GODT FORSPENT: Øystein Tjomsland har flere gode sjanser i V75-spillet på Jarlsberg Travbane lørdag. Ubeseirede Lesja Odin er den største muligheten. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: V75-banker ubeseiret på 25 starter

Lesja Odin er en traver langt utenom det vanlige. 7-åringen til Øystein Tjomsland har radet opp hele 25 strake seirer hittil i karrieren.



Anders Olsbu

Nå nettopp

Vallaken møter tøffere lag i takt med grunnlaget, men har gått fra klarhet til klarhet og har stort sett vært overlegen.

– Lesja Odin har vist meget bra starthurtighet bak bilen, og jeg tror ingen kan eller ønske å svare opp seiersmaskinen. På en kjapp sprint har jeg god tro på at han vinner igjen. Det må trolig en galopp eller et uhell til om han skal tape, sier VGs travekspert, Anders Olsbu.

Han lar også Selma's Revenue stå ugardert.

– Selma’s Revenue har vært meget bra og har vunnet fire av sine fem siste starter. Tok ned gode Eldorado Graciuex etter drøye sisterunden i dødens sist. Har vunnet sportrekningen og skal regnes med en bra sjanse igjen, selv om han møter et par gode, mener Olsbu.

Given står også perfekt til og kan være et bankeralternativ.

– Forsvarer hun innersporet, leder han fort fra start til mål. Både Selma's Revenue og Given blir kjørt av dyktige Magnus Teien Gundersen, sier Olsbu.

Dagens banker

Lesja Odin (V75-3) er ubeseiret på sine 25 starter hittil i karrieren. Uten uhell vinner han igjen.

Dagens luring

Nume Bris (V75-5) var god toer bak gode Mons sist. Står fint til på strek og kan lede hele veien, om hun kommer foran.

Her er Olsbus V75-tips til Jarlsberg:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 240 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2880 kroner

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer to V75-bankere på Jarlsberg. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2100mv)

12 VALLE HUGO

10 FRIER BIRK

5 SUNDBY SØSS

6 TRØ YR

2 Tana Faxen

7 Valle Gulla

—————————

1 Jetalatotning

3 Vestpol Iver

4 Hellestvedt Trym

8 Komnes Anna

9 Anima

11 Missingmyr Stjernen

Løpet

Jeg streker for halve feltet i grunncupen.

Favoritten

Valle Hugo feilet bort en topplassering i et V75-løp på Forus sist, hvor Stjerne Kos vant. Sto på dobbelt tillegg da. Ble kjørt av en urutinert kusk gangen før, så det løpet kan glemmes. Står i bakspor på tillegg, men feilfritt og på sitt beste er Tjomsland-traveren god nok til å runde alle.

Outsiderne

Frier Birk yppet seg mot storfavoritten Edens Odin sist og var kun knepent slått. Feilfritt og med samme innsats kjemper 8-åringen i toppen igjen. Han er sterk og går normalt til mål.

Sundby Søss var god toer bak Will Teddy i montédebuten sist. Tapte kun for Osen Expressa nest sist. Fortjener en seier etter tre strake annenplasser.

Luringen

Tana Faxen var klart forbedret med løpet sist i kroppen. Fikk en tung tur i dødens og tapte kun for en medsmygende hest sist. Er litt variabel, men er bra på sitt beste. Galoppen ligger også litt på lur. Men han står spennende til på strek og kan muligens overraske, om han er helt på topp.

Startsiden

Vestpol Iver er kjapp fra start og stikker trolig til tet feilfritt.



V75-2 (1609ma)

1 GIVEN

3 Ixelle Bolets

10 Welcome

4 Harmke Schermer

—————————

9 Norah As

5 Nika

2 L.J.'s Sonador

6 J.T.'s Moneypenny

8 Pearl Street

7 New Action

11 Eerin Am

12 Darling Simoni

Løpet

Given er et bankeralternativ i hoppedivisjonen.

Favoritten

Given kunne ikke stå i mot Denali i V75 på Momarken sist, men får godkjent. Kan løse bra fra start, men kan bli utfordret. Forsvarer hun sporet, skal det være snakk om en fin sjanse. Hun står helt perfekt til grunnlagsmessig.

Outsiderne

Welcome har gått feilfritt i sine to siste starter, noe som har endt med enkle seirer. Har ingen fordel av kortere distanse, men blir det tøff kjøring, samtidig som hun holder seg til rett gangart, kan hun ende blant de tre.

Luringen

Ixelle Bolets kan løse bra fra start og kan utfordre favoritten på startsiden, om det klemmes til fra start. Men hun er aller best med ryggløp. Kan spurte fort da. Tjomsland-traveren har stått vrient til i spor tolv i sine siste starter, men avsluttet bra fra køen via drøye spor i siste sving sist. Står langt bedre til nå.

Startsiden

Given er bra fra start, men kan bli utfordret av alle de fire utvendige. Pearl Street og New Action er heller ingen sinker, men står vrient til langt ute.



V75-3 (1609ma)

5 LESJA ODIN

—————————

11 Troll Sterk Viking

3 Edens Odin

1 Komnes Bork

2 Ard

9 Alm Nagano

8 Ramstad Balder

7 Lykkje Embla

10 Mietor

12 Miralill

4 Aret Mollyn

6 Ingerø Mari

Løpet

Lesja Odin er en traver langt utenom det vanlige. Øystein Tjomsland-traveren er ubeseiret på sine 25 starter hittil i karrieren. Uten uhell vinner han igjen.

Favoritten

Lesja Odin har gått fra klarhet til klarhet og har stort sett vært overlegen hver gang. Jakter nå sin 26. strake seier. Møter stadig tøffere selskap, men det er ikke verre enn at han skal ha en solid sjanse igjen, uten uhell. 7-åringen er kjapp fra start og kan stikke rett til tet om kusken klemmer til. Uansett posisjon bør han vinne på ny.

Outsiderne

Troll Sterk Viking, Lesja Odins stallkamerat, sto på flott til fjerde bak Neslands Faksen og Moe Tyr i V75 sist, tross galopp på startsiden. Hesten har hevet seg betraktelig i Øysteins Tjomslands regi. Nest sist vant han DNTs 5-årsløp og kammet inn hele 200 000 kroner. Står dårlig til spormessig på sprint, men feilfritt og med posisjonsklaff kan han fort ende på trippelen igjen.

Luringen

Komnes Bork ble sittende fast i det lengste med krefter spart sist. Blir trolig overflydd fra start, men løser det seg og han holder seg til rett gangart, kan han fort ende blant de tre. Nest sist vant han helenkelt foran gode Ask Major.

Startsiden

Lesja Odin er bra fra start og overtar fra Edens Odin. Ramstad Balder og Lykkje Embla er også kjappe, men står sjanseartet til ytterst på vingen.



BANKERKUSK: Magnus Teien Gundersen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-4 (2100ma)

2 SELMA'S REVENUE

—————————

6 Easy Winner

7 Loveyou Hangover

1 Dancing Queen

9 B.S. Gold

12 New Yankee

4 Orlandostile

3 Easy On The Eye

10 Magic In Mind

11 Star's Gift

5 Vico Regio H.

8 Crystals Star

Løpet

Jeg tror Selma's Revenue vinner dette grunndivisjonsløpet.

Favoritten

Selma's Revenue var solid til seier sist. Tok ned gode Eldorado Gracieux etter drøye sisterunden i dødens sist. Var overlegen nest sist og dirigerte alt tredje sist. Langli-traveren har vunnet sportrekningen og skal regnes med en meget god vinnersjanse igjen. Først og fremst Easy Winner og Loveyou Hangover i mot.

Outsiderne

Easy Winner fikk perfekt åpning fra fjerde innvendig og speedet inn til seier sist. Med posisjonsklaff og samme innsats, skal han regnes med en meget god trippelsjanse igjen.

Luringen

Loveyou Hangover imponerte med en helenkel seier fra tet i Kolnes-debuten nest sist. Var ikke like hvass sist og måtte nøye seg med annen bak en opplagt Welcome. Får tilbake Dag-Sveinung Dalen i sulkyen nå. Er kjapp ut og kan muligens utfordre om føringen. Og fra tet stiger sjansene.

Startsiden

Dancing Queen, Selma's Revenue, Easy Winner og Loveyou Hangover er alle gode fra start. Førstnevnte skal trolig ha rygg nå.



V75-5 (2100mv)

6 MOI EDEL

2 SJØ STJERNA

3 NUME BRIS

11 KOS FRIGGA

9 HADLAND URI

12 GAUPEN NINA

5 KOLBU HJØRDIS

4 VÅR ODA

1 KOMNES BORKA

7 PINSLETERNA

—————————

10 Jerkeld Frøya

8 Stjerne Åsa

Løpet

Et vidåpent hoppeløp, hvor jeg nærmest helgarderer.

Favoritten

Moi Edel var under pari sist, men var god toer bak en meget opplagt Torden Prinsen nest sist. Gikk flotte 1.27,1 over full distanse da. Står sjanseartet til innerst på dobbelt tillegg, og det må løse seg. Er hun tilbake på topp, er det uansett ikke umulig.

Outsiderne

Sjø Stjerna, Moi Edels stallvenninne, var god toer bak Grisleprinsen G.L. sist og tapte kun med en halv lengde, etter sen åpning. Står fint til på strek og skal regnes blant de tre igjen.

Kos Frigga har vunnet tre av sine fem siste starter. Er sterk, men usikker. Feilfritt kan hun kjempe i toppen igjen.

Hadland Uri sto vanskelig til mot gode hester sist, men fullførte bra til tross for at hun endte uplassert. Blir kuskeforsterket nå og skal ikke avskrives. Men hun har et trangt spor. Så det må løse seg.

Luringen

Nume Bris yppet seg mot gode Mons sist. Ble avvist, men sto på glimrende helt inn. Hun er kjapp fra start, og skulle hun klare å komme seg foran, stiger sjansene. Skal uansett regnes i striden, om hun er like god som sist.

Startsiden

Nume Bris er kjapp fra start og kan ta seg forbi Sjø Stjerna med klaff på startsiden.

V75-6 (1609ma)

2 CRY WOLF

3 ORLANDO CLASSIC

11 L.A.'s Magic Moment

1 Laylock Classic

—————————

6 Strong Case

10 Aida Mae

4 Ilenna Bonanza

5 Royal Winner

8 Roberto Brazz

9 Magic Tile

12 Photolicious

7 Such A Night

Løpet

To hester peker seg ut i bronsedivisjonen, men jeg tar med et par hester til.

Favoritten

Cry Wolf har vært meget bra til tre strake seirer, foran Laylock Classic både sist og tredje sist. Blir kuskeforsterket med mangeårige landschampion Eirik Høitomt, siden Vemund Madsen Drolsum er på ferie. 5-åringen står fint til spormessig. Kan løse bra fra start, men tåler uansett å gjøre grovjobben selv. Skal regnes i striden på ny.

Outsiderne

Orlando Classic har vunnet hele 12 av 15 løp hittil i karrieren. Er en meget bra traver, som vant enkelt fra tet sist. Trond Anderssen-traveren er kjapp fra start og kan muligens ta en lengde på Cry Wolf. I så fall kan han bli vrien å tukte på en kjapp sprint. Uansett skal han regnes blant de tre, men det blir tøft å vinne fra dødens.

Luringen

L.A.'s Magic Moment har vist flott form i det siste og avsluttet solid til en knepen, men velfortjent seier sist. Ble solgt før det løpet og kommer nå ut i regi av Karin Hauge. Den kapable vallaken står sjanseartet til i spor elleve og er avhengig av litt kjøring i front, for at han skal rekke frem. Da er det ikke helt umulig.

Startsiden

Orlando Classic kan muligens ta en lengde på Cry Wolf, som også kan løse bra. Treneren tror det.



V75-7 (2609ma)

12 U.R. AMAZING

9 I AM THE TIGER

5 GOGO HALL

6 ALLAWAY G.T.

8 IN HÅLERYD

11 MASSIVE SPEED

—————————

7 Conrads Wilhelm

10 Velvatter

1 Let's Take A Selfie

3 Falcon Dragon

2 Lins Tanic

4 Etosha Boko

Løpet

Jeg streker for halve feltet i sølvdivisjonen, men skulle gjerne hatt råd til et par hester til.

Favoritten

U.R. Amazing får et knepent tips. Ble bakket innledningsvis sist, men avsluttet solid til annen bak Monfalcone etter fjerdespor i den siste sving. Står sjanseartet til i spor tolv, men blir det bare litt kjøring i front, kan Anders Lundstrøm Wolden-traveren runde alle.

Outsiderne

I Am The Tiger kom bra tilbake etter å ha galoppert mot siste bortre sist. Feilet innledningsvis i V75 nest sist, men fikk perfekte luker etter innvendige reiser og speedet inn til seier foran en tapper Wima Leggrowbach. Står fint til spormessig og liker distansen. Feilfritt kan han vinne igjen, men han har galoppert i alle sine fire siste starter. Ble dog sjenert nest sist.

Gogo Hall avsluttet flott i V75 sist. Er en hest som er klart bedre enn raden og som snart fortjener en seier igjen.

Luringen

Allaway G.T. feilet direkte sist, men kjentes fin ut etterpå. Har fått et par løp i kroppen og kan ventes klart forbedret. Står litt sjanseartet til spormessig, men skulle det løse, er det ikke umulig.

Startsiden

Nokså jevne hester i første rekke. Noe åpen startside.



NØKKELKUSK: Eirik Høitomt Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

NØKKELKUSKEN:

Navn: Eirik Høitomt

Alder: 50 år

Antall seirer i år: 3

Antall seirer totalt: 4992

Seiersulven på ny jakt

I seks år på rad har Eirik Høitomt vært den ubestridte kuskekongen. Nå er jakten på det syvende strake championatet i gang – og seier nummer 5000 er like rundt hjørnet. Med Cry Wolf som den beste sjansen i lørdagens V75 på hjemmebanen Jarlsberg.

V75-1: - Åpent. Valle Hugo er den beste, men han står sjanseartet til. Frier Birk var sterk toer sist og har en finere utgangsposisjon. Garderinger til Trø Yr og Valle Gulla som begge er gode nok i feilfrie utgaver.

V75-2: - Given er den beste hesten og har fått det beste sporet. En mulig banker. Men skulle hun bli overflydd på startsiden kan mye skje. Det er flere bra med. Som New Action, Ixelle Bolets og Welcome.

V75-3: - 25 løp. 25 seirer. Lesja Odin vinner mest sannsynlig igjen. Banker!

V75-4: - Hun står med tre strake seirer, Selma’s Revenue. Får fort teten fra sitt fine startspor. En god vinnersjanse. Jeg skal likevel prøve å gi favoritten kamp med Easy Winner som avgjorde sikkert til en sterk seier sist. Loveyou Hangover er også en bra hest i disse omgivelsene.

V75-5: - Tjomsland-duoen Sjø Stjerna og Moi Edel har et fint løp på papiret. Den det klaffer mest for av de to er fort vinneren. Jeg har likevel et håp om ny suksess for Kos Frigga, som var god til seier sist. Men hun er veldig usikker. Gjør Pinsleterna det hun kan, er også hun aktuell.

V75-6: - Orlando Classic vant 11 av 14 løp i fjor, står perfekt til og får tipset. Jeg har likevel seierstro med Cry Wolf som jeg kusker for første gang. Han har vunnet tre strake og er i toppform. Får vi først tet stiger sjansene.

V75-7: - Jeg tror mest på I Am The Tiger i en åpen finale. Han har riktignok feilet seg en del bort i det siste, men skulle han unngå galoppen er han med i striden. In Håleryd spurtet enormt til seier sist og kan gjenta. Selv kjører jeg U.R. Amazing, som er av de beste i feltet, men som står vanskelig til. Formsterke Massive Speed skal også regnes som en gardering.

Publisert: 10.01.20 kl. 14:04

