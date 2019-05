BANKERKUSK: Dag-Sveinung Dalen og Lesja Titan er ubeseirede på hestens to starter hittil i karrieren. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: To jackpot-bankere på Biri

VGs travekspert, Anders Olsbu, lar både Lesja Titan og Mega Classic stå ugarderte i V65 i jackpot-omgangen på Biri Travbane i kveld.

Anders Olsbu

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer to V65-bankere til Biri Travbane. Foto: Chris Harrison, Equus Media

Biri Travbane – 19. mai – kl. 18.00

Nesten en halv million ekstra venter i jackpot-omgangen i V65 på Biri Travbane i kveld.

Dagens banker

Lesja Intens er ubeseiret på sine to starter hittil i karrieren. Imponerte sist ved å slå gode Nordli Alma. Med samme innsats vinner han igjen.

Dagens luring

Dontgiveme Chocolate - se DD-2.

Her er Olsbus tips til Biri Travbane:

Lite V65-forslag (store bokstaver): 280 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1568 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 49 kr

Stort V5-forslag (over streken): 280 kr

DD-1: Drivjerven tapte kun for gode Ask Major etter siste 750 meter i dødens sist. Fikk også en tung innledning i tredjespor før han fikk annet utvendig etter drøye 500 meter. Kom sterkt tilbake etter et par galopper nest sist i et løp hovedutfordreren Valle Grom vant. Sistnevnte ble sjenert til galopp nest sist, men kom flott tilbake til annen bak medsmygende Voje Jerv. Har ellers vunnet to av sine tre siste starter.

DD-2: Dontgiveme Chocolate ble det litt feil for i årsdebuten sist og han endte uplassert. Gikk uansett 1.13,9 full vei og kan trolig ventes forbedret med det løpet i kroppen. 5-åringen er flink fra start og klarer han å forsvare sporet, skal det en god hest til for å slå ham. En fin sjanse om han ikke blir sittende fast. En trio i mot.

DD-1: 9,7,3,1,2,6,4 DD-2: 1 = 7 rekker

V65-1 (2100ma)

2 THE DARK KNIGHT

3 RAMONA'S FIGHTER

8 RAPIDO VA BENE

5 ÖNAS JULIUS

6 C.C. BOY

1 BANKER GO'S

7 SOLITARIO JET

4 NORVA YOUNG

—————————-

V65-2 (2100mv)

8 HIGH HOPES

1 FURIEUX DANCER

2 FARRAH DIBA

4 YANKEE PRIDE

3 STE L'IDEAL

6 Proud Design

5 Beak's Lively

—————————-

9 Moonlight Classic

12 Nocturne E.

10 Ewald Von Baron

11 William The Winner

13 Kosmos Pride

V65-3/V5-1 (2100ma)

3 MEGA CLASSIC

—————————-

10 Cici Moseby

12 Loutanic

8 Remana

2 U.S. Snowflake

5 Amazing Surprise

6 Powerbydream

11 Camusso

4 Sima's Starmail

9 David K.

1 By Far Thetoughest

7 Enjoy G.D.

V65-4/V5-2 (2100mv)

5 LESJA INTENS

—————————-

6 Tangen Bjørg

3 Reiremo Ruggen

1 Koseboen

7 Oliver Viking

10 Birk B. Remin

13 Vesle Orla

11 Grans Evita

8 Rigel Arel

4 Talomen Ø.K.

2 T.B.'s Trøll Scott

12 Brutal

9 T.B.'s Trøll Tyr

V65-5/V5-3 (2600mv)

9 DRIVJERVEN

7 VALLE GROM

3 SPANG OLE

1 ADMIRAL B.

2 VIKINGRAPPEN

6 GRUDE KALLE

4 BORKFLYA

—————————-

5 Horgen Gaupa

8 Solør Alma

V65-6/V5-4 (2600ma)

1 DONTGIVEME CHOCOLATE

5 Gianluca B.R.

3 Barbarian Division

12 Encore Un Sisu

—————————-

4 El Rey

11 Exciting Chip

10 Mister Adisak

2 Bichette va Bene

9 Chipie d'Yvi

7 Springlove

8 Jolanta

6 Lady Zagara

V5-5 (2100mv)

4 RIVE SJUR

10 MOLLY MALOU

6 HELMIN STØVA

1 HUSGARS PHILIP

2 ODAS ELD

7 HORG MIO

5 HAUAN BALDER

9 Arja Oda

8 Teddin

3 Taxi Titan

—————————-

Publisert: 19.05.19 kl. 13:41