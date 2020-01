PÅ PLASS I DORTMUND: Joel Kunz fra støtteapparatet til Borussia Dortmund satt bak rattet ved siden av en smilende Erling Braut Haaland da 19-åringen ankom treningsfeltet til sin nye klubb fredag. Foto: Guido Kirchner / dpa

Sportsmagasin: Slik vant Borussia Dortmund kampen om Braut Haaland

Borussia Dortmund kastet seg ikke inn i kampen om Erling Braut Haaland. Ifølge sportsmagasinet The Athletic har den tyske storklubben fulgt nordmannen siden han var 16 år. De så ham i egen person 28 ganger før han signerte for klubben.

Fredag var Erling Braut Haaland på plass i Tyskland og treningsanlegget til Borussia Dortmund. The Athletic har sett på overgangen til Fotball-Europas heteste nykommer fra Red Bull Salzburg til tysk fotball.

Den 29. desember ble det bekreftet at den norske spissen har skrevet en fire og et halvt årskontrakt med Borussia Dortmund.

Og en ting er helt sikkert. Borussia Dortmund ville ikke ha 19-åringen, fordi «alle» andre ville det. Det var ingen tilfeldigheter. Dortmund har fulgt Haaland siden han var 16 år og spilte på U17-landslaget. De har sett ham «live» hele 28 ganger. Dortmund-spillerne skal ha blitt kommandert til å sende Haaland hyggelige meldinger på WhatsApp (en meldingstjeneste). De overbeviste ham om at mens de andre storklubbene har spisser de bygger spillet sitt rundt, så trenger de en spiss og de vil gi akkurat ham sjansen, skriver The Athletic.

Det som er tilfeldig er at det var Haaland som havnet i fokus for klubben under de nordiske landskampene i 2016.

– Vi dro ikke dit spesielt for å se Erling Haaland, men han ble raskt interessant for oss, sier sjefsspeider i Dortmund Markus Pilawa til The Athletic.

Men den tyske giganten var ikke trygg på at spissfenomenet fra Jæren ville velge dem tre dager før den medisinske testen 29. desember. For konkurransen var tøff. Den var knallhard.

VG skrev 13. desember at Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær selv tok turen til Salzburg. Der var også pappa Alfie Haaland.

– Jeg håper du har forståelse for at jeg ikke kan kommentere alle ryktene som går nå, sa Alfie Haaland til VG da.

Sendte legende for å se Haaland

Ettersom interessen til Dortmund stadig ble større i løpet av fjoråret sendte klubben også sin egen legende Matthias Sammer for å se Haaland. Han dro også på uanmeldte besøk.

Klubbledelsen skal ha fortalt Haaland på en meget overbevisende måte at det var de som trengte hans tjenester mest av alle klubbene som var med i kampen om hans signatur. Og at de kan være tålmodige når unge spillere skal ta steget fra en medium europeisk liga til en av Europas aller tøffeste.

Borussia Dortmund er nummer fire i Bundesliga etter halvspilt sesong, syv poeng bak serieleder RB Leipzig.

Den norske spissjuvelen er den første i den tyske toppklubben som får ha en utkjøpsklausul i kontrakten siden Mario Götze gikk fra Dortmund til Bayern München i 2013. Ifølge The Athletic skal utkjøpsklausulen være satt høyere enn 500 millioner kroner, som engelske medier har meldt.

Lørdag drar Haaland på treningsleir med sin nye klubb til Spania. Lørdag 18. januar kan han få sin debut for Borussia Dortmund borte mot Augsburg.

