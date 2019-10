VANT: Tiger Woods vant Zozo Championship i Japan. Foto: KYODO / REUTERS / NTB SCANPIX

Tiger Woods til topps i Japan - tangerte PGA-rekord

Mens det ble en noe skuffende 41. plass for Viktor Hovland, tok Tiger Woods karrierens 82. seier på PGA-touren – 23 år etter sin første.

Oppdatert nå nettopp







Woods fikk en marerittstart på Zozo Championship i Chiba i Japan med bogey på sine tre første hull. På det tidspunktet lå han helt sist i turneringen.

Deretter fant han frem storspillet og så seg aldri tilbake. Etter 14 hull på den første dagen var han i ledelsen etter syv birdies på 11 hull. Siden har det så å si aldri vært noen tvil om hvem som kom til å vinne i Chiba.

Tross værutsettelser, forkortede hull og press fra både landsmannen Gary Woodland og hjemmehåpet Hideki Matsuyama underveis – kunne til slutt Woods juble for sin 82. seier på PGA-touren.

Dermed tangerer han rekorden til Sam Snead fra 1965. Ingen har vunnet flere ganger på PGA-touren.

TANGERT: Sam Snead her fra 1946 har vunnet 82 turneringer på PGA-touren. En rekord Tiger Woods nå har tangert. Foto: AP / NTB SCANPIX

Tidligere i år tok Woods sin 15. majortittel, sin første på 11 år, da han vant Masters. Det er tre bak legenden Jack Nicklaus, som har vunnet flest majors.

Slik så det ut da Tiger Woods vant Masters i april:

Woods endte 18 slag under par med rundene 64–64–66–67. Med seieren stikker også Woods av med førstepremien på rundt 16 millioner kroner.

Viktor Hovland fikk en blytung start på turneringen, og var fem over par etter første dag. Etter en god andre- og tredje runde var han på vei opp på resultatlistene, men med to over par på den avsluttende dagen ble det en delt 41. plass for nordmannen ett slag under par, som ga rundt 300.000 kroner i premiepenger.

Publisert: 28.10.19 kl. 01:41 Oppdatert: 28.10.19 kl. 01:56







Mer om