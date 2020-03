Fagermos erstatter er klar: Nornes blir ny Odd-trener

Jan Frode Nornes (47) er Odds nye hovedtrener.

Det bekreftes av klubben på en pressekonferanse onsdag.

– Først må jeg takke for tilliten. Jeg er 47 år og dette er kanskje første gang jeg har vunnet et oppløp. Det er en spire som har grodd i meg. Jeg har gått en god skole her både som spiller og trener. Jeg har vært med på å bygge kultur. Den kulturen mener jeg at jeg er den rette personen på å videreføre, sier Nornes på pressekonferansen.

– Jeg er veldig motivert og klar til å ta fatt på oppgaven. Vi skal bringe Telemarksmodellen videre, legger han til.

Nornes har signert en toårskontrakt - ut 2021-sesongen.

Han tar over etter Dag-Eilev Fagermo, som var hovedtrener i klubben i 13 år før han i januar ble klar for Vålerenga. Nornes var Odd-spiller fra 1999 til 2006, og var blant annet med på å ta cupgull i 2000.

Siden 2008 har han vært Fagermos assistenttrener.

– Fagermo har vært min mentor og læremester. Han har gitt meg råd, og han har sagt til meg at jeg er den rette personen til å ta over. Det har vært viktig for meg, forteller Nornes.

JUBEL: Jan Frode Nornes jubler med tidligere hovedtrener Dag-Eilev Fagermo på Skagerak Arena i 2016. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

I sin første kamp som permanent hovedtrener møter Nornes og Odd nettopp Fagermo og Vålerenga fredag. Treningskampen sendes på VG +.

– Grunnen til at vi har vært så grundige og brukt så lang tid, er fordi det å ansette hovedtrener er den viktigste oppgaven et styre i en fotballklubb har. Det er en helt avgjørende jobb i en toppklubb, og da må vi være sikre på at vi får den rette personene til å ta Odd videre, sier styreleder Trond Drottning Haukvik.

– Den andre grunnen er at personen som får jobben skal vite at han er vurdert opp mot alle alternativene, fortsetter han.

Odd sesongåpner i Eliteserien borte mot Stabæk 5. april. Klubben endte på en fjerdeplass forrige sesong - bak Rosenborg, Bodø/Glimt og seriemester Molde.

