«Dama til Tønseth og kusinen til Bjørgen»: Knuste Kalla i spurten

LILLEHAMMER (VG) Hun blir ofte omtalt som dama til og kusinen til. Men forrige helg viste Anne Kjersti Kalvå (27) selveste Charlotte Kalla ryggen på oppløpet. Nå er hun klar for nytt renn.

Lørdag går hun 15 kilometer fellesstart med skibytte i Lillehammer. Hun står på startstreken med en god dose selvtillit. For endelig er det i ferd med å løsne for 27-åringen som altså er kjæresten til landslagsløper Didrik Tønseth og kusinen til Marit Bjørgen.

– Jeg har alltid tullet med at målet for livet er å bli meg selv, å bli omtalt som meg selv, sier Kalvå til VG og ler før hun legger til:

– Men jeg er nå kjæresten til Didrik og søskenbarnet til Marit, så det er greit det.

I årevis har hun vært akkurat hakket bak landslagsløperne. Forrige sesong fikk hun plass på rekruttlandslaget, men fremgangen kom ikke. Denne sesongen er hun tilbake på Team Veidekke.

Tok Kalla i bakken

Og nå har det løsnet. Hun startet med en 4. plass under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen og ble belønnet med en plass til verdenscupstarten i Ruka. Der gikk det trådt på sprinten, bedre på 10 kilometer klassisk før det virkelig gikk fort på 10 kilometer jaktstart.

Hun startet litt bak Kalla som har 22 mesterskapsmedaljer i samlingen, tre av dem OL-gull og tre VM-gull. Plutselig var hun i ryggen på Kalla.

– Jeg skjønte egentlig ikke at det var henne, men så begynte de å rope Kalla. Da tenkte jeg: Jøss, nå går du med Kalla her, sier Kalvå.

UNNA VEI: Anne Kjersti Kalvå gikk seg opp fra 29. til 13. plass i minitouren i Ruka i Finland forrige søndag. FOTO: Terje Pedersen/NTB scanpix

Og da kom superkreftene.

– Vi kom sammen inn i den siste bakken. Jeg var sterk nok til å ta henne, sier Kalvå som endte på 13. plass, litt over sekundet foran den svenske superstjernen.

Fikk selvtillit

Kalvå hadde etappens 7. beste tid, og gikk 10-kilometeren 14,5 sekunder fortere enn Kalla.

– Det var veldig artig det siste rennet i Ruka. Da hadde jeg et bra nivå inne. Man får selvtillit av å kjenne at man har den farten inne. Så får vi se om jeg kan stabilisere meg der eller om det var et blaff, sier Kalvå.

Didrik Tønseth har vunnet både OL- og VM-gull på stafett. Han er ikke i Lillehammer, for samboeren til Kalvå skal delta i EM i terrengløp sammen med blant andre Filip Ingebrigtsen i Lisboa søndag.

I mars 2018 gikk både Bjørgen og Kalvå tremila i Holmenkollen. Bjørgen vant, Kalvå ble nummer 29 - litt over fire minutter bak kusina.

PS! Moren til Bjørgen og moren til Kalvå er søstre.

