OPPGITT: Casper Ruud fikk det tøft på hardcourten i New York. Foto: GETTY IMAGES

Ruud utklasset av italiensk stjerne i US Open

(Berrettini-Ruud (6–4, 6–4, 6–2) Casper Ruud (21) er ute av US Open etter å ha tapt for verdensåtter Matteo Berrettini (24) i tre strake sett.

Oppdatert nå nettopp

Den 196 centimeter høye italieneren har spilt seg til en åttende plass på verdensrankingen med serven som et av sine nådeløse våpen. Og i lørdagens tredje runde-match mot tre år yngre Ruud sendte Berrettini av gårde velplasserte «bomber» med høy frekvens.

Ruud forsøkte å svare på angrepene, men motstanderen var for presis. Det ga Berrettini revansj på hardcourten i New York for Ruuds French Open-seier mellom partene i fjor. Noe som gjør at nordmannen blir stående med tredje runde som en foreløpig bestenotering i en Grand Slam-sammenheng.

– Jeg syns alt fungerte. Jeg startet sterkt og servet bra. Denne fyren er farlig. Han kan spille veldig bra. Så jeg måtte være klar. I dag var jeg bedre enn ham, men jeg er sikker på at vi vil spille mange kamper mot hverandre i fremtiden, sier Berrettini i et intervju vist på Eurosport.

STERK: Matteo Berrettini var i form mot Casper Ruud lørdag kveld norsk tid. Foto: GETTY IMAGES

Tøff motstander

Med tunge fravær på deltagerlisten som Roger Federer, Rafael Nadal, Stan Wawrinka, Kei Nishikori og Nick Kyrgios ville Ruud ha større sjanser enn vanlig til å komme langt i US Open, som er en av tennissirkusets fire største turneringer.

Rangert som nummer 37 i verden ville hver kamp uansett bli tøff, og Berrettini viste seg for god i denne matchen.

– Man må bare bøye oss i støvet for Berrettini. Det er bra spill, kommenterte Eurosports Christer Francke.

Frustrert

Allerede i det første settet viste Berrettini klasse, blant annet med åtte serveess. 24-åringen brøt også Ruud i nordmannens andre servegame.

Seiersprosenten på førsteservene var da 86 mot 82 – i Berrettinis favør. I det andre settet spilte Ruud tidvis meget god tennis, men igjen var hans italienske motstander litt dyktigere.

Etter å ha vunnet de to første settene med sifrene 6–4, 6–4, var italieneren derimot fullstendig overlegen i det tredje med totalt 52 «vinnere». Da var det også tydelig at frustrasjonen var stor for Ruud.

– Berrettini får gjøre akkurat som han vil her. Han styrer Casper rundt i hans eget servegame, kommenterte Francke, før han la til:

– Men vi må glede oss over hvor god Ruud faktisk er. Han er i tredje runde i US Open. Det har en nordmann aldri vært før. Det er en enormt bra prestasjon. Vi gleder oss over det Casper har gjort.

Publisert: 05.09.20 kl. 21:40 Oppdatert: 05.09.20 kl. 21:54