Sarpsborg-sjefen ønsker å forsterke med tre-fire spillere i vinter

SARPSBORG (VG) Fra august 2018 til august 2019 hentet Sarpsborg 08 21 spillere. Nå satser de på «bare» tre-fire nye inn før sesongstart, ifølge sportssjef Thomas Berntsen (49).

– Det har vært litt vel mye gjennomtrekk de siste årene, så tre-fire nye inn er ikke mye sammenlignet med det vi er vant til. Det er en god tillitserklæring til de som er her; vise at det vi har, er et bra råmateriale, sier Sarpsborg 08-kaptein Joachim Thomassen til VG.

Kort tid før presenterte Sarpsborg 08 Mikael Stahre som ny hovedtrener. Thomassen ble som mange andre overrasket da det ble kjent at tidligere trener Geir Bakke var på vei til Lillestrøm. Nå er kapteinen kommet over sjokket og retter blikket fremover.

– Det er en hel klubb og en hel by som har gått spente siden bomben smalt på nyttårsaften. Nå ser vi fremover og gleder oss til å ta fatt på alt arbeidet, sier 31-åringen og fortsetter:

– Jeg ble like overrasket som alle andre. Det er jo ikke mer enn ett år siden han skrev seksårskontrakt. Men sånn er fotballen og vi må takke Geir for det han har gjort for oss.

Ansettelsen av Stahre - som ønsker å bli kalt «Mikke» - er ifølge sportssjef Thomas Berntsen første steg på veien mot å ta klubben til «nye høyder».

OVERRASKET: Joachim Thomassen omtaler Geir Bakkes overgang til Lillestrøm som en bombe. Her fra en eliteseriekamp på Sarpsborg Stadion i august. Foto: Christoffer Andersen, NTB Scanpix.

Tomrommet etter Bakke er derimot ikke det eneste som trolig må fylles: Klubben har solgt nøkkelspiller Kristoffer Zachariassen til Rosenborg. Salget bekymrer dog ikke sportssjefen.

– Vi hentet i utgangspunktet erstatteren til Zachariassen i fjor sommer i Mate Males. Han ble skadet etter ti minutter. Det er erstatteren, men vi har også et par ekstremt gode, unge spillere og flere landslagsspillere i den posisjonen, sier Berntsen til VG og fortsetter:

– Men når det er sagt – vi kommer nok til å forsterke laget med tre eller fire spillere utover vinteren. Det kommer vi til å gjøre. Også er det naturlig at noen forsvinner ut. Men vi har satt all spillerrekruttering på vent fordi vi visste det ville komme inn en ny trener. De siste brikkene i puslespillet skal Mikael få lov til å være med på å påvirke.

Sarpsborg 08 har allerede hentet kantspiller Mohamed Ofkir.

– Opp i ringa

Til tross for at Berntsen bekrefter at det trolig skal hentes inn forsterkninger, forteller han at det viktigste for klubben likevel er å beholde «oppskriften» som har fungert for klubben tidligere, ifølge sportssjefen:

Utvikling av egne spillere

Utvikling av treningshverdag

Et mannskap som står sammen i tykt og tynt

Fakta om Mikael Stahre Fra: Stockholm, Sverige

Kallenavn: Mikke

Alder: 44 Tidligere klubber:

2007-2008: Väsby United, Sverige

2009-2010: AIK, Sverige

2010: Panionios, Hellas

2012-2014: IFK Göteborg, Sverige

2015-2016: Dalian Yifang, Kina

2017: Häcken, Sverige

2017-2018: San Jose Earthquakes, USA

2020 -: Sarpsborg 08

Vil finne identiteten

Det var en blid hovedtrener som møtte VG på sin første arbeidsdag i Sarpsborg.

– Hva slags grep ønsker du å ta – og må du hente nye spillere?

– Det kommer helt sikkert til å komme inn nye spillere, men hvilke og når gjenstår å se. Det viktigste for meg er først å finne ut av identiteten i klubben. I Sarpsborg er det hardt arbeid, struktur, energi og intensitet. Det er også ting som er veldig viktig for meg som leder og i min spillestil, svarer «Mikke» Stahre.

SKJERF PÅ PLASS: Nyansatt Sarpsborg 08-trener Mikael Stahre poserte med supporterskjerf på sin første arbeidsdag på Sarpsborg stadion. Foto: Gisle Oddstad, VG.

