre.

– I dagens situasjon må jeg ærlig innrømme at seier i sprint-cupen betyr veldig lite. Det er andre ting som er langt, langt viktigere akkurat nå. Nå bør vi ha fokus på liv og helse – og at vi klarer å stoppe korona-spredningen. Akkurat nå er det viktigere ting å tenke på enn gull i langrenn, melder Johannes Høsflot Klæbo til VG.

Norge, Sverige, Finland, Storbritannia, Tsjekkia, Tyskland, USA og Canada hadde før avlysningen av rennene gitt beskjed om at deres utøvere ikke kom til å stille til start.

Russiske Aleksandr Bolsjunov har vunnet verdenscupen sammenlagt overlegent. Klæbo er nummer to. Therese Johaug vant verdenscupen klart på kvinnesiden. Svenske Linn Svahn vant sprintcupen.

Klæbo kunne tapt mot Pellegrino

Da det norske landslaget bestemte seg tidlig for å ikke reise til USA og Canada, kunne Klæbo teoretisk sett mistet seieren i sprintcupen til Pellegrino.

I de tre sprintrennene i Amerika ville seier i hvert renn gitt 50 poeng (150 poeng totalt). Den som vant touren sammenlagt ville i tillegg få 200 verdenscuppoeng. Det vil si at Pellegrino hadde mulighet til å hente 350 poeng i sprintcupen på Klæbo. Italieneren lå 165 poeng bak Klæbø før den planlagte sprinttouren i Amerika.

Men siden hele sprint-touren ble avlyst ble det Klæbo som stakk av med seieren i sprintcupen. Pellegrino ender på en 4. plass.

– Selv om jeg hadde mistet sprint-seieren ved å takke nei til deltakelse i USA og Canada, så hadde jeg likevel vært fornøyd med valget som skiforbundet tok om å droppe WC-avslutningen, sier Klæbo i en melding til VG.

Norge overlegne

Norge ender opp med mange pallplasser i de ulike sammenlagtcupene. Klæbo blir nummer to i verdenscupen totalt, Pål Golberg nummer tre. I distansecupen ender Sjur Røthe på en 2. plass.

Heidi Weng tar 2. plassen i verdenscupen totalt, bak suverene Johaug. Weng blir også nummer to i distansecupen, nok en gang bak Johaug. I nasjonscupen er Norge ikke overraskende helt suverene. Norge vinner med over 3700 poeng ned til Russland. Sverige blir nummer tre.

