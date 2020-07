Skjelbred om utenlandseventyret: – Følte jeg fikk bringe norsk fotball til Tyskland

TRONDHEIM (VG) Per Ciljan Skjelbred er tilbake i Norge etter ni år i Tyskland. Nå ser han frem til å komme i gang igjen.

Nå nettopp

– Det var godt å komme hit å se Trond «jabbe» i garderoben. Da kjente jeg på at jeg er hjemme igjen, smiler Per Ciljan Skjelbred.

VG møtte 33-åringen på et møterom på Lerkendal stadion et par dager før Rosenborgs oppgjør mot Haugesund. Han hadde da fullført en økt sammen med resten av lagkameratene sine, og håpet på comeback i RBK-drakta.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Vi får se, nå ser det veldig bra ut. Om det fortsetter slik inn mot helgen, så håper jeg hvert fall på å være med ned. Kampdag er det siste som mangler nå, og for å komme dit trenger jeg kamptrening. Det får jeg jo ikke på trening, smiler han til VG da.

Men comeback den helgen ble det ikke. 33-åringen var i troppen som møtte Haugesund, som endte med 1–0-tap. Skjelbred fikk imidlertid en kjenning i leggen – som han har slitt med siden han kom Trondheim – i oppvarmingen og ble derfor værende på benken.

TILBAKE: Etter ni år i Tyskland er Per Ciljan Skjelbred tilbake i Trondheim og Rosenborg. Foto: MORTEN ASBJØRNSEN/VG

Sommeren 2011 signerte Skjelbred for den tyske klubben Hamburger SV. I 2013 ble han leid ut til Hertha Berlin, og året etter ble avtalen gjort permanent. I Hertha ble han helt frem til i sommer – da var utenlands-eventyret over for 33-åringen som vendte snuten hjemover til Trondheim og Rosenborg.

– Et tungt år

Starten på midtbanespillerens karriere i Tyskland ble imidlertid ikke som forventet. Som 24-åring opplevde Skjelbred at treneren som hentet ham til Hamburg fikk sparken bare tre uker etter ankomst.

– Det var tøft å dra fra Trondheim og Rosenborg for å komme til et sted med helt blanke ark. Treneren fikk sparken, og da kom en ny trener inn, og han spilte jo med de han kjente. Jeg var jo ikke en av dem. Det var et tungt år det første året. Det var knallhardt, sier Skjelbred mens han skimter ut over Lerkendal stadion.

– Man lærte mye om seg selv, og jeg lærte å aldri gi opp og ha troen. Jeg jobbet meg rett og slett inn i elleveren ved å ta steg for steg og samtidig være lærevillig. Jeg gikk fra å være blant de dårligste til å bli blant de etablerte og respekterte spillerne gjennom å være en lagspiller, trene godt, lære språket – og alt som tyskere setter pris på.

To forskjellige reiser

Av de totalt ni årene som Skjelbred tilbragte i Bundesliga, var familien med på åtte av dem. For fotballspilleren Skjelbred har det vært viktig. Han snakker han konsekvent om «vi» når han omtaler årene i Tyskland.

– Det var jo et sjokk for meg og familien å dra til et fremmed land, men det var litt det vi ønsket også. Vi ville prøve noe nytt før livet og Trondheim tok over. Vi er veldig fornøyd med å ha gjort det.

Barna har under oppveksten lært seg tysk, og begge har gått på tysk skole. Mens Skjelbred har vært fokusert på fotballen har kona vært gjennom to studier i Tyskland.

les også Dorsin «maste» seg til Skjelbred-deal: – Det gjorde meg trygg

Han er likevel klar på at han har måtte tenke litt egoistisk oppi det hele for å levere og leve ut drømmen sin. Og da muligheten nå kom for å vende hjem igjen, skjønte familien at tiden var inne.

– Da jeg dro kjente jeg på at jeg hadde fått oppleve det jeg ville, og var fornøyd med det jeg fikk gjort. Jeg følte jeg fikk vise, og bringe norsk fotball til Tyskland. Det var gøy å få kunne sette Norge på fotballkartet i Berlin. Det føler jeg at jeg har vært med på å bidra til. Det å være norsk i Bundesliga er kanskje det jeg er stoltest av.

Beste minnene utenfor fotballbanen

Trønderen ser nå tilbake på ni innholdsrike og lærerike år i et stort europeisk land, og i en av verdens aller beste ligaer. De beste minnene er imidlertid ikke med drakta på seg foran flere titalls tusen tilskuere.

Han har blant annet fått oppleve mange trener og spillere i karrieren i en lang periode med mye utskiftninger. Flere av disse har utviklet seg til nære vennskap. En av Skjelbreds bekjente er blant annet Salomon Kalou fra tiden i Hertha Berlin. Han har blant annet spilt to Champions League-finaler for Chelsea hvor han i 2012 vant turneringen.

les også Nå er det slutt: – Han har alltid hjertet utenpå drakten

Med sitt humør, og ikke minst sin store fansskare fikk han gjennom et kallenavn på Skjelbred som trønderen faktisk ble kalt oftere enn sitt eget navn i Hertha-tiden: «Mr. Fashion-nova»

– Haha ... Det er vel kanskje det motsatte av det jeg er. Salomon Kalou synes jeg kanskje hadde en litt spesiell klesstil, ofte ikke kombinert med farger. Det ble fort en ting, så ble det en større ting, og etter hvert så fikk jeg oftere høre «fashion-nova» enn Per i Berlin, ler Skjelbred før han legger til:

– Jeg kjøper ikke så mye klær selv, men jeg får prøve å skjerpe meg nå som jeg har blitt litt eldre, smiler han.

Trengte tid med familien

Samtidig som Skjelbred spilte fotball i Tyskland for Hamburger SV og Hertha Berlin, var det også landslaget å forholde seg til. Under Per-Mathias Høgmo ble han kaptein.

Men før den tid var det under Åge Hareide og Egil «Drillo» Olsen han fikk sine første landskamper.

– Det var en veldig hyggelig periode. Det var litt den generasjonen jeg vokste opp med her i Rosenborg med Daniel Braaten, Alexander Tettey og andre. Jeg fikk være med John Carew, Morten Gamst Pedersen og den gjengen. Det var gøy å få være med på det generasjonsskiftet, sier Skjelbred.

Men som 29-åring ble det stopp. Høgmo ga seg som landslagssjef sent på høsten i 2016, og da var en ny generasjon spillere på vei opp og frem.

– Jeg følte det var en god timing ettersom det kom en ny trener inn. Jeg var kaptein under Per-Mathias og følte det kom en del nye spillere opp som var gode, og de kunne bygge et nytt lag. Men det var ingen lett avgjørelse å ta, men den var rett for meg.

– Jeg føler nå i ettertid at det var greit å sette det til side. Det var nok. Både hjemmemessig, i Hertha og på reisefronten så ballet det bare på seg.

– Også der ble du jo verdsatt som en lagspiller, og ble til og med flyttet litt rundt på banen?

– Ja, jeg ble jo flyttet litt på kanten, så det var jo det også. Men stort sett så var jeg fornøyd både under Høgmo og Drillo. Jeg fikk mye ansvar og jeg fikk være kaptein så det var en fin tid, smiler 33-åringen.

Publisert: 30.07.20 kl. 17:23

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 10 10 0 0 38 – 11 27 30 2 Molde 11 9 1 1 33 – 11 22 28 3 Odd 11 6 1 4 18 – 13 5 19 4 Vålerenga 11 5 4 2 14 – 14 0 19 5 Stabæk 10 4 4 2 13 – 12 1 16 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser