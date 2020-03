GAMMEL OG NY: Jan Frode Nornes (til høyre) tar over Odd-skuta etter Dag-Eilev Fagermo. Fredag møter Odd Fagermos Vålerenga. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Nornes ny Odd-trener – møter Fagermo allerede fredag

Jan Frode Nornes (47) er Odds nye hovedtrener. Fredag står mentor Dag-Eilev Fagermo (53) og hans Vålerenga på motsatt banehalvdel i hans første kamp.

Ansettelsen bekreftes av klubben på en pressekonferanse onsdag.

– Det er litt spesielt og akkurat nå er jeg litt stolt. Dette er en stor dag for meg, så dette blir veldig spennende, sier Nornes til VG. Han har signert en toårskontrakt med klubben.

Han tar over etter Dag-Eilev Fagermo, som var hovedtrener i klubben i 13 år før han i januar ble klar for Vålerenga. Nornes var Odd-spiller fra 1999 til 2006, og var blant annet med på å ta cupgull i 2000.

Siden 2008 har han vært Fagermos assistenttrener.

– Det er ikke bare at vi har vært trenere sammen i 12 år, vi er også veldig gode venner. Vi har en jevnlig dialog, og det har vært helt naturlig for meg å snakke med ham angående den jobben som jeg et ønske om å ta. Han var den første som sa til meg at «du er den rette mannen for klubben, du må ta denne jobben videre». Det har vært en trygghet for meg oppi det hele, sier Nornes om forholdet til Fagermo.

Og allerede i første kamp som permanent trener møter han sin mentor: Nornes og Odd spiller mot Fagermos Vålerenga i en treningskamp fredag. Den sendes på VG +. Den nyansatte Odd-treneren innrømmer at det blir en spesiell opplevelse.

– Det blir spesielt, det er det ikke noen tvil om. Vi har jobbet tett sammen i 12 år og er gode venner. At han står ved siden av meg i første kamp som hovedtrener, blir et spesielt møte. Men jeg gleder meg til det, sier han og fortsetter:

Han er tidenes Odd-trener. Han har bygget en vinnerkultur og en treningskultur, og det han har gjort for klubben er vi evig takknemlige for.

Odd sesongåpner i Eliteserien borte mot Stabæk 5. april. Klubben endte på en fjerdeplass forrige sesong - bak Rosenborg, Bodø/Glimt og seriemester Molde.

Publisert: 11.03.20 kl. 13:31

